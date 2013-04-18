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Sony, köpeklerin üzerine kamera bağlamaya yarayan yeni aparatının satışına başlıyor

6 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, köpeklerin üzerine kamera bağlamaya yarayan yeni aparatının satışına başlıyor
Özellikle GoPro ürünleri sonrası artan giyilebilir kamera aparatlarına, Sony'den insanların en yakın dostları için oldukça farklı bir model geldi.
Köpeklerinin üzerlerine kamera bağlayarak video çekimler yapmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş AKA-DM1 isimli aparat, köpeklerin sırt kesimlerine denk gelecek şekilde kameraların bağlanmasına imkan verebiliyor. 15kg ve üstü 50-80cm göbek çevresi bulunan köpeklere takılabilen aparat, 128gram ağırlığa, 180x50x150mm boyutlara ve yumuşak plastik malzeme kalitesi ile hayvanları rahatsız etmeyecek bir yapıya sahip. Şimdilik Sony'nin HDR-AS15 aksiyon kamerası ile uyumlu olarak geliştirilmiş olduğu belirtilen ürünün, diğer kamera modelleri ile de uyumlu olarak kullanılabileceği söyleniyor.
Sony tarafından geliştirilen AKA-DM1 giyilebilir video bağlama aparatı, 26 Nisan tarihinde 54$ fiyat etiketine sahip olarak Japonya'da piyasaya çıkıyor. Ürünün başka hangi bölgelerde satılacağı ise henüz belli değil.

http://www.sony.jp/actioncam/products/AKA-DM1/ Yorum Yaz
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argat44 6 yıl en beğenilen
Siteye girince suratmıza bir reklam yapışıyor ya. İmleç sayfada gezinirkende reklam çıkıyor ve reklamı kapat a basınca kapanmıyor ya. Uyuz oluyorum ve 1 hafta donanım haber sayfasına girmeme kararı alıyorum.
Kendi çapında takıl donanım haber.
Siteye girince suratmıza bir reklam yapışıyor ya. İmleç sayfada gezinirkende reklam çıkıyor ve reklamı kapat a basınca kapanmıyor ya. Uyuz oluyorum ve 1 hafta ...
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theyapici 6 yıl
vay bre it için bile aparat ama kediler için olsa istanbulumuzun bazı semtlerinde iyi satar milletin çocuğu yok kedisi var mübarek .Gopro bayağı etkilemiş herkesi
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mhcd 6 yıl
Keşke içinde iğne olsa şırıngga içinde zehir olsa takılan hayvan ölse

The Bomb Has BeeN pLANTED
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JiggySaw 6 yıl
Böyle saçma sapan şeylere Ar-Ge masrafı yapıp sonra da niye zarar ediyorum diye düşünür Sony bir de...
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Zenci Forvet 6 yıl
Saçma sapan icat.
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LightningRaven 6 yıl Zenci Forvet
Zenci Forvet

Saçma sapan icat.

HTC forumunda takılıp samsungu öven arkadaştan Sony yorumu
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Zig Zag 6 yıl Zenci Forvet
Zenci Forvet
Saçma sapan icat.

+1
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mk2kill 6 yıl
sony action cam bende var. geriye birtek kopek almak kaldi desene :D
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okidoki64 6 yıl
itachi237
dhdekilerin bilinçli kullanıcı olduğunu gördü sanırım reklam verenler.
herkes adblock kullanıyor ve aslında kimse reklam görmüyor
reklam gelirleri düşecektir

Gerek bu site olsun gerekse faydalandığım başka siteler olsun,Reklamlarına bakıyorum karşıma çıkmasada üzerine gidip tıklıyorum ciddiyim.Teknoloji haber site işi kazançlı bir iş olsaydı DH formatında en az 20 site olurdu diye düşünüyorum.Bence faydalandığımız sitelere destek olalım yani en azından reklamlarını tıklayalım.Öyle çeşitli eklenti ve programlarla tek kazançlarını baltalamayalım.Kendi adıma konuşuyorum girip baktığım faydalandığım 10 na yakın site var bu bunlar olmasa interneti kullanmam.
Teknoloji haber-inceleme siteleri olmazsa yanarız.Toplama pc değilde A veya B marka hazır pc alındığını düşünsene.Ödenen paranın karşılığını alınır mı?
Lensine ,kullandığı yazılımına-donanıma bakmadan Sadece marka ve megapixselline göre digital fotoğraf makinesi almak.Doğru olur mu?
Rengine veya şekline göre alınan bir akıllı telefon ne kadar fiyat/performans olurdu ?
Reklamları izlemesenizde üzerine tıklayıp geçin.DH sitesi batsa ,kapansa veya faliyetlerini güncel yapamasa.Belki sizin için fark etmez teknoloji haber ihtiyaçınızı yabancı kaynaklardan giderebilirsiniz ama çoğu tüketiciler için iyi olmaz.
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DraGonS 6 yıl
Ben bu aleti alıp benim kangallarıma kamera ile birlikte taksam? Birbirlerinin üzerlerine çıkıp "bu ne la yenir mi?" dercesine makineleri ağızlarıyla parçalayacaklarına %100 eminim. Benim hiç doymayan, kafasına göre yaşayan, komut işlemeyen kangallarımda işe yaramaz aga.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
GO HOME :D
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SEO-Uzmanı 6 yıl
sanatsal bakış açısıyla !
bir aile dostunun kısmen bakış açısı ile,
köpek ile aile :) gel kuçu, kuçu :D
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KaleyDeskop 6 yıl
bizim kediye hep bi gps takmak istemiştimde annem izin vermemişti kaldıki verse nerden bulucaktım orasıda başka sorun kedim kayboldu gitti ancak 3 nesil yavruları doğurup doğurup bize bırakmıştı efkarlandım:(
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Gladiotürk 6 yıl
Güzel fikir
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itachi237 6 yıl
dh'dekilerin bilinçli kullanıcı olduğunu gördü sanırım reklam verenler.
herkes adblock kullanıyor ve aslında kimse reklam görmüyor
reklam gelirleri düşecektir
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