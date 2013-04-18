Sony, köpeklerin üzerine kamera bağlamaya yarayan yeni aparatının satışına başlıyor

Özellikle GoPro ürünleri sonrası artan giyilebilir kamera aparatlarına, Sony'den insanların en yakın dostları için oldukça farklı bir model geldi.

Köpeklerinin üzerlerine kamera bağlayarak video çekimler yapmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş AKA-DM1 isimli aparat, köpeklerin sırt kesimlerine denk gelecek şekilde kameraların bağlanmasına imkan verebiliyor. 15kg ve üstü 50-80cm göbek çevresi bulunan köpeklere takılabilen aparat, 128gram ağırlığa, 180x50x150mm boyutlara ve yumuşak plastik malzeme kalitesi ile hayvanları rahatsız etmeyecek bir yapıya sahip. Şimdilik Sony'nin HDR-AS15 aksiyon kamerası ile uyumlu olarak geliştirilmiş olduğu belirtilen ürünün, diğer kamera modelleri ile de uyumlu olarak kullanılabileceği söyleniyor.

Sony tarafından geliştirilen AKA-DM1 giyilebilir video bağlama aparatı, 26 Nisan tarihinde 54$ fiyat etiketine sahip olarak Japonya'da piyasaya çıkıyor. Ürünün başka hangi bölgelerde satılacağı ise henüz belli değil.

http://www.sony.jp/actioncam/products/AKA-DM1/