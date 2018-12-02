Sony’nin katlanabilir telefonu şeffaf ekranlı olacak

Katlanabilir ekranlar, 2019 yılında teknoloji dünyasının gündemini en çok meşgul edecek akıllı telefon trendleri arasında yer alıyor. İlk örneği geçtiğimiz günlerde Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei, LG ve Oppo gibi pek çok mobil teknoloji devinin çalışmaları sürüyor.
Japon teknoloji devi Sony de bahsi geçen şirketler arasında yer alıyor ancak Sony’nin katlanabilir cihazlarla ilgili diğer şirketlerden daha sıra dışı planları varmış gibi gözüküyor.
Sony'nin katlanabilir cihazının patenti LetsGoDigital tarafından ortaya çıkartıldı. Yapılan sızıntıya göre cihaz, çift ekrana ve şeffaf ekran özelliğine sahip olacak.
Patent cihazın biri önde, diğeri arkada olmak üzere 2 farklı ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bu ekranlar opak, saydam veya yarı saydam olmak üzere 3 farklı moda sahip ve 2 ekran için düşünüldüğünde toplam 6 modda çalışabiliyorlar. Ekranınızı saydam modda kullandığınız takdirde ekranın arkasındaki her şeyi görebiliyorsunuz ve istediğiniz zaman ekranınızı opak hale getirebiliyorsunuz.
Bunun kulağa çok kafa karıştırıcı geldiğini kabul etmemiz gerek ancak aşağıdaki görseli incelediğinizde cihazın tasarımı bir nebze olsun daha anlaşılır hale geliyor.
https://www.digit.in/mobile-phones/sony-patent-hints-at-smartphone-with-a-transparent-display-44982.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İphone 3g dahil, 6 plus a kadar istinasız İphone serisi satın alıp kullanmış biriyim.O kadar ki iki platformu yakından takip edecek kadar, o yıl ki iphone sahibi iken, aynı zaman da Samsung, HTC veya LG nin android segmentini domine eden modeli hangisi ise onu alacak kadar, mobilite cihazlarını yakından takip etmiş, bu işe su gibi para harcamış biriyim.
Apple iphone 6 dan sonra, batarya şarj döngüsü zayıflayınca, gayrı resmi downclok rezaletin den sonra, bu işi resmiyete döküp menüye downclock butonu eklemek ve farklı emoji seçeneklerinden başka mobilite anlamında ne gibi yenilikler sunmuştur bahsetsene bana.
Olay patent ile bitseydi bugün Microsft ve Motorola piyasayı domine ederdi.İkisinin de mobilite anlamında varabildikleri yer belli.
Ki farkındaysan Apple ın katlanabilir furyasını bitirecek bir yenilikden bahsetmiş arkadaş.
Apple micro led patentleri olsa ne olur, en fazla Apple da katlanabilir ekranlı model çıkarır başka?