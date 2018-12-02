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Sony’nin katlanabilir telefonu şeffaf ekranlı olacak

Japon teknoloji devi Sony'nin katlanabilir telefonu için aldığı patent ortaya çıktı. Patent, cihazın çift ekrana sahip olacağını ve ekranların şeffafa dönüşebileceğini ortaya koyuyor.
5 ay
8,9b
1
20
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Katlanabilir ekranlar, 2019 yılında teknoloji dünyasının gündemini en çok meşgul edecek akıllı telefon trendleri arasında yer alıyor. İlk örneği geçtiğimiz günlerde Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei, LG ve Oppo gibi pek çok mobil teknoloji devinin çalışmaları sürüyor.
Japon teknoloji devi Sony de bahsi geçen şirketler arasında yer alıyor ancak Sony’nin katlanabilir cihazlarla ilgili diğer şirketlerden daha sıra dışı planları varmış gibi gözüküyor.
Sony'nin katlanabilir cihazının patenti LetsGoDigital tarafından ortaya çıkartıldı. Yapılan sızıntıya göre cihaz, çift ekrana ve şeffaf ekran özelliğine sahip olacak.
Patent cihazın biri önde, diğeri arkada olmak üzere 2 farklı ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bu ekranlar opak, saydam veya yarı saydam olmak üzere 3 farklı moda sahip ve 2 ekran için düşünüldüğünde toplam 6 modda çalışabiliyorlar. Ekranınızı saydam modda kullandığınız takdirde ekranın arkasındaki her şeyi görebiliyorsunuz ve istediğiniz zaman ekranınızı opak hale getirebiliyorsunuz.
Bunun kulağa çok kafa karıştırıcı geldiğini kabul etmemiz gerek ancak aşağıdaki görseli incelediğinizde cihazın tasarımı bir nebze olsun daha anlaşılır hale geliyor.
Şeffaf ekranın kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sağlayacağı ise şu an için büyük bir merak konusu. Bu özelliğin işlevinin ne olduğunu tam olarak öğrenebilmek için cihazla ilgili daha çok detay ortaya çıkana beklememiz gerek. Öte yandan şirketin cihazı ne zaman tanıtacağı da büyük bir merak konusu. Ancak çok büyük ihtimalle 2019'daki katlanabilir telefon furyasına Sony de dahil olur.
https://www.digit.in/mobile-phones/sony-patent-hints-at-smartphone-with-a-transparent-display-44982.html Yorum Yaz
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MaSSive 5 ay en beğenilen esmerbuyucu
Ortaya değil de, alıntı yapsaydın bari daha çabuk cevap alırdın.
İphone 3g dahil, 6 plus a kadar istinasız İphone serisi satın alıp kullanmış biriyim.O kadar ki iki platformu yakından takip edecek kadar, o yıl ki iphone sahibi iken, aynı zaman da Samsung, HTC veya LG nin android segmentini domine eden modeli hangisi ise onu alacak kadar, mobilite cihazlarını yakından takip etmiş, bu işe su gibi para harcamış biriyim.
Apple iphone 6 dan sonra, batarya şarj döngüsü zayıflayınca, gayrı resmi downclok rezaletin den sonra, bu işi resmiyete döküp menüye downclock butonu eklemek ve farklı emoji seçeneklerinden başka mobilite anlamında ne gibi yenilikler sunmuştur bahsetsene bana.
Olay patent ile bitseydi bugün Microsft ve Motorola piyasayı domine ederdi.İkisinin de mobilite anlamında varabildikleri yer belli.
Ki farkındaysan Apple ın katlanabilir furyasını bitirecek bir yenilikden bahsetmiş arkadaş.
Apple micro led patentleri olsa ne olur, en fazla Apple da katlanabilir ekranlı model çıkarır başka?
Ortaya değil de, alıntı yapsaydın bari daha çabuk cevap alırdın.İphone 3g dahil, 6 plus a kadar istinasız İphone serisi satın alıp kullanmış biriyim.O kada...
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Manhunt Three 5 ay mhrUca
Apple mı yeni tasarım çıkaracak ? Haha güldürme beni. Apple anca aynısını yapar.
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ouzqan 5 ay
Sony Ericsson X5 Pureness' ın veliahtı geliyor.
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Technotronic 5 ay
Sony bırak boş işleride adam akıllı tasarımlı telefon üret ve satışları arttır, hep zararda mobil bölüm.
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DH Misafiri 5 ay
Piyasaya çıkalı 1 yili aşmış herhangi bir sony modelinin adının yanına "battery issue after update" yazıp aratin ve çıkan sonuclari okuyun. İlk büyük guncellemesiyle kasıtlı olarak batarya performansını kotulestiren, uygulama acilislarini yavaslatan, kisacasi "planli eskitme"nin piri bir markadan bahsediyoruz. Defalarca ekrani ayrilan telefonunun(z3 compact-z3) arkasinda durmamasindan bahsetmiyorum bile. Ne olur bu dolandirici firmaya prim vermeyin. İstedigi kadar özgün ve şık tasarım yapsin, maalesef en az dürüst firmalardan biridir Sony. Saygılar...
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ouzqan 5 ay DH Misafiri
bu olaya girersek hiçbir firma sütten çıkan ak kaşık değil hepsi yapıyor. Z3 serisinde eğer garantisi varsa hepsi ya yenileniyor yada tekrardan yapıştırılıyor. Sony mediatek işlemcili cihazlar dışında Z serisinde kolay kolay kimseyi mağdur etmedi.
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SEO-Uzmanı 5 ay
konu büyük ekransa evde var zaten 50" plazma
mesele elle kontrol edebilme meselesi !
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V4LKyR 5 ay
Maalesef daha SONY'yi tanıyamayanlar var hala aramızda...
SONY.
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Mr. Jingles 5 ay
Katlanabilir ekran teknolojisi nedense hiç heyecan vermiyor aksine mobiliteye daha çok zarar veriyor. Asıl çağ atlanacak gelişme ahize ve ön kameranın ekran altına entegre edilip %100 ekran-kasa oranlı telefon devrine geçildiği zaman olacak.
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yusufd84 5 ay
ne güzel haber, zaten böyle teknolojilerin gelmesi gerekiyordu artık. uzun zamandır yenilikler hep daha büyük daha hızlı kelimeleriyle sınırlıydı. nasıl ki iphone nokia’yı unutturduysa böyle yeniliklerle gelenler de iphone’u unutturur. apple yenilik getirebilir elbette ama bunun için de diğer üreticilerin, tüketicilerin baskı yapması gerek. iphone 7,8,X sahibi olan xs alıyorsa bu apple’ın başarısıdır tüketicilerin başarısızlığı. her sene yenilenen tek şey fiyatların sürekli artması ama yeniliğin olmayışı.
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RickCooL 5 ay
Sony bu sektörde bende varım deme peşinde ne olacak bekleyip görecez artık
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ouzqan 5 ay
Sony Ericsson X5 Pureness' ın veliahtı geliyor.
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fotoburak 5 ay
Sony katlanır ekraninda bile altinda kocaman cerceve birakmis demem ki bu sony için bir hayat tarzi
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s_s64 5 ay fotoburak
fotoburak
Sony katlanır ekraninda bile altinda kocaman cerceve birakmis demem ki bu sony için bir hayat tarzi

fark ettiysen seffaf ekran demis seffaf ekranin altina seffaf batarya ve seffaf islemcimi koyucak adamlar nereye sokacak o kismi beyninizle.dusunerek yorum yapin tabiki bi yerde boyle bi kisim olacak be o kisima batarya ve islemci anten gibj kisimlari monte edecek
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esmerbuyucu 5 ay
Ciddi ciddi Apple'ın yenilikçi fikir yapamayacağını iddia eden var. Bu kişiler Apple'ın Samsung ve LG'den daha fazla microLED patentine sahip olduğunu ve çalışmalar yürüttüğünün farkında değil o da işin başka bir perdesi 😂
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MaSSive 5 ay esmerbuyucu
Ortaya değil de, alıntı yapsaydın bari daha çabuk cevap alırdın.
İphone 3g dahil, 6 plus a kadar istinasız İphone serisi satın alıp kullanmış biriyim.O kadar ki iki platformu yakından takip edecek kadar, o yıl ki iphone sahibi iken, aynı zaman da Samsung, HTC veya LG nin android segmentini domine eden modeli hangisi ise onu alacak kadar, mobilite cihazlarını yakından takip etmiş, bu işe su gibi para harcamış biriyim.
Apple iphone 6 dan sonra, batarya şarj döngüsü zayıflayınca, gayrı resmi downclok rezaletin den sonra, bu işi resmiyete döküp menüye downclock butonu eklemek ve farklı emoji seçeneklerinden başka mobilite anlamında ne gibi yenilikler sunmuştur bahsetsene bana.
Olay patent ile bitseydi bugün Microsft ve Motorola piyasayı domine ederdi.İkisinin de mobilite anlamında varabildikleri yer belli.
Ki farkındaysan Apple ın katlanabilir furyasını bitirecek bir yenilikden bahsetmiş arkadaş.
Apple micro led patentleri olsa ne olur, en fazla Apple da katlanabilir ekranlı model çıkarır başka?
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