Sony’nin katlanabilir telefonu şeffaf ekranlı olacak

Katlanabilir ekranlar, 2019 yılında teknoloji dünyasının gündemini en çok meşgul edecek akıllı telefon trendleri arasında yer alıyor. İlk örneği geçtiğimiz günlerde Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei, LG ve Oppo gibi pek çok mobil teknoloji devinin çalışmaları sürüyor.

Japon teknoloji devi Sony de bahsi geçen şirketler arasında yer alıyor ancak Sony’nin katlanabilir cihazlarla ilgili diğer şirketlerden daha sıra dışı planları varmış gibi gözüküyor.

Sony'nin katlanabilir cihazının patenti LetsGoDigital tarafından ortaya çıkartıldı. Yapılan sızıntıya göre cihaz, çift ekrana ve şeffaf ekran özelliğine sahip olacak.

Patent cihazın biri önde, diğeri arkada olmak üzere 2 farklı ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bu ekranlar opak, saydam veya yarı saydam olmak üzere 3 farklı moda sahip ve 2 ekran için düşünüldüğünde toplam 6 modda çalışabiliyorlar. Ekranınızı saydam modda kullandığınız takdirde ekranın arkasındaki her şeyi görebiliyorsunuz ve istediğiniz zaman ekranınızı opak hale getirebiliyorsunuz.

Bunun kulağa çok kafa karıştırıcı geldiğini kabul etmemiz gerek ancak aşağıdaki görseli incelediğinizde cihazın tasarımı bir nebze olsun daha anlaşılır hale geliyor.

https://www.digit.in/mobile-phones/sony-patent-hints-at-smartphone-with-a-transparent-display-44982.html

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Şeffaf ekranın kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sağlayacağı ise şu an için büyük bir merak konusu. Bu özelliğin işlevinin ne olduğunu tam olarak öğrenebilmek için cihazla ilgili daha çok detay ortaya çıkana beklememiz gerek. Öte yandan şirketin cihazı ne zaman tanıtacağı da büyük bir merak konusu. Ancak çok büyük ihtimalle'daki katlanabilir telefon furyasınade dahil olur.