Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor

Katlanabilir ekranlı cihazlar son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden yeni bir akıllı telefon trendi. İlk örneği geçtiğimiz ay Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei, LG ve Sony gibi pek çok mobil teknoloji devinin çalışmaları sürüyor. Görünüşe bakılırsa çığ gibi büyüyen katlanabilir cihaz furyası için Microsoft'un da planları yok değil.
Gerçekleşen bir takım sızıntılara göre Microsoft, 2019'da katlanabilir cihazı Andromeda ile bu furyaya katılmaya hazırlanıyor. Microsoft çalışanı olan Brad Same'in yazdığı bir blog yazısına göre Microsoft'un katlanabilir cihazı gelecek yıl sahalarda olacak.Same, paylaştığı yazıda cihazla ilgili çok fazla ayrıntıyı dile getirmedi. Şu an için cihazla ilgili bildiğimiz tek şey diğer katlanabilir cihazlarda karşılaşmadığımız kadar zarif bir ekranla geleceği ve Windows Phone işletim sistemine sahip olacağı.
https://www.gizmochina.com/2018/12/01/microsofts-foldable-andromeda-may-launch-in-2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak sanırsam haberi kaldırmışlar yayından. Sebebi nedir bilemiyorum tabi.
50 TL ye de güneş gözlüğü var, 500 dolara da.Bir şekil de yere düşürüp camı çizilecek, kırılacak diye mi tercihlerini belirliyorsun.
Biri de çıkmış, katlanabilir telefonlar tam bir fiyasko yazmış. Asıl bana göre mevcut olduğun Ülke de yaşayıp, oturduğun yerden milyar dolarlık firmanın bu vb ar ge leri hakkımda ahkam kesmek tam bir fiyasko iken üstelik .
Bazılarının unuttuğu bir şey var, firmalar başta olmak üzere, toplum bir ürüne ihtiyacın olmasa bile, o ürünü satın alınmasına, trend olmasını bir şekil de sağlarlar.
Apple iphone 3.5 inc lik, ekranlar kullanırken,Samsung un 5.5 inclik ekranlı note serileri çıkarmaya başladığın da, 4 inc ekran bir telefon için yeterli, daha büyük ekranlı telefon çıkarmayacağız diyen Apple ceo su bile 6.5 inc ekranlı amiral gemileri çıkarıyorsa, bukadar büyük ekrana ne gerek var, gereksiz diyen, hâlâ "4inclik ekrana sahip, Sony xperia compact boyutlarında donanımı yüksek cihaz kullanmayı seven bekleyen istisna bir kesim olsa da, hemen hemen herkes şuan 6.0 - 6.5 inc lik ekran dan aşağı cihazın yüzüne bakmıyor iken.
Neye göre kime göre fiyasko?
Telefonlar 6.5 inc ekrana sahip olmaya başlamışken, tabletler için tam bir fiyasko diyebilirmisin? Veya laptop, dizüstü almak, sahip olmak varken tabletlerin bir fiyasko olduğunu öngörmek gibi saçma bir yaklaşım bu bence, oyun konsolları varken, birçok kişi neden konsolun 3-4 katı oyun pc si topluyor.
Sonuçta mobilite olarak, birçok kişi şuan bile elindeki akıllı telefonları tam randımanlı kullanamkyorken, bie elin parmağını geçmeyen rutin işlemler dışında kendine fazla iken, insanlar her zaman prarikte işine yarasın yaramasın,teoride en iyisine, en donanımlısına, en büyüğüne, en yeni teknolojiye, hep enlere göre, sahip olmuş olmak için bile olsa, bunca şeye işine yarasın yaramasın para döküyor.
Firmalar da bunu çok iyi biliyor.
Bana gore de telefonlara PDA ozellikleri eklenmesi sacmaydi, cunku zaten PDA diye bir cihaz vardi ve SIM karti takilabiliyordu fakat Apple iPhone'u piyasaya surdu ve cok tuttu, cep telefonu piyasasini bastan asagi degistirip sekillendirdi. Zaten varolan PDA'lerin yerini cep telefonlari aldi bu sekilde.
Birsey piyasaya surulmeden insanlarin tercihinin ne olacagini, fiyasko olup olmayacagini, tutulup tutulmayacagini bilemeyiz. Belki piyasa arastirmasi yapilarak da bilinemeyebilir. Belki insanlar kullanmam deer fakat cok guzel uygulamalarla destekenir ve populer olur, kullanmam diyenler de kullanmaya baslar.
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