Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor

Katlanabilir ekranlı cihazlar son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden yeni bir akıllı telefon trendi. İlk örneği geçtiğimiz ay Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei, LG ve Sony gibi pek çok mobil teknoloji devinin çalışmaları sürüyor. Görünüşe bakılırsa çığ gibi büyüyen katlanabilir cihaz furyası için Microsoft'un da planları yok değil.

Gerçekleşen bir takım sızıntılara göre Microsoft, 2019'da katlanabilir cihazı Andromeda ile bu furyaya katılmaya hazırlanıyor. Microsoft çalışanı olan Brad Same'in yazdığı bir blog yazısına göre Microsoft'un katlanabilir cihazı gelecek yıl sahalarda olacak.

https://www.gizmochina.com/2018/12/01/microsofts-foldable-andromeda-may-launch-in-2019/

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, paylaştığı yazıda cihazla ilgili çok fazla ayrıntıyı dile getirmedi. Şu an için cihazla ilgili bildiğimiz tek şey diğer katlanabilir cihazlarda karşılaşmadığımız kadar zarif bir ekranla geleceği veişletim sistemine sahip olacağı.