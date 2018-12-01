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Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor

Gün geçtikçe hacmini arttıran katlanabilir cihaz furyasına Windows da katılıyor. Söylentilere göre şirket katlanabilir akıllı telefonu Andromeda'yı 2019'da piyasaya sürecek.
5 ay
7,4b
1
16
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Katlanabilir ekranlı cihazlar son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden yeni bir akıllı telefon trendi. İlk örneği geçtiğimiz ay Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei, LG ve Sony gibi pek çok mobil teknoloji devinin çalışmaları sürüyor. Görünüşe bakılırsa çığ gibi büyüyen katlanabilir cihaz furyası için Microsoft'un da planları yok değil.
Gerçekleşen bir takım sızıntılara göre Microsoft, 2019'da katlanabilir cihazı Andromeda ile bu furyaya katılmaya hazırlanıyor. Microsoft çalışanı olan Brad Same'in yazdığı bir blog yazısına göre Microsoft'un katlanabilir cihazı gelecek yıl sahalarda olacak.
Same, paylaştığı yazıda cihazla ilgili çok fazla ayrıntıyı dile getirmedi. Şu an için cihazla ilgili bildiğimiz tek şey diğer katlanabilir cihazlarda karşılaşmadığımız kadar zarif bir ekranla geleceği ve Windows Phone işletim sistemine sahip olacağı.
https://www.gizmochina.com/2018/12/01/microsofts-foldable-andromeda-may-launch-in-2019/ Yorum Yaz
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SchmeireZZ 5 ay en beğenilen
Katlanabilir telefonlar tam bir fiyasko bence.
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tugares 5 ay
Telefonlar katlanabilir oluyor da fiyatları katlanılamaz seviyede :)
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metinoz 4 ay
Cihazın androidle geleceğine eminim bu mesajım burda dursun cihazı iptal etmezlerse dönüp bakarsınız.
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Nerevarine 5 ay
Yıllar önce Apple yapmıştı iPhone 6 ile. Gerçekten tam bir fiyasko.
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mavizaman 5 ay
sen gelme ulan ayı
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tugares 5 ay
Telefonlar katlanabilir oluyor da fiyatları katlanılamaz seviyede :)
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Lova 5 ay
Haber çoktan yapıldı. Linki de şurda: donanimhaber.com/...
Ancak sanırsam haberi kaldırmışlar yayından. Sebebi nedir bilemiyorum tabi.
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cabriyo 5 ay
buna kılıf alsan takılmaz. ilk yere düştüğünde 2500 dolara güle güle diyin.
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MaSSive 5 ay cabriyo
Aldın da kılıfı dert oldu, başka bir deyişle katlanabilir bir cihaza kılıf niye takılmaz?Laptop, diz üstü alan herkes kılıfmı takıyor? Ya da buna kılıf takılmaz, düşürsem o kadar para gitti, bu mantıklamı yaklaşıp cihaz alıyor.
50 TL ye de güneş gözlüğü var, 500 dolara da.Bir şekil de yere düşürüp camı çizilecek, kırılacak diye mi tercihlerini belirliyorsun.
Biri de çıkmış, katlanabilir telefonlar tam bir fiyasko yazmış. Asıl bana göre mevcut olduğun Ülke de yaşayıp, oturduğun yerden milyar dolarlık firmanın bu vb ar ge leri hakkımda ahkam kesmek tam bir fiyasko iken üstelik .
Bazılarının unuttuğu bir şey var, firmalar başta olmak üzere, toplum bir ürüne ihtiyacın olmasa bile, o ürünü satın alınmasına, trend olmasını bir şekil de sağlarlar.
Apple iphone 3.5 inc lik, ekranlar kullanırken,Samsung un 5.5 inclik ekranlı note serileri çıkarmaya başladığın da, 4 inc ekran bir telefon için yeterli, daha büyük ekranlı telefon çıkarmayacağız diyen Apple ceo su bile 6.5 inc ekranlı amiral gemileri çıkarıyorsa, bukadar büyük ekrana ne gerek var, gereksiz diyen, hâlâ "4inclik ekrana sahip, Sony xperia compact boyutlarında donanımı yüksek cihaz kullanmayı seven bekleyen istisna bir kesim olsa da, hemen hemen herkes şuan 6.0 - 6.5 inc lik ekran dan aşağı cihazın yüzüne bakmıyor iken.
Neye göre kime göre fiyasko?
Telefonlar 6.5 inc ekrana sahip olmaya başlamışken, tabletler için tam bir fiyasko diyebilirmisin? Veya laptop, dizüstü almak, sahip olmak varken tabletlerin bir fiyasko olduğunu öngörmek gibi saçma bir yaklaşım bu bence, oyun konsolları varken, birçok kişi neden konsolun 3-4 katı oyun pc si topluyor.
Sonuçta mobilite olarak, birçok kişi şuan bile elindeki akıllı telefonları tam randımanlı kullanamkyorken, bie elin parmağını geçmeyen rutin işlemler dışında kendine fazla iken, insanlar her zaman prarikte işine yarasın yaramasın,teoride en iyisine, en donanımlısına, en büyüğüne, en yeni teknolojiye, hep enlere göre, sahip olmuş olmak için bile olsa, bunca şeye işine yarasın yaramasın para döküyor.
Firmalar da bunu çok iyi biliyor.
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Quard 5 ay
Vestel'in katlanabilir telefonu ne zaman piyasaya çıkacak ki :DDD Ya da biz görür müyüz ki:DD
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The white warrior 5 ay
Windows 10 mobile ile değil de Windows 10 Arm ile gelebilir. Mobil tarafta hep yüzüstü bıraktığından pek alan olmayabilir.
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SchmeireZZ 5 ay en beğenilen
Katlanabilir telefonlar tam bir fiyasko bence.
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csh 5 ay SchmeireZZ
Boyle birsey demek icin henuz cok cok erken. Dogmamis cocuga don bicmeye benziyor bu. Daha katlanabilir cihazlar piyasaya surumedi. Belki katlanabilir telefonlar tabletlerin yerini alacak. Fiyasko oldugunu nerden bilebilirsin ki?
Bana gore de telefonlara PDA ozellikleri eklenmesi sacmaydi, cunku zaten PDA diye bir cihaz vardi ve SIM karti takilabiliyordu fakat Apple iPhone'u piyasaya surdu ve cok tuttu, cep telefonu piyasasini bastan asagi degistirip sekillendirdi. Zaten varolan PDA'lerin yerini cep telefonlari aldi bu sekilde.
Birsey piyasaya surulmeden insanlarin tercihinin ne olacagini, fiyasko olup olmayacagini, tutulup tutulmayacagini bilemeyiz. Belki piyasa arastirmasi yapilarak da bilinemeyebilir. Belki insanlar kullanmam deer fakat cok guzel uygulamalarla destekenir ve populer olur, kullanmam diyenler de kullanmaya baslar.
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Lova 5 ay
Terbiyesiz de demeyelim lütfen, ağır olmuş. Ama tabiki, işi editörlük olup da yazdığı şeyi en azından bir kez okumadan yayınlayan insan işini düzgün yapmıyordur orası kesin. Ben bile forumda yazarken yazdığımı bir kere okuyorum...
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