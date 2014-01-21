Sony prototip cihazlara benchmark uygulaması kurulmasını engelliyor





Genelde piyasaya sürülecek olan pek çok mobil cihaz modelini, resmiyet kazanmadan önce internete sızdırılan bilgilerle görebiliyoruz. Ancak üreticilerin de bu konuda farklı tedbirleri oluyor.





Xperia serisinden pek çok önemli modelini internete sızdırılırken gördüğümüz Sony, yazılım tarafında da bazı tedbirler alıyor. Bilindiği gibi prototip cihazların performansının test edildiği benchmark yazılımları bunları çevrimiçi veritabanına kaydediyor ve tam ismi bilinmese de bu cihazlar model numarası ile internette görülebiliyor.





Sony, yeni getirdiği bir tedbirle prototip cihazlarına benchmark yazılımlarının kurulmasını engellemeye başladı. Bu bilgi de yine bir sızıntı ile internette paylaşıldı. Kaynak bahse konu tedbirin uyarısını ekranda gösteren bir görseli de paylaşmayı ihmal etmedi.





Bu tedbirin firmanın bu yıl ki üst seviye akıllı telefonlarının internete sızmasını ne kadar engelleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.talkandroid.com/193074-sony-blocks-antutu-benchmarking-app-from-being-installed-on-prototype-devices/