Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony prototip cihazlara benchmark uygulaması kurulmasını engelliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,7b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony prototip cihazlara benchmark uygulaması kurulmasını engelliyor

Genelde piyasaya sürülecek olan pek çok mobil cihaz modelini, resmiyet kazanmadan önce internete sızdırılan bilgilerle görebiliyoruz. Ancak üreticilerin de bu konuda farklı tedbirleri oluyor. 

Xperia serisinden pek çok önemli modelini internete sızdırılırken gördüğümüz Sony, yazılım tarafında da bazı tedbirler alıyor. Bilindiği gibi prototip cihazların performansının test edildiği benchmark yazılımları bunları çevrimiçi veritabanına kaydediyor ve tam ismi bilinmese de bu cihazlar model numarası ile internette görülebiliyor.

Sony, yeni getirdiği bir tedbirle prototip cihazlarına benchmark yazılımlarının kurulmasını engellemeye başladı. Bu bilgi de yine bir sızıntı ile internette paylaşıldı. Kaynak bahse konu tedbirin uyarısını ekranda gösteren bir görseli de paylaşmayı ihmal etmedi. 

Bu tedbirin firmanın bu yıl ki üst seviye akıllı telefonlarının internete sızmasını ne kadar engelleyeceğini hep birlikte göreceğiz.  

http://www.talkandroid.com/193074-sony-blocks-antutu-benchmarking-app-from-being-installed-on-prototype-devices/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 5 yıl en beğenilen
Sadece prototip değil bütün firmalar bütün cihazlara kurulumu engellemeli çok insan bu testlere güvenip skor şampiyonu cihaz alıyor sonrada rehbere bile 10 sn sonra giriyor ve hayal kırıklığına uğruyor
Sadece prototip değil bütün firmalar bütün cihazlara kurulumu engellemeli çok insan bu testlere güvenip skor şampiyonu cihaz alıyor sonrada rehbere bile 10 sn s...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatih-8 5 yıl
E ismini değiştirir adam uygulamanın gene kurar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 5 yıl
hic unutmam arkadasin sahte s4 ü antutuda 25 bin puan almisti.sirf model adi s4 oldugu icin.nedir bu arkadas ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl en beğenilen
Sadece prototip değil bütün firmalar bütün cihazlara kurulumu engellemeli çok insan bu testlere güvenip skor şampiyonu cihaz alıyor sonrada rehbere bile 10 sn sonra giriyor ve hayal kırıklığına uğruyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl
fırmaların bu sızıntıları kendılerının verdıgı bedava reklam yaptıgı donemde sacma olmus sankı bıraz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl acura07
acura07

fırmaların bu sızıntıları kendılerının verdıgı bedava reklam yaptıgı donemde sacma olmus sankı bıraz?

Etiklik ve saygınlık konusunda; Sony ve Diğer firmalar olarak ikiye ayırmakta fayda var.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: Xbox One video inceleme bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
DH Forum
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Blasphemous [PS4 Ana Konu] [2D-Dark
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim