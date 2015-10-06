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Sony sensör birimi yeni bir iştirak haline geliyor

3 yıl
2,3b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony sensör birimi yeni bir iştirak haline geliyor

Mobil cihaz pazarı ve televizyon sektöründe istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen Sony'nin yüzünü iki bölüm güldürüyor ki bunlardan birisi konsol bölümü diğeri ise sensör yani yarıiletken bölümü. Sony yarıiletken bölümüne daha çok odaklanmak adına büyük bir yeniden yapılanma içerisine giriyor. 

Artık firmanın yarıiletken bölümü Sony Semiconductor Solutions olarak yeni bir iştirak haline gelecek. Hali hazırda üretim işini üstlenen Sony Semiconductor Corporation ve tasarım işini üstlenen Sony LSI Design bölümü de bu iştirakin altında faaliyetlerine devam edecek. Böylece firmanın sensör üretim faaliyetleri ana bünyeden tamamen ayrılmış olacak. 

Bu elbette yönetim olarak tamamen kopma anlamına gelmiyor. Sony Semiconductor Solutions kaynak kullanımı ve teknoloji geliştirme konusunda daha bağımsız ve daha verimli olacak ancak asıl yönetim Sony Corporation holdingine bağlı olacak. Hali hazırda Sony Cihaz Çözümleri bölüm başkanı Terushi Shimizu, yeni iştirakin başına geçecek. 

Firmanın batarya sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Sony Energy Devices Corporation yine faaliyetlerine devam ederken, Sony Storage Media and Devices Corporation iştiraki ise holdingin tüm depolama medyası ve depolama cihazları faaliyetlerini bünyesine alacak. Tüm bu değişiklikler 1 Nisan 2016 itibariyle gerçekleşecek. 

Sony görüntü sensörü konusunda pazar lideri. Mobil cihaz pazarında artan rekabet Sony akıllı telefonlarını biraz geriye düşürse de sensör bölümünü adeta ihya ediyor ve firma bir şekilde pazardan büyük gelir elde etmeye devam ediyor.  

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201510/15-082E/ Yorum Yaz
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There goes your life 3 yıl en beğenilen
"birisi konsol bölümü diğeri ise sensör yani yarıiletken bölümü. Sony yarıiletken bölümüne daha çok odaklanmak adına büyük bir yeniden yapılanma içerisine giriyor. "

Böyle bir yorumu neye dayanarak yapıyorsun ekrem bey? Hiç finansal raporlara göz attın mı? Şu firmayı iki kola indirgemeyin ayıp ya.
"birisi konsol bölümü diğeri ise sensör yani yarıiletken bölümü. Sony yarıiletken bölümüne daha çok odaklanmak adına büyük bir yeniden yapılanma içerisine giri...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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alemburda34 3 yıl
Herşey bir yana batarya teknolojisi bir tarafa, bir firma bataryada yeni bir üst limit belirlerdigi an tek başına lider olacak. Tek başına tüm taşınabilir cihazlara satış yapmış olacak. Umarım Sony bunu başarabilir.
Herşey bir yana batarya teknolojisi bir tarafa, bir firma bataryada yeni bir üst limit belirlerdigi an tek başına lider olacak. Tek başına tüm taşınabilir ciha...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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wolf silver 3 yıl
Sensör üretimini yapıyorsun iyi güzelde şuna güzel bir yazılım da yap. Samsunga appleye sensör satıyorsun ama onların kameraları daha iyi çekiyor.
Şimdi biri çıkar diyecek. Xperia Z5 te durum değişti. Durum değişmiş olabilir ama hala yeterli değil. Yeni yeni Samsungu yakaladı. Galiba galaxy s6 ve xperia Z5 arasında 2 puanlık fark vardı. Şimdiye kadar ne yapıyordu? Yoksa bilerek mi böyle yapıyordu?
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V4LKyR 3 yıl
alemburda34
lapatid
alemburda34 Herşey bir yana batarya teknolojisi bir tarafa, bir firma bataryada yeni bir üst limit belirlerdigi an tek başına lider olacak. Tek başına tüm taşınabilir cihazlara satış yapmış olacak. Umarım Sony bunu başarabilir.
lenovo 3000 den asagi batarya koymuyor ama cogunlukla memleketinde satabiliyor. Faaliyet karı liderinin apple olmasina dayanarak her sey reklam diyorum.
Ama Lenovo çoğunlukla kan emici mediatek işlemciler kullanıyor. Hatta donanimhaberde inceleme videosunda bataryanin büyük olmasına ragmen beklenilen pil süresini veremediği söylenmişti. Google geçtiğimiz senelerde bir yarışma düzenlemişti ve onca teknolojik alet arsindan hindistan da yeni bir batarya teknolojisini zirveye oturtmustu. Yani Google bile yazılım yapmasına ragmen bunu ongorebiliyor.

MediaTEK işlemciler neden kan emici olsun?
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kadirirdem 3 yıl
Sony hakkinda hayirlisi olsun...
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There goes your life 3 yıl en beğenilen
"birisi konsol bölümü diğeri ise sensör yani yarıiletken bölümü. Sony yarıiletken bölümüne daha çok odaklanmak adına büyük bir yeniden yapılanma içerisine giriyor. "

Böyle bir yorumu neye dayanarak yapıyorsun ekrem bey? Hiç finansal raporlara göz attın mı? Şu firmayı iki kola indirgemeyin ayıp ya.
1 Yanıt Yanıtla +16
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S A M C R O 3 yıl There goes your life
There goes your life
"birisi konsol bölümü diğeri ise sensör yani yarıiletken bölümü. Sony yarıiletken bölümüne daha çok odaklanmak adına büyük bir yeniden yapılanma içerisine giriyor. "

Böyle bir yorumu neye dayanarak yapıyorsun ekrem bey? Hiç finansal raporlara göz attın mı? Şu firmayı iki kola indirgemeyin ayıp ya.

Ekrem bey ya sony batıyor haberi yapar ya da sony ile ilgili yalan yalnış bilgiler verir.
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alemburda34 3 yıl
Herşey bir yana batarya teknolojisi bir tarafa, bir firma bataryada yeni bir üst limit belirlerdigi an tek başına lider olacak. Tek başına tüm taşınabilir cihazlara satış yapmış olacak. Umarım Sony bunu başarabilir.
1 Yanıt Yanıtla +12
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lapatid 3 yıl alemburda34
alemburda34
Herşey bir yana batarya teknolojisi bir tarafa, bir firma bataryada yeni bir üst limit belirlerdigi an tek başına lider olacak. Tek başına tüm taşınabilir cihazlara satış yapmış olacak. Umarım Sony bunu başarabilir.

lenovo 3000 den asagi batarya koymuyor ama cogunlukla memleketinde satabiliyor.
Faaliyet karı liderinin apple olmasina dayanarak her sey reklam diyorum.
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huseyincarnege 3 yıl
EVET parakazandığın bölgeye yönel artık konsoları yenile p5 üret :)
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Xiaomii 3 yıl
Adam akıllı sensörler bulalımda kime bağlanıyosa bağlansın.
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