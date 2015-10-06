Sony sensör birimi yeni bir iştirak haline geliyor

Mobil cihaz pazarı ve televizyon sektöründe istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen Sony'nin yüzünü iki bölüm güldürüyor ki bunlardan birisi konsol bölümü diğeri ise sensör yani yarıiletken bölümü. Sony yarıiletken bölümüne daha çok odaklanmak adına büyük bir yeniden yapılanma içerisine giriyor.





Artık firmanın yarıiletken bölümü Sony Semiconductor Solutions olarak yeni bir iştirak haline gelecek. Hali hazırda üretim işini üstlenen Sony Semiconductor Corporation ve tasarım işini üstlenen Sony LSI Design bölümü de bu iştirakin altında faaliyetlerine devam edecek. Böylece firmanın sensör üretim faaliyetleri ana bünyeden tamamen ayrılmış olacak.





Bu elbette yönetim olarak tamamen kopma anlamına gelmiyor. Sony Semiconductor Solutions kaynak kullanımı ve teknoloji geliştirme konusunda daha bağımsız ve daha verimli olacak ancak asıl yönetim Sony Corporation holdingine bağlı olacak. Hali hazırda Sony Cihaz Çözümleri bölüm başkanı Terushi Shimizu, yeni iştirakin başına geçecek.





Firmanın batarya sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Sony Energy Devices Corporation yine faaliyetlerine devam ederken, Sony Storage Media and Devices Corporation iştiraki ise holdingin tüm depolama medyası ve depolama cihazları faaliyetlerini bünyesine alacak. Tüm bu değişiklikler 1 Nisan 2016 itibariyle gerçekleşecek.





Sony görüntü sensörü konusunda pazar lideri. Mobil cihaz pazarında artan rekabet Sony akıllı telefonlarını biraz geriye düşürse de sensör bölümünü adeta ihya ediyor ve firma bir şekilde pazardan büyük gelir elde etmeye devam ediyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201510/15-082E/