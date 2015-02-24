Sony strateji değişikliğini resmen doğruladı





Yenilikçi teknolojiler geliştirmesine rağmen gerek mobil cihaz, gerek bilgisayar ve gerekse de televizyon segmentlerinde istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen Sony, önce VAIO markasını ardından da Tokyo'daki genel merkez binasını satışa çıkarmıştı. Son olarak çevrimiçi oyun geliştiren kısmını da elden çıkaran firma önemli bir strateji değişikliğine hazırlanıyor.

Daha önce burada dile getirdiğimiz gibi Sony resmi olarak akıllı telefon ve televizyon yerine daha çok oyun sektörüne odaklanmanın planlarını yapıyor.

Firmanın patronu Kazou Hirai tarafından açıklanan yeni stratejide firmanın sensör ve PS4 satışlarının gelecek üç yılda faaliyet karını 25'e katlaması bekleniyor. Bu noktada diğer bölümlerin küçülmüş ve maliyetlerini azaltmış olması da gerekiyor. Aslında bir anlamda firma büyüyen akıllı telefon pazarında doğrudan modelleri ile değil bileşenleri ile iddialı olmayı istiyor.

Firma akıllı telefon ve televizyon bölümlerini gerekirse ayrı bir şirket olarak bünyesinden ayıracak. Bu iştiraklerin kayıplarından da etkilenmeyecek. Şimdilik bu sadece ihtimal dahilinde. Böylece öz kaynaklarını sensör ve konsol donanımı geliştirmeye yönlendirmiş olacak.

Yavaş yavaş kar elde etmeye başlayan firma bu strateji ile adeta şahlanacak ve Mart 2018 yılında son eren mali dönemde toplamda 4.2 milyar dolar faaliyet karı elde etmiş olacak. Ancak bunlar şimdilik öngörü mahiyetinde. Sensör ve konsol pazarında önümüzdeki yıllarda gelebilecek ciddi bir rekabet Sony'nin belini bükebilir.









http://www.electronista.com/articles/15/02/22/sony.aiming.for.42b.annual.profit.within.three.years/#ixzz3SZV16yYP