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Sony strateji değişikliğini resmen doğruladı

4 yıl
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49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony strateji değişikliğini resmen doğruladı

Yenilikçi teknolojiler geliştirmesine rağmen gerek mobil cihaz, gerek bilgisayar ve gerekse de televizyon segmentlerinde istediği başarıyı bir türlü elde edemeyen Sony, önce VAIO markasını ardından da Tokyo'daki genel merkez binasını satışa çıkarmıştı. Son olarak çevrimiçi oyun geliştiren kısmını da elden çıkaran firma önemli bir strateji değişikliğine hazırlanıyor.
Daha önce burada dile getirdiğimiz gibi Sony resmi olarak akıllı telefon ve televizyon yerine daha çok oyun sektörüne odaklanmanın planlarını yapıyor.
Firmanın patronu Kazou Hirai tarafından açıklanan yeni stratejide firmanın sensör ve PS4 satışlarının gelecek üç yılda faaliyet karını 25'e katlaması bekleniyor. Bu noktada diğer bölümlerin küçülmüş ve maliyetlerini azaltmış olması da gerekiyor. Aslında bir anlamda firma büyüyen akıllı telefon pazarında doğrudan modelleri ile değil bileşenleri ile iddialı olmayı istiyor.
Firma akıllı telefon ve televizyon bölümlerini gerekirse ayrı bir şirket olarak bünyesinden ayıracak. Bu iştiraklerin kayıplarından da etkilenmeyecek. Şimdilik bu sadece ihtimal dahilinde. Böylece öz kaynaklarını sensör ve konsol donanımı geliştirmeye yönlendirmiş olacak.
Yavaş yavaş kar elde etmeye başlayan firma bu strateji ile adeta şahlanacak ve Mart 2018 yılında son eren mali dönemde toplamda 4.2 milyar dolar faaliyet karı elde etmiş olacak. Ancak bunlar şimdilik öngörü mahiyetinde. Sensör ve konsol pazarında önümüzdeki yıllarda gelebilecek ciddi bir rekabet Sony'nin belini bükebilir.



http://www.electronista.com/articles/15/02/22/sony.aiming.for.42b.annual.profit.within.three.years/#ixzz3SZV16yYP Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tom wong 4 yıl
sizin burda yazdıklarınızı Kazuo Hirai görmüyor ama ona aşağıdaki mail adresinden ulaşıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

e-mail adresi:kazuo.hirai@jp.sony.com
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doctor_bey 4 yıl
Yazık olmasın sana Sony, aman dikkat
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tom wong 4 yıl
sizin burda yazdıklarınızdan hirainin haberi olmuyor.Ama artık ona e-maille ulaşabilir sony hakkındaki fikirlerinizi ona ulaştırabilirsiniz.e-mail adresi:
kazuo.hirai@jp.sony.com
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beter.böcek 4 yıl
Yahu anlamiyorum ya,standart telefonlar zamaninda cok kotu modellerin vardi,akilli telefon pazarina guzel bir dizayn la girdin oldukca iyi sattin tabikide cok kisa surelerle modeller cikarttin,simdiyse donanima yonelip komple cihazdan cekilicem
diyorsun,resmen isin kolayina kaciyorlar,vaiolari mac kadar fiyatlara satmaya calisirsan tabikide satmak zorunda kalirsin,bari telefon isinde kalki,gelecek jenerasyon konsollari tv den otede cep telefonlariyla optimize etmekte,giyilebilirleri kaldir rafa birak onlari yap isini pasalar gibi.
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TexasRanger 4 yıl
adamlar milyar dolarlık şirketleri yönetiyor, rüyamızda göremeyeceğimiz paralarla oynuyorlar. bizim aklımıza gelen şeyleri onların bilmediğini mi düşünüyorsunuz. bir bildikleri vardır elbet
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ahmetgox 4 yıl
Yahu şu distribütörlerinizin şeyinin keyfine fiyat koymalarına engel olun sonra oturun seyredin küçülmeye amma da meraklılar
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Glorfindel1907 4 yıl
TV sektöründen çekilmesini istemem evet biraz pahalı ürünleri diğer markalara göre ama çok kaliteli ürünleri.
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haberelectro 4 yıl
Kim ne derse desin sony candir. Sony disinda piyasaya farklilik getiren urunler cilaran marka yok. Adamin 1000 dolarlik hifi muzik calari bile var.
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BlackBeasT 4 yıl
Kazou Hirai ajanmıdır nedir...Sonyi parçalayıp satıp gidecek, Sony gibi marka değeri olan dev'den TV ve cep telefonu ayırmak ne demek? fiyatları aşağı çekseniz Samsung ve LG dışında Sony TVleride değerlendirmeye katarlar..

6 ayda amiral gemisi denilen cinsden telefon duyuran Sonyi gördük, Oyun konsoluna bel bağlanır mı? 7.jenarasyonda PS3 geç çıkmasıyla x360 alıp başını gidiyordu, MS gibi dev Oyun konsolu pazarında hafife alınmaz. Bu Kazou'da var 1 haller, Sonyi batırırıp gitmeden kapının önüne konulması lazım


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einhander 4 yıl
hayırlısı ama ben tv ve mobıl pazardan cekılmelerıne uzulurum.
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xxxx1 4 yıl
bu ceo dan bir cacık olmaz,millet mobile yatırım yapıyor bu çakma samuraı oturmus markayı tesisi elden cıkarmaya calısıyor...
bravia,xperia bunlar baslıbasına marka...koca Sony i ne hale düşürdüler...agrasif bir politikaları yoktu mobilde zaten,tv de yine aynı,z4 den sonra galiba elden cıkaracaklar.
böyle şirket bebelerde yönetir,geldiğinden buyana kattığı hiç bir şey yok,varsa yoksa satmak.
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alicaptain 4 yıl
Umarım düzeltirler firmayı ama yanlış yoldalar
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DARTH_BLACK 4 yıl
fiyatları astronomik tv bölümü batmaya mahkumdu.
SOny zamanında tek tabancaydı,son kullanıcıya hitap eden markalar az ve sony parsanın büyük payını cebine götürüyordu ama zaman değişdi,yeni rakipler geldi piyasa alevlendi ama sony eski kafasını hiç değişmedi,gündemi yakalayamadı.Bir anda her sektörde söz sahibi olmak istedi ama bu hem çok zor hemde sony gibi belirli pazarı olan bir firma için risk teşkil ediyordu,en nihayetinde son 10-15 yıldaki gereksiz atılımları ve teknolojileri ile rakiplerinin gerisinde kaldı.Sony ileriki 10 yılda zaten sadece PS alanına yüklenecek,belki telefon pazarından çekilmez ama kafaya oynayacak cihaz çıkartmaları zor artık.Her yıl bir umutla Z modellerini bekliyoruz ama hep problem hep sıkıntı..LG bile telefon pazarında yükselişe geçtikden sonra sony hala bu pazarda söz sahibi olamıyorsa kendine tekrar bakması lazım.
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assasin34 4 yıl
Ahahahahaha.

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