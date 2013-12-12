Sony, ürün gamına Wi-Fi destekli yeni bir profesyonel video kamera ekledi

Özellikle video tarafında hazırladığı üst seviye ürünleri uzun yıllardır sektörde aktif olarak kullanılan Sony, NXCAM serisine Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine sahip HXR-NX3 video kamera modelini eklediğini duyurdu.

Hem gövde özellikleri hem de teknik detayları ile profesyonel kullanıcıları hedef alan Sony HXR-NX3, NFC (Near Field Communication / Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle bağlantı kurduğu iOS ve Android işletim sistemli cihazlara (PlayMemories uygulaması) Wi-Fi üzerinden hızlı bir şekilde görüntü aktarımı yapabiliyor, aynı zamanda bu cihazlardan kontrol edilebiliyor. Teknik olarak 1/2.8-inç Exmor sensör ile gelen ve bu sayede 1920 x 1080 piksel 60p video çekebilen kamera, bünyesinde 20 kat optik (40 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan Sony G lens taşıyor ve MP4 ile AVCHD 2.0 formatlarına destek veriyor. Gövdesinde 3.5-inç bir LCD ekran ile yer alan Sony HXR-NX3, aynı zamanda düşük ışıklı ortamlar için LED aydınlatma, yüksek ışıklı ortamlar içinse 3 kademeli dahili ND filtre sistemlerine sahip.

Manuel kontrol noktasında birçok seçenek ve XLR ses çıkışı sunan Sony'nin yeni video kamerası HXR-NX3, Ocak ayı sonunda 3,495$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://blog.sony.com/press/sonys-new-hxr-nx3-professional-handhehd-camcorder-adds-wi-fi-connectivity-remote-control-and-easy-video-sharing-capabilities/