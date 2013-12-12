Sony, ürün gamına Wi-Fi destekli yeni bir profesyonel video kamera ekledi

Haber Editörü
Özellikle video tarafında hazırladığı üst seviye ürünleri uzun yıllardır sektörde aktif olarak kullanılan Sony, NXCAM serisine Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine sahip HXR-NX3 video kamera modelini eklediğini duyurdu.
Hem gövde özellikleri hem de teknik detayları ile profesyonel kullanıcıları hedef alan Sony HXR-NX3, NFC (Near Field Communication / Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle bağlantı kurduğu iOS ve Android işletim sistemli cihazlara (PlayMemories uygulaması) Wi-Fi üzerinden hızlı bir şekilde görüntü aktarımı yapabiliyor, aynı zamanda bu cihazlardan kontrol edilebiliyor. Teknik olarak 1/2.8-inç Exmor sensör ile gelen ve bu sayede 1920 x 1080 piksel 60p video çekebilen kamera, bünyesinde 20 kat optik (40 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan Sony G lens taşıyor ve MP4 ile AVCHD 2.0 formatlarına destek veriyor. Gövdesinde 3.5-inç bir LCD ekran ile yer alan Sony HXR-NX3, aynı zamanda düşük ışıklı ortamlar için LED aydınlatma, yüksek ışıklı ortamlar içinse 3 kademeli dahili ND filtre sistemlerine sahip.
Manuel kontrol noktasında birçok seçenek ve XLR ses çıkışı sunan Sony'nin yeni video kamerası HXR-NX3, Ocak ayı sonunda 3,495$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
http://blog.sony.com/press/sonys-new-hxr-nx3-professional-handhehd-camcorder-adds-wi-fi-connectivity-remote-control-and-easy-video-sharing-capabilities/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
raw çekemeyen alet düğün videoları çekmekten öteye gidemez
blackmagicdesign.com/...
Kesinlikle katılıyorum. Verdiğiniz linkteki cihazlar Sony'den kat kat daha güzeller.
Dubai Teknoloji Fuarında incelemiştim bu firmanın ürünlerini, uygun fiyatlara alınabilir giriş seviyesi ürünler sunuyorlar, şimdi sitesini görünce bir bakayım dedim, adamlar site tasarımını apple.com 'dan 1e 1 kopyalamışlar :)