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Sony, ürün gamına Wi-Fi destekli yeni bir profesyonel video kamera ekledi

5 yıl
1,1b
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, ürün gamına Wi-Fi destekli yeni bir profesyonel video kamera ekledi
Özellikle video tarafında hazırladığı üst seviye ürünleri uzun yıllardır sektörde aktif olarak kullanılan Sony, NXCAM serisine Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine sahip HXR-NX3 video kamera modelini eklediğini duyurdu.
Hem gövde özellikleri hem de teknik detayları ile profesyonel kullanıcıları hedef alan Sony HXR-NX3, NFC (Near Field Communication / Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle bağlantı kurduğu iOS ve Android işletim sistemli cihazlara (PlayMemories uygulaması) Wi-Fi üzerinden hızlı bir şekilde görüntü aktarımı yapabiliyor, aynı zamanda bu cihazlardan kontrol edilebiliyor. Teknik olarak 1/2.8-inç Exmor sensör ile gelen ve bu sayede 1920 x 1080 piksel 60p video çekebilen kamera, bünyesinde 20 kat optik (40 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan Sony G lens taşıyor ve MP4 ile AVCHD 2.0 formatlarına destek veriyor. Gövdesinde 3.5-inç bir LCD ekran ile yer alan Sony HXR-NX3, aynı zamanda düşük ışıklı ortamlar için LED aydınlatma, yüksek ışıklı ortamlar içinse 3 kademeli dahili ND filtre sistemlerine sahip.
Manuel kontrol noktasında birçok seçenek ve XLR ses çıkışı sunan Sony'nin yeni video kamerası HXR-NX3, Ocak ayı sonunda 3,495$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://blog.sony.com/press/sonys-new-hxr-nx3-professional-handhehd-camcorder-adds-wi-fi-connectivity-remote-control-and-easy-video-sharing-capabilities/ Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
bu firmayı beğeniyorum birazda telefona yoğunlaşsalar ya hiç fena olmaz.
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Serciey 5 yıl
Dahili Wi-Fi ile neler yapılabiliyor? Görüntüyü canlı olarak PC'ye kaydedebiliyor muyuz mesela?
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dschannel 5 yıl
film işi ile ilgiliyseniz bu kamerayı sadece düğün çekimleri için alacaksanız işe yaramaz
raw çekemeyen alet düğün videoları çekmekten öteye gidemez
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Thomassee 5 yıl
Blackmagicler hollywood kalitesi çekebiliyor mu yoksa sadece RED mi??
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ormanci41 5 yıl
Raw çekmek demek, kayıt alınan görüntüyü kurgu istasyonlarında işleyebilmek için raw kayıta ihtiyaç vardır. yani raw kayıt işlenebilen kayıttır ve normal kayıta göre boyutu daha yüksektir.
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ssbrutality 5 yıl
Dostum bilmediğim için soruyorum 'Raw Çekme' Özelliği Nedir?
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OBA INC 5 yıl
Sony yine mercimek sensörlü kameralarını kazıkçı zihniyeti ile satmaya çalışıyor. Bu devirde 2 bin dolara 2.5K, 4 bin dolara da 4K kamera varken sadece 1080p çekebilen ve raw çekme özelliği olmayan bir cihazı alan aptaldır. Bbugün artık 1080p ve raw çekebilen kameralar 1000 dolardan satlıyor üstelik çok daha küçük ve hafifler.

blackmagicdesign.com/...
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Lockheed 5 yıl OBA INC
OBA INC

Sony yine mercimek sensörlü kameralarını kazıkçı zihniyeti ile satmaya çalışıyor. Bu devirde 2 bin dolara 2.5K, 4 bin dolara da 4K kamera varken sadece 1080p çekebilen ve raw çekme özelliği olmayan bir cihazı alan aptaldır. Bbugün artık 1080p ve raw çekebilen kameralar 1000 dolardan satlıyor üstelik çok daha küçük ve hafifler.

blackmagicdesign.com/...

Kesinlikle katılıyorum. Verdiğiniz linkteki cihazlar Sony'den kat kat daha güzeller.
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Divinity 5 yıl OBA INC
OBA INC

Sony yine mercimek sensörlü kameralarını kazıkçı zihniyeti ile satmaya çalışıyor. Bu devirde 2 bin dolara 2.5K, 4 bin dolara da 4K kamera varken sadece 1080p çekebilen ve raw çekme özelliği olmayan bir cihazı alan aptaldır. Bbugün artık 1080p ve raw çekebilen kameralar 1000 dolardan satlıyor üstelik çok daha küçük ve hafifler.

blackmagicdesign.com/...

Dubai Teknoloji Fuarında incelemiştim bu firmanın ürünlerini, uygun fiyatlara alınabilir giriş seviyesi ürünler sunuyorlar, şimdi sitesini görünce bir bakayım dedim, adamlar site tasarımını apple.com 'dan 1e 1 kopyalamışlar :)
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