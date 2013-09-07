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Sony, üst seviye özellikler ile donattığı MDR-10 kulaklık modellerini ve suya karşı dayanıklı SRS-BTS50i isimli kablosuz hoparlör modelini tanıttı

5 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, üst seviye özellikler ile donattığı MDR-10 kulaklık modellerini ve suya karşı dayanıklı SRS-BTS50i isimli kablosuz hoparlör modelini tanıttı
IFA 2013 fuarı kapsamında tanıttığı görüntüleme ürünleri ve Xperia Z1 isimli akıllı cep telefonu ile büyük ses getiren Sony, ayrıca üst seviye özellikler ile donattığı MDR-10 kulaklık modellerini ve suya karşı dayanıklı SRS-BTS50i isimli kablosuz hoparlör modelini kullanıcıların beğenisine sundu.
Kafa üstü formunda hazırladığı kulaklıklarını MDR-10R standart, MDR-10RNC dijital gürültü önleyici sistemine sahip ve MDR-10RBT isimli Bluetooth üzerinden kablosuz olarak kullanılabilen olmak üzere üç farklı versiyon halinde hazırlayan Sony, kulaklıklarda kullandığı 40mm sürücüler ile 5Hz - 40kHz frekans aralığında üst seviye ses kalitesi ortaya koyuyor ve kullanılan malzeme kalitesiyle uzun kullanımlarda bile sorun yaşatmıyor. Hazırlanan ikinci model MDR-10RNC, ortam seslerine göre otomatik olarak devreye girebilen dijital gürültü önleyici sistemiyle geliyor ve firmanın söylediğine göre bu görevini %99.4 oranında yerine getirebiliyor. Dahili bataryasıyla 20 saat boyunca aktif olarak kullanılabilen kulaklık, bataryası bittiği anda gürültü önleme sistemi kapalı şekilde kullanılmaya devam edebiliyor. MDR-10RBT isimli versiyonla ise tüketicilere Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz müzik zevki sunabilen Sony, ayrıca NFC teknolojisiyle de müzik aktarımı sağlayabiliyor. iOS ve Android cihazlar ile çalışabildiği belirtilen model, 17 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor.
Aynı zamanda SRS-BTS50i isimli kablosuz hoparlör modelini de karşımıza çıkartan Sony, Bluetooth ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri sayesinde akıllı mobil cihazlardan ya da bilgisayarlardan müzik aktarımı sağlayabiliyor. Taşınabilir bir yapıda hazırlanan ürün, su sıçramalarına veya yağmura dayanarak, dahili bataryası ile 10 saat kullanım ömrü sunabiliyor.
Sony tarafından tanıtılan kulaklık modellerinden MDR-10R 199$, MDR-10RNC 270$ ve son olarak MDR-10BT 250$ fiyat etiketiyle Ekim ve Kasım aylarında satışa sunuluyor. Kablosuz hoparlör modeli Sony SRS-BTS50i ise, farklı renk seçenekleri ve 130$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde elde edilebiliyor olacak.

http://www.engadget.com/2013/09/04/sony-wireless-speaker-noise-canceling-headphones/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
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kamil12345 5 yıl
[DHVideo=http://www.youtube.com/watch?v=1cieo6HW2vE]
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docekic 5 yıl
Artik havuz da headphone la muzik dinleyenleri gorebilirsiniz...
1 Yanıt Yanıtla
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Jens Lehmann 5 yıl docekic
docekic

Artik havuz da headphone la muzik dinleyenleri gorebilirsiniz...


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