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Sony, yeni Xperia akıllı telefonlarını 20 Haziran'da sergileyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony, yeni Xperia akıllı telefonlarını sergileyeceği etkinlik için davetiye göndermeye başladı. 19-22 Haziran tarihleri arasında Singapur'da düzenlenecek Asya'nın en büyük iletişim fuarı CommunicAsia'nın bu önemli tanıtıma ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.
Kısa süre önce resmi Facebook sayfası üzerinden farklı bir uygulamaya imza atan Japon elektronik devi, gerçekleştireceği duyurunun tarihini öne çekmek için hayranlarına bir fırsat sunmuştu.
Duyuru, 22 Haziran'da gerçekleştirilecekti, fakat binlerce Facebook kullanıcısı bu süreyi yaklaşık 9 gün geri çekti ve iki gün de büyük ilgi üzerine Sony tarafından sayaçtan düşüldü. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde Sony, yeni Xperia cihazlarını resmen duyuracak.
Japonya için özel olarak geliştirilen Xperia GX'in uluslararası versiyonu LT29i model numaralı Hayabusa, Tapioca, Tapioca DS ve Lotus kod adlı cihazların çıkış yapacağını düşünüyoruz. Bu telefonlar internete birçok kez sızmıştı.
Bugün duyurulacak yeni Xperia akıllı telefonlarını ancak 22 Haziran'daki Güneydoğu Asya tanıtımında görebileceğiz. Ortaya çıkacak üst düzey model(ler)de Qualcomm'un 28nm Krait işlemcileriyle donattığı Snapdragon 4 serisi bir çipset ve 13MP'lik yeni nesil Sony Exmor R kamera sensörünün bulunacağını biliyoruz. Diğer detayları Xperia GX ile benzerlik gösterebilir, hatta daha iyi olabilir.

http://www.xperiablog.net/2012/06/12/new-xperia-phones-to-be-showcased-at-event-on-20-june-2012/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29 Yorum Yaz
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musty578 7 yıl
Ciktimi noldu
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jovanovic 7 yıl
Gel de şimdi illuminati değil de bu resme, ne o zaman arkadaş neyin gözü bu ? Yalancı herifler...
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inexo 7 yıl jovanovic
jovanovic
Gel de şimdi illuminati değil de bu resme, ne o zaman arkadaş neyin gözü bu ? Yalancı herifler...


hatta en iyi sembolize eden hareketi bulmuşlar adamlar. normalde 6 sembolü yapıyorlar biraz satanizm havası oluyordu bunlar iyi yapmış üçgen ve göz :)
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inexo 7 yıl
sony batmaktan kurtuldu bu resmi kullanarak:)
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sarjaleti 7 yıl
Nerede kaldı bu telefonlar?
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huseyincarnege 7 yıl
AHA BİR illuminati ABLEMİDE SONYDEN :)
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Kasatka 7 yıl
6 cekirdekli CELL islemciyi 2 gb ile senlendirip 4 inch de yuksek bir ppi degeri yakalasa (bayanlarin kullanimi icin 4 inch sart cunki yanimda ki yoremde ki hic bir bayan 4 inch ekran yukarisina el surmuyor isterse feristahi olsun)ve guncellemeleri an ve an verrse fiyati ne olursa olsun alinir ve fenomen olur ama sony hala amiral gemisi olarak birak samsung u lg ile htc ile bile basedemiyor. Dedigim olur iyi bir dizaynla gelirse tek rakibi APPLE olur.
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Dertkesen 7 yıl Kasatka
Kasatka

6 cekirdekli CELL islemciyi 2 gb ile senlendirip 4 inch de yuksek bir ppi degeri yakalasa (bayanlarin kullanimi icin 4 inch sart cunki yanimda ki yoremde ki hic bir bayan 4 inch ekran yukarisina el surmuyor isterse feristahi olsun)ve guncellemeleri an ve an verrse fiyati ne olursa olsun alinir ve fenomen olur ama sony hala amiral gemisi olarak birak samsung u lg ile htc ile bile basedemiyor. Dedigim olur iyi bir dizaynla gelirse tek rakibi APPLE olur.

Kalınlığınıda 3 mm yapsalar tank gibi olsa üstünden araba geçse ne güzel olurdu değil mi?En üst düzey donanımları koymuşsunda 1TB hafızayı unutmuşsun :) Kardeşim ne bu teknoloji çılgınlığı 6 çekirdek diyorsun millet 4 çekirdekli telefonun yarısını kullanabiliyor ne yapacaksın o kadar çekirdeği hangi programla kullanacaksın o işlemciyi o işlemciye batarya dayanabilecek mi?Gereksiz bir donanım olmuş bence.
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leventalpsal 7 yıl
Büyük ekran (en az 4.7), büyük batarya ( en az 2000 mAh), HD çözünürlük ve mutlaka ama mutlaka Android 4.0.x şart. Bunlar dışında her hangi bir üreticinin en üst model CPU'sun (Bu kendi işlemcileri de olabilir ST nin yeni bir soc'u belki) ve en az 1 GB ram.
Sony şimdiye kadar hep birşeyleri eksik yaptı. Mevcut tepe seviye modeli Xperia S'de ışık sensörü yok, ekran parlaklığı otomatik ayarlanmıyor...
Bu saatten sonra Gingerbreadle çıkartıyoruz, ama ilerde güncelleme alacak derlerse çürük domates yağmuruna tutarlar.
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waspsich 7 yıl
Xperia miro tanıtıldı :)5mp kameralı ve 3,5'' ekranlı bi telefon tipi hoş ama kimseyi tatmin ediceğini sanmıyorum bu bekleyiş adına :)
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bulent_akyrk 7 yıl
saldırın 1 saate düştü sayaç :)
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yanchi0708 7 yıl
ama sony başka be usta..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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