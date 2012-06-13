Sony, yeni Xperia akıllı telefonlarını 20 Haziran'da sergileyecek





Sony, yeni Xperia akıllı telefonlarını sergileyeceği etkinlik için davetiye göndermeye başladı. 19-22 Haziran tarihleri arasında Singapur'da düzenlenecek Asya'nın en büyük iletişim fuarı CommunicAsia'nın bu önemli tanıtıma ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.

Kısa süre önce resmi Facebook sayfası üzerinden farklı bir uygulamaya imza atan Japon elektronik devi, gerçekleştireceği duyurunun tarihini öne çekmek için hayranlarına bir fırsat sunmuştu.

Duyuru, 22 Haziran'da gerçekleştirilecekti, fakat binlerce Facebook kullanıcısı bu süreyi yaklaşık 9 gün geri çekti ve iki gün de büyük ilgi üzerine Sony tarafından sayaçtan düşüldü. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde Sony, yeni Xperia cihazlarını resmen duyuracak.

Japonya için özel olarak geliştirilen Xperia GX'in uluslararası versiyonu LT29i model numaralı Hayabusa, Tapioca, Tapioca DS ve Lotus kod adlı cihazların çıkış yapacağını düşünüyoruz. Bu telefonlar internete birçok kez sızmıştı.

Bugün duyurulacak yeni Xperia akıllı telefonlarını ancak 22 Haziran'daki Güneydoğu Asya tanıtımında görebileceğiz. Ortaya çıkacak üst düzey model(ler)de Qualcomm'un 28nm Krait işlemcileriyle donattığı Snapdragon 4 serisi bir çipset ve 13MP'lik yeni nesil Sony Exmor R kamera sensörünün bulunacağını biliyoruz. Diğer detayları Xperia GX ile benzerlik gösterebilir, hatta daha iyi olabilir.

http://www.xperiablog.net/2012/06/12/new-xperia-phones-to-be-showcased-at-event-on-20-june-2012/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29