Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı

Aksiyon kamerası pazarında uzun zamandır yer alan ancak GoPro'nun önüne geçemeyen teknoloji devi Sony, CES 2016 fuarında tanıttığı yeni AS50 ile herkese oyundan çıkmadığını gösteriyor.
3 yıl
4,5b
1
5
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı

Uzun zamandır yeni bir aksiyon kamerası ile karşımıza çıkmayan Sony, CES 2016 fuarı kapsamında sessizliğini bozdu ve yeni geliştirdiği AS50'yi kullanıcıların beğenisine sundu. 
Firmanın aksiyon kameralarında kullandığı tasarım çizgisini devam ettiren AS50, hazırlanan özel haznesi ile 60 metre su altında görev yapabiliyor ve beklentiler dahilinde her türlü darbeye karşı koyabiliyor. Teknik olarak temelinde 11MP Exmor R BSI CMOS sensör yer alan ve bu sensör ile Full HD 60fps videolar çekebilen aksiyon kamerası, çözünürlük 720p seviyesine çekildiği zaman 120 fps'ye çıkış yapabiliyor ve Time-Lapse modunda fotoğraflar ile 4K videolar oluşturabiliyor.
Dahili stereo mikrofonu genel ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde tasarlanan Sony AS50, meşhur SteadyShot teknolojisini bünyesinde taşıyor ve böyle oldukça stabil çekimler gerçekleştirebiliyor. Tercih edilen ZEISS Tessar düz lensi ile bozulma olmayan görüntüler ortaya koyabilen kamera, 3 kat dijital yakınlaştırma desteğini beraberinde getiriyor ve geniş ile dar olmak üzere iki farklı çekim modu taşıyor. Aksiyon kamerasının bünyesinde yer alan ekran ise hızlı ayar değişikliklerine izin veriyor.
Sony'nin yeni aksiyon kamerası AS50, önümüzdeki ay 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün canlı görüntü aktarımı sağlayan Live-View Remote kumandalı paketi ise 350$'dan raflardakini yerini alıyor.
Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı
 

http://www.cnet.com/products/sony-action-cam-hdr-as50/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
yaklaşık 3 aydır kullanıyorum.sony as 50 modeline sahibim.tek kelimeyle mükemmel diyebileceğim bir makine.daha önce gopro hero 3 kullanan biri olarak bu makineyi şiddetle herkese tavsiye ediyorum.4k olmamasına gelince;aslında ben hero 4 ü de 4k çekmiyor olarak kabul ediyorum.çünkü bir aksiyon kamerası 60p yani saniyede 60 kare çekmediği sürece o çekim modu kullanılmaz.takılma ve atlamalar göze batar.hero 4 4k yı 60p de çekemiyor.üstelik çekse bile 4k izleyecek ne cihazımız ne de o kapasitede kartımız var.sony diyorum.mutlaka deneyim.gopronun yarı fiyatına bile değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 3 yıl
meego
4k çekmiyor, yine goproya bıraktılar meydanı

Sony FDR-X1000V 4K Aksiyon Kamera 1 yıldır kadar piyasa da var. bu alt konum için sundukları bir ürün olmuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinCC 3 yıl
meego
4k çekmiyor, yine goproya bıraktılar meydanı

Tomtom bandit var. Fiyatı yüksek ancak CCD sensörle geliyor değer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
4k çekmiyor, yine goproya bıraktılar meydanı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gray Code 3 yıl
"Sony'nin yeni aksiyon kamerası AS50, önümüzdeki ay 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor"

Türkiyede 1000₺ den satışa çıkarsa şaşırmam.Hazır dolar da 3 lira oldu zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch 3 yıl Huawei Mate 8 inceleme videosu "Türkiye'de ilk defa" 3 yıl Küçük dev Olympus 300mm F4 IS Pro duyuruldu 3 yıl Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus 3 yıl DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti! 3 yıl Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor 3 yıl Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin 3 yıl Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet 3 yıl Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: 3 yıl Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi 3 yıl LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı Sonraki Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu 3 yıl Apple iPhone 6c artık çalışır halde 3 yıl MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi 3 yıl Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı 3 yıl HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu 3 yıl Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10 3 yıl Samsung yeniden Windows tablet pazarında: TabPro S 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note 3 yıl Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon 3 yıl Samsung'un karı bu yıl da düşüşte 3 yıl Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor 3 yıl Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor 3 yıl 10,000 karakterli tweet'ler geliyor 3 yıl Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500 3 yıl 4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5 3 yıl Asus'un yeni Chromebook'u dayanıklı gövdeyle geliyor 3 yıl Oculus Rift'e bağış yaptıysanız şanlısınız 3 yıl Çekiç kadar sağlam telefon "Ultron X1" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim