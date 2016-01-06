Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı

Uzun zamandır yeni bir aksiyon kamerası ile karşımıza çıkmayan Sony, CES 2016 fuarı kapsamında sessizliğini bozdu ve yeni geliştirdiği AS50'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Firmanın aksiyon kameralarında kullandığı tasarım çizgisini devam ettiren AS50, hazırlanan özel haznesi ile 60 metre su altında görev yapabiliyor ve beklentiler dahilinde her türlü darbeye karşı koyabiliyor. Teknik olarak temelinde 11MP Exmor R BSI CMOS sensör yer alan ve bu sensör ile Full HD 60fps videolar çekebilen aksiyon kamerası, çözünürlük 720p seviyesine çekildiği zaman 120 fps'ye çıkış yapabiliyor ve Time-Lapse modunda fotoğraflar ile 4K videolar oluşturabiliyor.

Dahili stereo mikrofonu genel ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde tasarlanan Sony AS50, meşhur SteadyShot teknolojisini bünyesinde taşıyor ve böyle oldukça stabil çekimler gerçekleştirebiliyor. Tercih edilen ZEISS Tessar düz lensi ile bozulma olmayan görüntüler ortaya koyabilen kamera, 3 kat dijital yakınlaştırma desteğini beraberinde getiriyor ve geniş ile dar olmak üzere iki farklı çekim modu taşıyor. Aksiyon kamerasının bünyesinde yer alan ekran ise hızlı ayar değişikliklerine izin veriyor.

Sony'nin yeni aksiyon kamerası AS50, önümüzdeki ay 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün canlı görüntü aktarımı sağlayan Live-View Remote kumandalı paketi ise 350$'dan raflardakini yerini alıyor.

http://www.cnet.com/products/sony-action-cam-hdr-as50/