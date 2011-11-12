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Sony yeni bir televizyon çeşidi üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın eski CEO'su ve kurucusu Steve Jobs'ın ölümünden önce yeni bir Apple televizyonu modeli üzerinde çalıştığı iddiasının ortaya atılması TV pazarını hareketlendirmeye yetti. Son yılların TV pazarında en çok kan kaybeden firmalarından olan Sony, Bravia bölümünü ayağa kaldıracak yeni bir konsept üzerinde çalışıyor.

CEO Howard Stinger yıllardır yaşadıkları kayıpları unutturacak farklı bir televizyon çeşidi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Wall Street Journal gazetesine konuşan Stinger firmasının şu anki TV setleri üretimiyle zarara girdiğini ve bunun artık devam edemeyeceğini belirtti.

Pazarda farklı TV setlerine yönelik yoğun bir Ar&Ge çalışması olduğunu vurgulayan Stinger yeni stratjilerinin akıllı telefon, tablet, PC ve televizyonları birleştiren “4 ekran” stratejisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Stinger 2011 yılında 1 milyar dolar zarar etmelerine rağmen Apple ile mücadele edecek bir platform geliştirme amaçlarının devam ettiğini de belirtti.

Stinger'a göre Apple yeni bir TV seti üzerinde kesin olarak çalışıyor. Sony de eski hatalarından ders alarak Apple'ı alt edecek yeni bir teknoloji ile sahneye çıkmak istiyor. 5 yıldır üzerinde çalışılan teknoloji pazara sunulmak üzere.

Sony'nin yeni teknolojisi ile nasıl bir pazar payı hedeflediğini zaman gösterecek ancak son 8 yıldır zarar eden firmayı 2012'de zor günler bekliyor.

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Batuist 8 yıl en beğenilen
bütün yazının özeti şu o kadar yazdığına bakmayın
Sony yeni bir televizyon konsepti üzerinde çalışıyor.
yukarıda bu cümleyi allayıp pullayıp haber yapmış arkadaş bravo bu da bir yetenek.. :)))
bütün yazının özeti şu o kadar yazdığına bakmayınSony yeni bir televizyon konsepti üzerinde çalışıyor.yukarıda bu cümleyi allayıp pullayıp haber yapmış...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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engurlu 8 yıl
Haberi yapan arkadaş ismini EKREM JOBS diye değiştirsin..
2 Yanıt Yanıtla +4
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tamer.okce 7 yıl
Arkadaşlar Bir Çok Yorum okudum Herkes Farklı birseyler paylasmıs;
Ewet Kabul sony çok güzel işler yaptı yapıyorda ama tv derseniz alınacak 2 model tv si var hx850 - son ceyrek ürünü hx950 series baska yok.
Size Söyle birseyda ha

Aklınızı kurcalasın;
Philips ile LG veya Samsungü yanyana Koyun Eşdeger modeller olmasına gerek yok Philips Bir alt segmentte olabilir. Bu nu yapın ondan sonra Philips yorumu yapalım Birazda.
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wrestler31 8 yıl
sony yeni bir tv uzerinde calisiyor (haberin basligi)
apple bu haberin neresinden cikti (haberi yazan arkadas hep apple haberleri yazdigi icin olabilir mi? )
apple tv ureticisi degilki bu habere konu olsun (apple reklami yapilmak isteniyorsa apple tv uretti veya uretecek diye haber yapilabilirdi)
haberi yazan arkadasin yazisini duzeltiyorum (sony;samsung,LG,toshiba ve philips'e karsi yeni bir tv uzerinde calisiyor)
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braethxx 8 yıl
Yazı hataları için özür pc başında sabahlayınca böyle oluyo :)
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braethxx 8 yıl
LG yi küçümseyen arkadaşların teknolojiden anlmadıkları kesin zira bir lcd panelleri 3reten 3 firmadan biri buda demek oluyoki panellerin en kaliteli kısımlarını kendi cihazları için kullanıyolar paneller nasıl üretilip nasıl satılıyo onada bi bakın isterseniz ayrıca lg yazılımsal ve malzama olarakta çok iyi
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selcuk20 8 yıl
8 yıldır zarar etmesine pek şaşırmıyorum. Eskiden Sony denilince aklımıza ilk gelen şey kalite, ikinci gelen şey ise kazık fiyat olurdu. Son yıllarda rekabet edemeyeceğini anlayınca fiyatlarını makul seviyelere çekmek zorunda kaldı. Samsung, LG ve Apple gibi firmalar Sony'nin pazar payını alarak zor durumda kalmasına neden oldu.
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Vatov 8 yıl
En sevdiğim iki marka Apple ve Sony ikisinin TV lerinden de birer tane alırım artık
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s!y@h 8 yıl
haklı veya haksız editörleri eleştirenleri anlamıyorum bu tarz teknoyazı sitelerine zaten çok fazla alternatif yok haber değerini beğenmediyseniz kişikiğe hakarete varacak eleştiriler yapmaktan kaçının öneri tavsiye daha uygun olur ama saldırı niteliğinde eleştiriler görüyorum ve anlam veremiyorum bu kadar olur
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yamanci35 8 yıl
arkaddaşlar bu yeni tv belkide albani üstadin bahseetiiği fed tv olabiilir
hatirladığım kadarıyla pio başşlığından bunndan bahsetmişti bir kaç defa
sony ile pio ortak yenni panel üretimi içinn
eğğer bu yeni tv albaninin bahsettiği tv ise bunna ait bilgileri pio
başşlığındna bulmak lazim

kusuura bakmayin ama bu forumda çok fazla saygısız üyeler varr
forummun haber editörü için yazilan saçma ve alakasız yorumlara bakın
bilgisi olmayann üyelerr gelip sadece hakareet ediyorlar ayıptır ya
burrada sony nin yeni bir tv sinden bahsediliyorr birisi çıkiyor lg bir numara diyor

birisii işi alay etme booyutunda editöre takıyor baziları kel alaka şeyler yazıyorr
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musivga 8 yıl
burdakilerin yarısı apple düşmanı ama her yeni çıkan ürünü apple a rakip gösteriyorlarsa demek ki apple bir numara. yok iphone katili telefon yok apple ı alt edecek teknoloji... tüm dünya farkında ama bazı liseli bebeler hala anlayamadı ya neyse...
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senatorlines 8 yıl
Samsung ve LG özellikle bu işte tekelleşmek istiyor ama Panasonic, Sony, Toshiba ve Philips'te iyi, tekelleşmeye karşıyım.
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SystemApps 8 yıl
Haberin apple ile bağdaşan yönünü kavrayamayan sadece benmiyim?
Hayır yani sony appledan bahsetmişse tamamdır da en azından habere kişisel yorum katmak isteniyorsa yargılarla değil mantık ile yorum katılmalı.O kadar marka dururken apple ne alaka?
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senatorlines 8 yıl
Bir zamanlar bu işn klalı SONY idi, şimdi de o olsun diyorum, yakışır SONY'ye. Dikkat ederseniz hakkaten var bir hazırlık, Samsungla tv ortaklığından çekiliyor, SE Ericsson'un payını alıyor, amoled'ten farklı ekran teknolojileri üzerine çalışıyor, bir örnek:Super LCD'leri de Sony geliştirdi, Bravia Engine biraz eskise bile hala farkı var diğer TV'lerden, devam SONY, yakışır sana.
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