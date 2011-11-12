Sony yeni bir televizyon çeşidi üzerinde çalışıyor

Apple'ın eski CEO'su ve kurucusu Steve Jobs'ın ölümünden önce yeni bir Apple televizyonu modeli üzerinde çalıştığı iddiasının ortaya atılması TV pazarını hareketlendirmeye yetti. Son yılların TV pazarında en çok kan kaybeden firmalarından olan Sony, Bravia bölümünü ayağa kaldıracak yeni bir konsept üzerinde çalışıyor.





CEO Howard Stinger yıllardır yaşadıkları kayıpları unutturacak farklı bir televizyon çeşidi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Wall Street Journal gazetesine konuşan Stinger firmasının şu anki TV setleri üretimiyle zarara girdiğini ve bunun artık devam edemeyeceğini belirtti.





Pazarda farklı TV setlerine yönelik yoğun bir Ar&Ge çalışması olduğunu vurgulayan Stinger yeni stratjilerinin akıllı telefon, tablet, PC ve televizyonları birleştiren “4 ekran” stratejisi olduğunu da sözlerine ekledi.





Stinger 2011 yılında 1 milyar dolar zarar etmelerine rağmen Apple ile mücadele edecek bir platform geliştirme amaçlarının devam ettiğini de belirtti.





Stinger'a göre Apple yeni bir TV seti üzerinde kesin olarak çalışıyor. Sony de eski hatalarından ders alarak Apple'ı alt edecek yeni bir teknoloji ile sahneye çıkmak istiyor. 5 yıldır üzerinde çalışılan teknoloji pazara sunulmak üzere.





Sony'nin yeni teknolojisi ile nasıl bir pazar payı hedeflediğini zaman gösterecek ancak son 8 yıldır zarar eden firmayı 2012'de zor günler bekliyor.