Sony, yeni mali yılda 50 milyon Xperia akıllı telefonu satmayı planlıyor





2012 ikinci çeyreğinde 7.4 milyon akıllı telefon sattığını açıklayan Sony, Mart 2012 - 2013 dönemini kapsayan 2013 malı yılında 33 milyona ulaşmayı planladığını belirtmişti. Bugün Tayvan'da 2014 mali yılıyla alakalı hedeflerini açıklayan Japon üretici, 50 milyon Xperia telefon barajını aşmayı umuyor. Son verilere göre mobil sektörün yedinci büyük ismi olan Sony Mobile, yükseliş grafiğini sürdürmesi halinde kendini tekrar üst sıralarda görebilir.

2012 mali yılında 22.5 milyon satış yapan Tokyo merkezli teknoloji şirketi, bu yıl dizginleri tamamiyle eline alarak Xperia S için gayet başarılı bir reklam kampanyası yürütmüştü. Bunun sonucunda önceki yılın aynı döneminde 3.5 milyon satan firmanın satışarı üç aylık zaman diliminde iki katından daha fazla bir artış gösterdi. Ardından yeni amiral gemisi Xperia T'yi 'Bond Telefonu' adlı büyük bir sponsorluk anlaşması kapsamında Avrupa'ya sunan üretici, daha iyi ürünler ortaya koymaya ve daha başarılı bir pazarlama stratejisi yürütmeye başladı. Bunun sonucunda önceki yıl yaşanan %48'lık artışın bu yıl %50 civarında seyretmesi ve sonraki yıl da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Orijinal tasarım üreticileri Compal, Arima ve Foxconn International ile bu yıl 15 milyon akıllı telefon satmayı planlayan Sony'nin toplam satışlarının %30'unu oluşturan dış kaynaklı çözümlerin 2014 mali yılında 17.5 milyon ile %35 pay edineceği tahmin ediliyor. Firmanın yeni mali yıla ilişkin tahminlerini aktaran CENS.com, Foxconn tarafından geliştirilen Qualcomm çipsetli üç yeni akıllı telefonun bu yılın son çeyreğinde tüketiciyle buluşacağını aktardı. Yıl bazında satışlarını %50 yukarı çekeceğini düşünen üreticinin stabil büyümesini halihazırda geliştirme aşamasında olan yenilikçi modellerine güvenerek öngördüğü düşünülüyor.

2013'ün ilk günlerinde Xperia S'in yerini alacak dört çekirdekli ve 2GB RAM'li Dogo modelini tanıtması beklenen Sony, mobil sektörün en büyük kongreside Odin/Yuga kod adlarına sahip Full HD çözünürlüklü amiral gemisini gün yüzüne çıkaracak. Yılın ikinci yarısı içinse OLED ekranlı daha gelişmiş donanım parçalarına sahip telefonların ve yeni bir tablet bilgisayar ile telefon-tablet melezinin yolda olduğu iddia ediliyor.

http://cens.com/cens/html/en/news/news_inner_41783.html