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Sony, yeni mali yılda 50 milyon Xperia akıllı telefonu satmayı planlıyor

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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2012 ikinci çeyreğinde 7.4 milyon akıllı telefon sattığını açıklayan Sony, Mart 2012 - 2013 dönemini kapsayan 2013 malı yılında 33 milyona ulaşmayı planladığını belirtmişti. Bugün Tayvan'da 2014 mali yılıyla alakalı hedeflerini açıklayan Japon üretici, 50 milyon Xperia telefon barajını aşmayı umuyor. Son verilere göre mobil sektörün yedinci büyük ismi olan Sony Mobile, yükseliş grafiğini sürdürmesi halinde kendini tekrar üst sıralarda görebilir.
2012 mali yılında 22.5 milyon satış yapan Tokyo merkezli teknoloji şirketi, bu yıl dizginleri tamamiyle eline alarak Xperia S için gayet başarılı bir reklam kampanyası yürütmüştü. Bunun sonucunda önceki yılın aynı döneminde 3.5 milyon satan firmanın satışarı üç aylık zaman diliminde iki katından daha fazla bir artış gösterdi. Ardından yeni amiral gemisi Xperia T'yi 'Bond Telefonu' adlı büyük bir sponsorluk anlaşması kapsamında Avrupa'ya sunan üretici, daha iyi ürünler ortaya koymaya ve daha başarılı bir pazarlama stratejisi yürütmeye başladı. Bunun sonucunda önceki yıl yaşanan %48'lık artışın bu yıl %50 civarında seyretmesi ve sonraki yıl da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.
Orijinal tasarım üreticileri Compal, Arima ve Foxconn International ile bu yıl 15 milyon akıllı telefon satmayı planlayan Sony'nin toplam satışlarının %30'unu oluşturan dış kaynaklı çözümlerin 2014 mali yılında 17.5 milyon ile %35 pay edineceği tahmin ediliyor. Firmanın yeni mali yıla ilişkin tahminlerini aktaran CENS.com, Foxconn tarafından geliştirilen Qualcomm çipsetli üç yeni akıllı telefonun bu yılın son çeyreğinde tüketiciyle buluşacağını aktardı. Yıl bazında satışlarını %50 yukarı çekeceğini düşünen üreticinin stabil büyümesini halihazırda geliştirme aşamasında olan yenilikçi modellerine güvenerek öngördüğü düşünülüyor. 
2013'ün ilk günlerinde Xperia S'in yerini alacak dört çekirdekli ve 2GB RAM'li Dogo modelini tanıtması beklenen Sony, mobil sektörün en büyük kongreside Odin/Yuga kod adlarına sahip Full HD çözünürlüklü amiral gemisini gün yüzüne çıkaracak. Yılın ikinci yarısı içinse OLED ekranlı daha gelişmiş donanım parçalarına sahip telefonların ve yeni bir tablet bilgisayar ile telefon-tablet melezinin yolda olduğu iddia ediliyor. 

http://cens.com/cens/html/en/news/news_inner_41783.html Yorum Yaz
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| OMG! | 6 yıl en beğenilen
çalışırsan olur be hacı,ama mis gibi tasarımlarını takoz tasarımlarla değiştirip,güncel olmayan donanım koyup rekabetçi olmayan bir fiyattan satmaya çalışırsan biz kalkalım.
çalışırsan olur be hacı,ama mis gibi tasarımlarını takoz tasarımlarla değiştirip,güncel olmayan donanım koyup rekabetçi olmayan bir fiyattan satmaya çalışırsan ...
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Over the Wall 6 yıl
Hayırlısı be bilo
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nurettinaz 6 yıl
Umarım satarlarda tasarım yoksunu görüntü kirliliği telefonlar piyasadan kalkar.
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hunter4191 6 yıl
sony bu eğer yapacagı donanım bıraz daha saglam olsun android piyasında samsungla - htc ye toz attırırr demedi demeyin
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jackchilina 6 yıl
Bu saatten sonra yarısını bile zor satar.
JellyBean verme ondan sonra satacam de oldu !!!
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Raven 6 yıl
Şu ekşi suratlı amca bizim telefonlara 4.1 vermedi ya, inşallah satamazsın sony. Zaten Türkiye'ye pek önem vermiyorlar. Sony mobile'ın sitesi aylar sonra Türkçe oldu ve telefonları da geç geliyor yada gelmiyor.
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aziz77 6 yıl
sertacarslan
Zor. Sony sempatizanı küçük bir kesim hariç, kimse kısa bir süre içinde diğer kendini ispatlamış rakiplerin yerine Sony telefon tercih etmez.Önce bir kullanıcıya verdiğin önemi ispat edeceksin. Yazılımsal özelliklere ağırlık verip diğerlerinden farklılaşacaksın. Kullanıcının güvenini kazanmadan 50 milyon satamazsın.

ne alakası var anlamadım,33 milyon tlf satan firma böyle devam ederse 50de satar,artık insanlara sadece samsung seçeneği kalmıyor htc,lg belkide nokia winmobile 8 ile çıkış yakalayabilir,sony sempatizanı küçük bir kesim dediğin 33 milyoncuk küçük kesim herhalde,sony kalite konusunda hepsinden iyi ve çok iyi tlfonlar çıkarıyor,s3 öve öve biteremediği ekranı naylon malzemesi alay konusu olmay devam ediyor,iphone 5 incelemesinde samsunga bak bir derim.ayrıca iphone samsung dahil bütün firmaların kamerası sonydir.
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acmtncy 6 yıl
carnador
JohnLord
sparta1903 bunların appledan haberlerı yok sanırsam
Önceden iphonenin bir artısı vardı retina display ama şimdi oda yok 342 PPi değerine sahip SONY XPERİA S Var Performans olarak Xperia T Ve TX Var yani Papucunuz damda evlat
326 pikselden sonra göz algılamıyor deniyor, 342 olunca ne gibi bir faydası oluyor acaba ?

iphone 326 ppi ya gözün algılama sınırı 326 ppi mı oluyor? hayatı apple reklamlarına göre mi yaşıyorsunuz? htc 440 ppi telefon çıkardı o mühendislerin hiç mi bu olaydan haberi yok da donanıma boşuna yük bindiriyorlar? apple'ın uydurduğu şeylere inanıp buraya yorum yazmayın. gözün algılama sınırı 326 ppi değildir. tabi telefonu 1 metre uzaktan bakmıyorsanız. isterseniz alıp kendi gözlerinizle görebilirsiniz.
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Akbaba89 6 yıl
Türkiye'de Sony dendiği zaman kalite ve sağlamlık akıllara geliyor.

Burada Sony Türkiye İthalatçısının yapması gereken indirim,kampanya,reklam ve tanıtımlar.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
20 milyon barajını aşamaz. Bildiğim kadarıyla bu işin vasatı Sony.
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MrKattchup 6 yıl
xperia p kullanıyorum donanım la ilgili eleştiriyosunuzda hiçbir oyunda takılma yaşamadım şu zamana kadar gayet de kaliteli bir kasasıvar güncelleme konusunda da aynı performansı bekliyorum sony den
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Paul Klee 6 yıl
Windows phone 8 yüklü bir telefon çıkartmaları lazım. Samsung gibi agresif bir tutum sergilerse başarılı olabilir. Ayrıca Türkiyeye hiç önem vermiyorlar, ki Türkiyede Sony markası güçlü bir konumda.
Doğru düzgün donanıma sahip telefonlar çıkartıp sağlam da reklam verirseler başarılı olabilirler. Ama dediğim gibi Türkiyeye önem vermiyorlar, ne Xperia V getiriyorlar ne de T, TX..
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xxxx1 6 yıl
hala 2013 den bahsediyor Sony...biran önce yüksek donanımlı cihazları üretip piyasaya hızlı bir şekilde sokar ve Türkiye gibi büyük ülkeleri görmezden gelmezsen dedikleriniz olmaması için bir neden yok...
ama yok böyle iyi size Xperia J ve S yeter diyorsan kusura bakma Sony; seni kimse tanımaz...
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mehmetfahriguven 6 yıl
Sony bence acilen kendi OS'ini yaratmalı. Android, Sony'ye hiç yakışmıyor. Kendi OS'i için Sony'de yeterince potansiyel var.
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zetnakah 6 yıl
Elde kalmış işlemci ve GPU'ları kullanmasa tasarım ve ekrn tamam da içmalzeme olarakta yenilikçi olsa 50 değil daha fazla satar
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FERFEROS 6 yıl
Biraz daha agresif fiyatlarla satışa sunulursa ve eski donanımları kullanmayı bırakırlarsa olur. Millet S3, iPhone 5 ve HOX arasında karar veriyor.
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Technotronic 6 yıl
Reklam çok önemlidir , reklama agırlık vermeli sony .
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