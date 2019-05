Sony'de yüzler gülüyor: Playstation 4 satışları 75 milyonu geçti

Konsol satışları 2016 yılında zirve noktasına ulaşmıştı

Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla Playstation 4 konsol satışlarının dünya genelinde 75 milyon adedi geride bıraktığını duyurdu. Satış rakamları anlamında çok büyük bir başarıya ulaşan PS4, 31 Mart 2018 itibariyle tam 76.1 milyon satmış.Sony tarafından verilen bilgilere göre 2017 mali yılı içerisinde toplam 19 milyon konsol satışı gerçekleşmiş. 2016 mali yılı içerisinde ise bu sayı 20 milyondu. Yani satışlar anlamında aslında küçük de olsa bir düşüş var diyebiliriz. Aynı zamanda bu düşüşün benzer şekilde içerisinde bulunduğuz yıl içerisinde de sürmesi bekleniyor. Sony, bu yıl içerisinde toplam 16 milyon PS4 satışının gerçekleşeceğini öngörüyor.Sony, PS4 konsol satışları konusunda her ne kadar zirve noktasını geride bırakmış olsa da şirketin genel anlamda Playstation biriminden elde ettiği kâr yine de artmaya devam ediyor. Zira şirket her geçen gün oyun satışlarını ve Playstation Plus üye sayısını artırmaya devam ediyor. Bu anlamda bu yıl içerisinde Playstation biriminin genel gelirinin azalması ancak elde edilen kârın %7 artması bekleniyor.