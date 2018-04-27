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Sony'de yüzler gülüyor: Playstation 4 satışları 75 milyonu geçti

Sony'nin başarılı oyun konsolu Playstation 4, dünya genelinde 75 milyon satışı geride bıraktı. Konsolun toplam satışlarının bu yıl içerisinde PS3 satışlarını geride bırakması bekleniyor.
1 yıl
6,5b
1
46
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla Playstation 4 konsol satışlarının dünya genelinde 75 milyon adedi geride bıraktığını duyurdu. Satış rakamları anlamında çok büyük bir başarıya ulaşan PS4, 31 Mart 2018 itibariyle tam 76.1 milyon satmış.

Konsol satışları 2016 yılında zirve noktasına ulaşmıştı


Sony tarafından verilen bilgilere göre 2017 mali yılı içerisinde toplam 19 milyon konsol satışı gerçekleşmiş. 2016 mali yılı içerisinde ise bu sayı 20 milyondu. Yani satışlar anlamında aslında küçük de olsa bir düşüş var diyebiliriz. Aynı zamanda bu düşüşün benzer şekilde içerisinde bulunduğuz yıl içerisinde de sürmesi bekleniyor. Sony, bu yıl içerisinde toplam 16 milyon PS4 satışının gerçekleşeceğini öngörüyor.

Ayrıca Bkz. "God of War'un yapımcısı, övgüler sonrasında göz yaşlarını tutamadı (Video)"
Sony, PS4 konsol satışları konusunda her ne kadar zirve noktasını geride bırakmış olsa da şirketin genel anlamda Playstation biriminden elde ettiği kâr yine de artmaya devam ediyor. Zira şirket her geçen gün oyun satışlarını ve Playstation Plus üye sayısını artırmaya devam ediyor. Bu anlamda bu yıl içerisinde Playstation biriminin genel gelirinin azalması ancak elde edilen kârın %7 artması bekleniyor.
  

https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-04-27-playstation-4-sales-pass-75m-in-another-strong-year-for-sony Yorum Yaz
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Shovel Knight 1 yıl en beğenilen
16 gb ram in bin lira olduğunu düşündükçe bende ps4 almak istemiyor değilim
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BlackLead 1 yıl Gece Koklayıcısı
bu nasıl bir kıyaslama kardeş?
insanlık tarihinin en önemli icatlarından biri olan bilgisayar ile oyun oynamak için kullanılan bir konsolu kıyaslama yapmışsın aklınca
çok saçma.
bugün dünyanın her yerinde her evde bilgisayar var nerdeyse çünkü bilgisayar bir ihtiyaçtır.
bu nasıl bir kıyaslama kardeş?insanlık tarihinin en önemli icatlarından biri olan bilgisayar ile oyun oynamak için kullanılan bir konsolu kıyaslama yapmışs...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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tostumm 1 yıl Shovel Knight
Hocam git suratına bir su çarp ve bir konsol oyununun 300 liraya kadar çıktığını hatırla üstüne online aboneliklere her ay para vermen gerektiğini düşün. Eski konsolcu olarak gider 16gb rama para veririm ve doksanlardan beri çıkmış bütün oyunlara erişimim olur, kampanyalarla birlikte bu oyunlara bir kaç dolar gibi komik fiyatlarla sahip olurum. Yeni oyunların da fiyatları konsola göre daha uygun, tüm bunların üstüne pc sadece oyun aracı değil benim gibi iş yapıyorsan zaten elinde yüksek donanım olması gerektiğinden bir daha konsolla uğraşmak istemiyor insan.
Hocam git suratına bir su çarp ve bir konsol oyununun 300 liraya kadar çıktığını hatırla üstüne online aboneliklere her ay para vermen gerektiğini düşün. Eski ...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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badmobil 1 yıl
Yaklaşık 10senedir pc kullaniyordum. Hatta üst düzey i7 7700k gtx 1070 16gb ramli pc vardı. Sonra sattım pc yi aklımda motor almak vardı. Şuan kendimi hem motor hemde ps aldım. O kadar memnunum ki oyunlarda hile yok. 30fps saçmalığına alışamam diye düşündüm. Çünkü 144hz oyuncusuydum. Ama ps deki 30fps pc deki gibi değil çok stabil pc de fps düştükçe mouse ile kontrolde yavaşlar ama ps de öyle değil gayet güzel stabil bir şekilde oynatıyor. Zaten online fps oyunları genelde 60fps oynatıyor. Genede aradaki fark pc gibi olmuyor. Pc deki vsync kapalı olunca ekran yırtılmaları genelde olur. Ps de öyle bi durumda yok. Tek şikayetim dualshock ile online fps oyunlarinda nişan alırken zorlaniyorum fakat daha önce hiç kullanmadığım için durum böyle alışırım büyük ihtimal oyunlar kardeslikle yari fiyatina alinabiliyor. Hatta kutulu oyun takas yapan bir çok insan ve mağaza var. Hiç para vermeden bitirdiğim oyunu yaklaşıyorum. Oyuna göre 5-10tl para veriyorum şuanki piyasada komik bi rakam. Bence şuanki piyasada hiçbir pc donanım parçaları o fiyatları haketmiyor. Bi ekran kartı fiyatina ps4 pro aliniyor. Beni üzen nedenlerden biride ps3 de eskiden cafelerde arkadaşlarla deli gibi guitar hero metallica oynamaktı. Ps4 de bu oyun yok. Guitar hero live saçmalığı gelmiş. Bateri yok bas gitar yok sırf o oyun için ps3 düşünmüyor değilim.
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-MoDeStUs- 1 yıl
Konsol oyuncular için muazzam bir platform.Fİyat performans olarak özellikle son dönemde pc ye göre çok fazla önde.Pc paramızın artık iyice pul olduğu bu dönemde artık araba gibi lüks hobi olmuş durumda.Konsola bakıyorum cidden bedava fiyatı.
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slash_78 1 yıl tostumm
God of War ön sipariş ile 104,50 TL’ye mâl olmuştur(psn kardeşliği ile). Bana kalsa indirime girdikten sonra almaktı ama kardeşim çok heyecanlıydı kıramadım. Rekabetçi oyunları pc’imde, böyle nevi şahsına münhasır oyunları ps4’de oynanırım.
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Sic Parvis Magna 1 yıl
Gtx1080ti de 4K Pubg oynama keyfi.
30 FPS hurda konsola para verir miyim? Ekran kartı 3000-5000 lira olsun fark etmez..
Şamar oğlanı olduk donanım ala ala nasıl olsa.

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hector_1990 1 yıl
adamlar tabi satıyor nedeni çok kaliteli konsola özel oyunları var üstüne gtx 1060 yada rx 580 fiyatları saçma paralar olmuş 1600 1800 tl) diğer üst seviye kartları saymıyorum bile
git 5000 6000 tl para ver battlefield 1 pubg overwatch gibi oyunlarda aimbot falan kullanan ile uğraş oldu koçum o kadar para birde işkence kimse sallamasın hileciler banlanıyor diye öyle 2 dk içinde olmuyor günler bazen haftalar içinde oluyor yani sen oyun tiksindikten sonra
oyun fiyatları pahallı deniliyor ama god of war çıktığında 209 tl digital 2 kişi alırsanız 105 tl keza 4 kişi alanda var yani 50 tl gibi rakam siz düşünün illa digital almak zorunda değilsiniz isterseniz cd alıp takas edebilir yada satabilirsiniz
ben 10 yıl pc de oyun oynadım ama bir last of us yada ucharted 4 gibi oyunlar oynamadım keza 2 konsolda sahibim xbox one s aldım 1000 tl üstüne ps4 pro aldım 1750 tl yanına 10 oyunla birlikte yani o pc fanlarının attığı gibi 300 tl oyuna para vermedim
keza 250 300 tl kaç oyun hak ediyor gta v gibi oyun kaç tane var
ayrıca red dead red dead redemption 2 çıksın yine pc gelmeyebilir çünkü hikaye ağır basan rockstar oyunu
lütfen boş eleştiri yapmadan ps exclusive oyunlarına baksınlar sonra konuşsunlar
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They Killed Kenny 1 yıl
Belirli serileri oynuyorum.
GTA çok severdim 5de online olunca mı ne içi boş olmuş görevler güzel kaliteli ama az görevi var.
Fallout Skyrim Witcher bu tarz RPG leri oynuyorum. Onun dışında oyun oynamıyorum. Bu oyunlar online değil ve oynamak baya vaktini alıyor adamın şimdi ben bunları oynayacak bir bikgisayar dizmek için 4 5 bin vermeliyim minimum. Serinin bir sonraki oyununu ise low da zor açacaktır büyük ihtimalle. Ama 2bine bir PS alsam bin lira da oyuna atsam oldu bitti. Hepsini oynarım takıldı kastı derdim olmaz.
Bende PS yok şuan bilgisayarım var şimdilik yetiyor yenisini almak istedim ama param yetmiyor. Seneye konsol alabilirim o yüzden. Elimi hiç konsola değmedim. Kontroller çok zor olacak gibi geliyor ama bilemiyorum. Gönül. 1 senede eskiyecek bilgisayara para basmaktan yana değil.
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Bay Robot 1 yıl
Ekran kartı fiyatları dünyanın uydusuna kadar çıkınca normal tabii ki, madenciler nvidia ve amd sağolsun...
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BekirTemel 1 yıl
benim de gülerdi sony olsam
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Gt95 1 yıl
God Of War Ps4 Aldırır Adama :)
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Texassm0ke 1 yıl Gt95
sadece god of war olsa gene iyi, detroid falan, ps4 aldırıcak bir sürü oyun var
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tayo3327 1 yıl
Başlık yanlış açılmış 79 milyonu geçti satışlar
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