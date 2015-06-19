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Sony'den 2K ekranlı yeni amiral gemisi

3 yıl
5,7b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den 2K ekranlı yeni amiral gemisi

Önceki yılların aksine Sony bu yıl amiral gemi modelini bölgelere göre farklı donanımlarla ve isimlerle versiyonlara ayırıyor. Japonya'da tanıtılan versiyon Xperia Z4 iken ülkemize de gelen global versiyon XPeria Z3+ olarak isimlendirilmişti. Ancak ABD pazarındaki Xperia Z4v en iddialı versiyon olacak. 

Xperia Z4v modeli diğerlerinden farklı olarak 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü ile geliyor. Böylece Sony'nin ilk 2K ekranlı akıllı telefon modeli olma özelliğini de kazanıyor. Bir bakıma asıl amiral gemi modelinin Xperia Z4v olduğunu söyleyebiliriz. 

Xperia Z4v modelinde de Snapdragon 810 yongaseti mevcut. Batarya ise 3000mAh seviyesine yükseltilmiş. Ekranın 2K olması nedeniyle batarya tüketiminde artış olacağı endişesi mevcutken ilk bilgiler Xperia Z4v'nin zaman zaman Xperia Z3+ modelinden daha uzun süre dayandığı. Xperia Z3+ 2 güne kadar kullanım ömrü sunabildiği için Xperia Z4v modeli de aynı sürelere erişecek gibi görünüyor. 

Modelde bunun haricinde 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, suya ve toza dayanıklılık şeklinde diğer özellikler bulunuyor. Xperia Z4v modeli sadece ABD'li Verizon operatörü tarafından satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/The-Quad-HD-screen-of-Sony-Xperia-Z4v-doesnt-seem-to-affect-the-phones-battery-life_id70570 Yorum Yaz
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tccakmak 3 yıl en beğenilen
Telefonlarda 2k kadar gereksiz birşey yok.
Yanıtla +13
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AlliedSL 3 yıl
Her şey iyide alt ve üstteki.büyük boşluklar nedir ya
1 Yanıt Yanıtla +8
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csnlarry 3 yıl
Haberlere çok geç mi ulaşıyorsunuz? Yoksa haberleri siteye çok geç mi giriyorsunuz ? Bu konuyu dikkate alırsanız sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla +7
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thekingisnaked 3 yıl
Verizon operatörü için özel yapım. Zamanında galaxylerde vardı. Yorum yapmaya değmez arkadaşlar.
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MegaWolt38 3 yıl
Tasarım rezil, 2k nedir ya? Millette kartal gözü mü kıç kadar ekranda ne 2k sı?
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silversmith 3 yıl
Hiç olmazsa 4K üretime geçiş yapın da siz de kurtulun bizde! En azından geleceğin standardı 4K olacak, 2K hangi gezegenden geliyor? farklı bir ütopyaya gerek yok! :)
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mcht38 3 yıl
Massallah ne kadar buyuk cerceve var telefonda. Bunu yapan muhendisleri tebrik ediyorum cerceveyi ne kadar buyuk yapariz diye dusunmusler galiba
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dolunay7x 3 yıl
abi ne 2k sı ya :( z3c 720 p çözünürlüğünde bir büyük telefon yapsalar şarjda devrim yaşar 3 güne çıkarız
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Onurmsq 3 yıl
bu telefon sadece verizona ozel. sadece ameriyaka yani.
daha sony 2k ya gecmedi
buyuk telefonlarda gecmeyi dusunuyor
z5 ultra gibi. 5.8 inc ekranlarında falan.
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blackzeros 3 yıl
bu verizon'a ozel model baska yerde cikmaz.ozellikleri daha cok verizon belirliyor.2k ekran ve kablosuz sarj istemislerdir o yuzden boyle cikmistir.
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swat882 3 yıl
Snapdragon 810-808 ve 2k ekran oldu mu direkt ölü doğuyor ona zaten batarya dayanmıyor.. Bknz: lg g4
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Lethion22 3 yıl
Sony kendini niye ucuruma sürüklüyor acaba? tam sony alayım dedığım an sony z3+ çok gereksizdi bence z3 daha iyi..
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assasin34 3 yıl
tccakmak
Telefonlarda 2k kadar gereksiz birşey yok.

butun hucrelerimle katiliyorum.
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assasin34 3 yıl
yapin yapin sizde 2k yapin.hersey her sene ileri giderken pil sureleri sene gectikce asagiya iniyor.htconem9(s810 rezaleti)-m8'den kotu.galaxys6(2k ekran-8cekirdek islemci kimse 14nm demesin lafta kaliyor o-s5'ten kotu,g4-g3'le sanirim ayni (o cihazda da en azindan 3200-3300mah olmaliydi o kalintaki cihaza).yani kisaca 2000+ para verip soyle gonul rahatligiyla,darlanmadan kullandigimiz bir cihaz var mi xperia'lar disinda.bence yok.ee sony'de 2k ekrana gecerse buyur burdan yak.eger cep telefonlarinda 3200-3300mah pil olmayacaksa 2k ekran zulum resmen.
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Onurmsq 3 yıl assasin34
assasin34
yapin yapin sizde 2k yapin.hersey her sene ileri giderken pil sureleri sene gectikce asagiya iniyor.htconem9(s810 rezaleti)-m8'den kotu.galaxys6(2k ekran-8cekirdek islemci kimse 14nm demesin lafta kaliyor o-s5'ten kotu,g4-g3'le sanirim ayni (o cihazda da en azindan 3200-3300mah olmaliydi o kalintaki cihaza).yani kisaca 2000+ para verip soyle gonul rahatligiyla,darlanmadan kullandigimiz bir cihaz var mi xperia'lar disinda.bence yok.ee sony'de 2k ekrana gecerse buyur burdan yak.eger cep telefonlarinda 3200-3300mah pil olmayacaksa 2k ekran zulum resmen.

kasanın icinde arkasında kablosuz sarj konnectoru var. urun kablosuz sarj ile geliyor.
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asdfzxcv12 3 yıl assasin34
assasin34
yapin yapin sizde 2k yapin.hersey her sene ileri giderken pil sureleri sene gectikce asagiya iniyor.htconem9(s810 rezaleti)-m8'den kotu.galaxys6(2k ekran-8cekirdek islemci kimse 14nm demesin lafta kaliyor o-s5'ten kotu,g4-g3'le sanirim ayni (o cihazda da en azindan 3200-3300mah olmaliydi o kalintaki cihaza).yani kisaca 2000+ para verip soyle gonul rahatligiyla,darlanmadan kullandigimiz bir cihaz var mi xperia'lar disinda.bence yok.ee sony'de 2k ekrana gecerse buyur burdan yak.eger cep telefonlarinda 3200-3300mah pil olmayacaksa 2k ekran zulum resmen.

Telefon eleştirmeni vol.32366335 . S6 yi mi beğenmiyorsun sen enayi
önce kullan sonra yorum yap .
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