Sony'den 2K ekranlı yeni amiral gemisi

Önceki yılların aksine Sony bu yıl amiral gemi modelini bölgelere göre farklı donanımlarla ve isimlerle versiyonlara ayırıyor. Japonya'da tanıtılan versiyon Xperia Z4 iken ülkemize de gelen global versiyon XPeria Z3+ olarak isimlendirilmişti. Ancak ABD pazarındaki Xperia Z4v en iddialı versiyon olacak.





Xperia Z4v modeli diğerlerinden farklı olarak 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü ile geliyor. Böylece Sony'nin ilk 2K ekranlı akıllı telefon modeli olma özelliğini de kazanıyor. Bir bakıma asıl amiral gemi modelinin Xperia Z4v olduğunu söyleyebiliriz.





Xperia Z4v modelinde de Snapdragon 810 yongaseti mevcut. Batarya ise 3000mAh seviyesine yükseltilmiş. Ekranın 2K olması nedeniyle batarya tüketiminde artış olacağı endişesi mevcutken ilk bilgiler Xperia Z4v'nin zaman zaman Xperia Z3+ modelinden daha uzun süre dayandığı. Xperia Z3+ 2 güne kadar kullanım ömrü sunabildiği için Xperia Z4v modeli de aynı sürelere erişecek gibi görünüyor.





Modelde bunun haricinde 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, suya ve toza dayanıklılık şeklinde diğer özellikler bulunuyor. Xperia Z4v modeli sadece ABD'li Verizon operatörü tarafından satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/The-Quad-HD-screen-of-Sony-Xperia-Z4v-doesnt-seem-to-affect-the-phones-battery-life_id70570