Sony'den 4K çekim yapabilen yeni profesyonel video kamera: NEX-FS700R

Haber Editörü
IFA 2013 fuarı kapsamında tanıttığı 4K çekim yapabilen profesyonel video kameralar arasına NEX adı altında hazırladığı yeni bir video kamera daha ekleyen görüntüleme sektörünün köklü firmalarında Sony, geleceğin yayın standartlarına ciddi oranda yatırım yapmaya ve yeni ürünler hazırlamaya devam ediyor.
Firmanın hali hazırda satılmakta olan NEX-FS700 4K video kamera modeli yerine hazırlanan NEX-FS700R, firmaya göre yerine geldiği modele oranla harici kayıt cihazları üzerine 4K ya da 2K RAW video kaydı yapabilmesi ve S-Log2 isimli renk / kontrast ayarlama sistemini barındırması ile ayrılıyor. 3.0 yazılımı (Firmware) yüklü olarak gelen kamera, profesyonel gövde yapısı üzerinde mikrofon, hareketli vizör, LCD ekran ve birçok ayar seçeneğini barındırıyor. Sony'nin E-Mount (Adaptör ile A-Mount) bağlantı yapısına sahip lensleri ile kullanılabilen ürün, saniyede 120 kare yavaş çekim video kaydı, dahili ND filtre olanağı ve 11.6 MP Super35 Exmor CMOS sensör gibi diğer teknik ayrıntılara sahip.
Beraberinde SELP-18200 E-Mount lens ile gelen Sony NEX-FS700R 4K video kamera modeli, 8,100$ fiyat etiketiyle önümüzdeki hafta içerisinde satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.sony.co.uk/pro/product/broadcast-products-camcorders-digital-motion-picture-camera/nex-fs700r/overview#overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela bu haberdeki kamera her ne kadar sensörünü süper35 olarak isimlerdirse de APS-C formarlı 23,6 x 13,3mm ebatlarındaki sensörlü kullanıyor. Oysa televizyon dünyasında kullanılan profesyonel video kameralarda genelde 2/3" diye bilinen 8,8 x 6,6mm lik sensöler kullanırlar. Aralarında tam 6 kat mm2 cinsinden alan farkı bulunmaktadır. Buda size keskinlik, renk detayı ve maksimum gece çekim detayı olarak yansımaktadır.
Bahsi geçen 2/3"pro kameraların değişebilen lensli olanlarının fiyatları 15-40 bin dolar iken ve lensleride 5-80 bin dolar arasında iken bu sony kamrayı fotoğraf makinesi lensleriyle kullanabilme imkanına sahip olursunuz.
Sadece bu açıdan bile bakarsak aslında SONY nin bu sektörde en bol seçeneği en uygun fiyata sunduğu görüşüne rahatca sahip olursunuz...