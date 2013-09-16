Sony'den 4K çekim yapabilen yeni profesyonel video kamera: NEX-FS700R





IFA 2013 fuarı kapsamında tanıttığı 4K çekim yapabilen profesyonel video kameralar arasına NEX adı altında hazırladığı yeni bir video kamera daha ekleyen görüntüleme sektörünün köklü firmalarında Sony, geleceğin yayın standartlarına ciddi oranda yatırım yapmaya ve yeni ürünler hazırlamaya devam ediyor.

Firmanın hali hazırda satılmakta olan NEX-FS700 4K video kamera modeli yerine hazırlanan NEX-FS700R, firmaya göre yerine geldiği modele oranla harici kayıt cihazları üzerine 4K ya da 2K RAW video kaydı yapabilmesi ve S-Log2 isimli renk / kontrast ayarlama sistemini barındırması ile ayrılıyor. 3.0 yazılımı (Firmware) yüklü olarak gelen kamera, profesyonel gövde yapısı üzerinde mikrofon, hareketli vizör, LCD ekran ve birçok ayar seçeneğini barındırıyor. Sony'nin E-Mount (Adaptör ile A-Mount) bağlantı yapısına sahip lensleri ile kullanılabilen ürün, saniyede 120 kare yavaş çekim video kaydı, dahili ND filtre olanağı ve 11.6 MP Super35 Exmor CMOS sensör gibi diğer teknik ayrıntılara sahip.

Beraberinde SELP-18200 E-Mount lens ile gelen Sony NEX-FS700R 4K video kamera modeli, 8,100$ fiyat etiketiyle önümüzdeki hafta içerisinde satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.sony.co.uk/pro/product/broadcast-products-camcorders-digital-motion-picture-camera/nex-fs700r/overview#overview