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Sony'den 4K çekim yapabilen yeni profesyonel video kamera: NEX-FS700R

5 yıl
2,9b
1
10
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den 4K çekim yapabilen yeni profesyonel video kamera: NEX-FS700R

IFA 2013 fuarı kapsamında tanıttığı 4K çekim yapabilen profesyonel video kameralar arasına NEX adı altında hazırladığı yeni bir video kamera daha ekleyen görüntüleme sektörünün köklü firmalarında Sony, geleceğin yayın standartlarına ciddi oranda yatırım yapmaya ve yeni ürünler hazırlamaya devam ediyor.
Firmanın hali hazırda satılmakta olan NEX-FS700 4K video kamera modeli yerine hazırlanan NEX-FS700R, firmaya göre yerine geldiği modele oranla harici kayıt cihazları üzerine 4K ya da 2K RAW video kaydı yapabilmesi ve S-Log2 isimli renk / kontrast ayarlama sistemini barındırması ile ayrılıyor. 3.0 yazılımı (Firmware) yüklü olarak gelen kamera, profesyonel gövde yapısı üzerinde mikrofon, hareketli vizör, LCD ekran ve birçok ayar seçeneğini barındırıyor. Sony'nin E-Mount (Adaptör ile A-Mount) bağlantı yapısına sahip lensleri ile kullanılabilen ürün, saniyede 120 kare yavaş çekim video kaydı, dahili ND filtre olanağı ve 11.6 MP Super35 Exmor CMOS sensör gibi diğer teknik ayrıntılara sahip.
Beraberinde SELP-18200 E-Mount lens ile gelen Sony NEX-FS700R 4K video kamera modeli, 8,100$ fiyat etiketiyle önümüzdeki hafta içerisinde satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Sony'den 4K çekim yapabilen yeni profesyonel video kamera: NEX-FS700R

http://www.sony.co.uk/pro/product/broadcast-products-camcorders-digital-motion-picture-camera/nex-fs700r/overview#overview Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Eskiden bende SONY markasına takıktım ve pahalı kazıkçı bulurdum. Fakat mesleği gereği fotoğraf ve video konularında kendimi geliştirdikçe OSNY'nin aslında bu alanlarda kazkçı değil aksine en iyi fiyat performans veren makineleri çıkardığını farkettim.
Mesela bu haberdeki kamera her ne kadar sensörünü süper35 olarak isimlerdirse de APS-C formarlı 23,6 x 13,3mm ebatlarındaki sensörlü kullanıyor. Oysa televizyon dünyasında kullanılan profesyonel video kameralarda genelde 2/3" diye bilinen 8,8 x 6,6mm lik sensöler kullanırlar. Aralarında tam 6 kat mm2 cinsinden alan farkı bulunmaktadır. Buda size keskinlik, renk detayı ve maksimum gece çekim detayı olarak yansımaktadır.
Bahsi geçen 2/3"pro kameraların değişebilen lensli olanlarının fiyatları 15-40 bin dolar iken ve lensleride 5-80 bin dolar arasında iken bu sony kamrayı fotoğraf makinesi lensleriyle kullanabilme imkanına sahip olursunuz.
Sadece bu açıdan bile bakarsak aslında SONY nin bu sektörde en bol seçeneği en uygun fiyata sunduğu görüşüne rahatca sahip olursunuz...
Eskiden bende SONY markasına takıktım ve pahalı kazıkçı bulurdum. Fakat mesleği gereği fotoğraf ve video konularında kendimi geliştirdikçe OSNY'nin aslında bu a...
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Gedo Mazo 5 yıl
OBA INC
VG-20 deki buffer sorunu daha çözemediler kaç sendir. Yatırdığım binlerce dolara acıyorum birdaha Sony falan almam kendisi yalancı verdiği reklamlardın tam aksi ürün sunan bir firma. Çok sonradan hatalı reklamı kabul etti ancak...http://www.dvinfo.net/forum/sony-avchd-nex-vg10-nex-vg20/503497-after-more-than-40-days-sony-finally-corrects-vg20-false-advertisement.html

adamların reklamını izledikten hemen sonra gidip kamerayı mı aldın ? çünkü bir ürünü almadan önce mutlaka forumlarda araştır ne gibi eksik yönleri olduğunu. sonynin hatası çok büyük ama bahsettiğin konu kesinlikle yabancı forumlarda tartışılmıştır eğer biraz göz atsaydın paranı çöpe atmazdın.
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OBA INC 5 yıl Gedo Mazo
Gedo Mazo

OBA INC

VG-20 deki buffer sorunu daha çözemediler kaç sendir. Yatırdığım binlerce dolara acıyorum birdaha Sony falan almam kendisi yalancı verdiği reklamlardın tam aksi ürün sunan bir firma. Çok sonradan hatalı reklamı kabul etti ancak...http://www.dvinfo.net/forum/sony-avchd-nex-vg10-nex-vg20/503497-after-more-than-40-days-sony-finally-corrects-vg20-false-advertisement.html

adamların reklamını izledikten hemen sonra gidip kamerayı mı aldın ? çünkü bir ürünü almadan önce mutlaka forumlarda araştır ne gibi eksik yönleri olduğunu. sonynin hatası çok büyük ama bahsettiğin konu kesinlikle yabancı forumlarda tartışılmıştır eğer biraz göz atsaydın paranı çöpe atmazdın.

Ürün çıkar çıkmaz ABD den getirtmiştim zira burada profesyönel iş yapıyorum ve bekleme gibi bir lüksüm yoktu. Düğüncülerin kullandığı sensörü ufacık kameranın kendisi kocaman şeyleri kullanmak istemiyordum zira.

Mesele sadece reklamda değil. Alet kelvin ayarına izin vermiyor, kontrast gibi ayarları kaldırmış sony... Halbuki 300 dolarlık nexte bile kelvin gibi ayarlar mümkün videoda ama 3 bin dolarlık aletine koymamış...

Alette ayrıca buffer sorunu var. VG10 da zaten sorunluydu VG20de devam ediyor. Her 12 dakikada bir 10-15 frame atlyor cihaz. Sonynin attığı kazık öyle bölye değil.

Ha aklıma gelmişken normal nexlere uyan lens adaptörü buna uymuyor kendiside nex lens sistemini kullanmasına rağmen. Aldığım adaptörlerde çöp oldu...

Cİhazın PAL/NTSC ayarı olmamasından tut 480p yerine sadece interlaced çekmesine kadar bir dolu yanlış varki sony bu kamera progressive diye bas bas duyurduğu halde sadece 480i çekemeside ayrı bir komedi.

Bir daha ben Sony hiç bir ürünü almam. Kullandığım W900 telefonda da çok başım ağrıdı sonradan geçtiğim W910i de de. Uzak duruyorum artık.
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OBA INC 5 yıl
VG-20 deki buffer sorunu daha çözemediler kaç sendir. Yatırdığım binlerce dolara acıyorum birdaha Sony falan almam kendisi yalancı verdiği reklamlardın tam aksi ürün sunan bir firma. Çok sonradan hatalı reklamı kabul etti ancak...
dvinfo.net/...
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DH Misafiri 5 yıl
Gurk?n
sony cok pahali bunu herkes biliyor ama belli bir kalitesi var , bence marka sonynin kalitesni yakaliyamiyor.. cok gereksiz bir pahaliligi var 3D gozlugunu sadece 250 TL ye satiyorlar LG ucretsiz veriyordu yanilmiyorsam 4000 TL degerindeki tvlerinde bile Wi-Fi yok, LG ve Samsung 2000-3000 TL lik TVlerine bile koyuyor , teknolojiyi esirgemiyor tv severlerden... Sonynin atak yapmasi lazimdi onuda yavasca yapiyor sanirim ama teknolojiyi biraz daha ilerletmesi lazim , LG ve Samsung bir adim onde galiba... 4K TV cidden cok iyi onun yaninada tatli olarak 4K cekim yapabilen profesyonel kamera cikarmislar , bu kamerayla cekip TVde oynatacaksin

4000 TL olan ve wifi olmayan tv hangisi merak ettim.Sony aktif gözlük kullanıyor bazı tvlerinde daha kaliteli 3D deneyimi sağladığı için baya pille falan çalışan cihazlar o yüzden pahalı pasif gözlükleri zaten sonyde ücretsiz veriyor...Böyle bişeyler yaarken düşünmek lazım.
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onur01651 5 yıl DH Misafiri
LG nin pasif dediği gözlükleri 3d sinamadan da veriyorlar 3 liraya, ben onlarıda kullanıyorum :D
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Eskiden bende SONY markasına takıktım ve pahalı kazıkçı bulurdum. Fakat mesleği gereği fotoğraf ve video konularında kendimi geliştirdikçe OSNY'nin aslında bu alanlarda kazkçı değil aksine en iyi fiyat performans veren makineleri çıkardığını farkettim.
Mesela bu haberdeki kamera her ne kadar sensörünü süper35 olarak isimlerdirse de APS-C formarlı 23,6 x 13,3mm ebatlarındaki sensörlü kullanıyor. Oysa televizyon dünyasında kullanılan profesyonel video kameralarda genelde 2/3" diye bilinen 8,8 x 6,6mm lik sensöler kullanırlar. Aralarında tam 6 kat mm2 cinsinden alan farkı bulunmaktadır. Buda size keskinlik, renk detayı ve maksimum gece çekim detayı olarak yansımaktadır.
Bahsi geçen 2/3"pro kameraların değişebilen lensli olanlarının fiyatları 15-40 bin dolar iken ve lensleride 5-80 bin dolar arasında iken bu sony kamrayı fotoğraf makinesi lensleriyle kullanabilme imkanına sahip olursunuz.
Sadece bu açıdan bile bakarsak aslında SONY nin bu sektörde en bol seçeneği en uygun fiyata sunduğu görüşüne rahatca sahip olursunuz...
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mumsev 5 yıl
Eskiden bende SONY markasına takıktım ve pahalı kazıkçı bulurdum. Fakat mesleği gereği fotoğraf ve video konularında kendimi geliştirdikçe SONY'nin aslında bu alanlarda kazıkçı değil aksine en iyi fiyat performans veren makineleri çıkardığını farkettim.
Mesela bu haberdeki kamera her ne kadar sensörünü süper35 olarak isimlerdirse de APS-C formarlı 23,6 x 13,3mm ebatlarındaki sensörlü kullanıyor. Oysa televizyon dünyasında kullanılan profesyonel video kameralarda genelde 2/3" diye bilinen 8,8 x 6,6mm lik sensöler kullanırlar. Aralarında tam 6 kat mm2 cinsinden alan farkı bulunmaktadır. Buda size keskinlik, renk detayı ve maksimum gece çekim detayı olarak yansımaktadır.
Bahsi geçen 2/3"pro kameraların değişebilen lensli olanlarının fiyatları 15-40 bin dolar iken ve lensleride 5-80 bin dolar arasında iken bu sony kamrayı fotoğraf makinesi lensleriyle kullanabilme imkanına sahip olursunuz.
Sadece bu açıdan bile bakarsak aslında SONY nin bu sektörde en bol seçeneği en uygun fiyata sunduğu görüşüne rahatca sahip olursunuz...
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onur01651 5 yıl
Kamera deyince susuyorum, diyecek bişey yok kalitede ama, bi yapamadılar en iyi kamera telefonu :D
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Guest-0DECB8E5A 5 yıl
sony cok pahali bunu herkes biliyor ama belli bir kalitesi var , bence hicbir marka sonynin kalitesni yakaliyamiyor.. cok gereksiz bir pahaliligi var 3D gozlugunu sadece 250 TL ye satiyorlar LG ucretsiz veriyordu yanilmiyorsam ve Sony 4000 TL degerindeki tvlerinde bile Wi-Fi yok, LG ve Samsung 2000-3000 TL lik TVlerine bile koyuyor , teknolojiyi esirgemiyor tv severlerden... Sonynin atak yapmasi lazimdi onuda yavasca yapiyor sanirim ama teknolojiyi biraz daha ilerletmesi lazim , LG ve Samsung bir adim onde galiba... 4K TV cidden cok iyi onun yaninada tatli olarak 4K cekim yapabilen profesyonel kamera cikarmislar , bu kamerayla cekip TVde oynatacaksin
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