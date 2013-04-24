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Sony'den Full HD video kayıt yeteneklerine sahip yeni elektronik dürbün modeli, "DEV-50"

6 yıl
4,9b
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21
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den Full HD video kayıt yeteneklerine sahip yeni elektronik dürbün modeli,

Dünyanın önemli teknoloji firmalarından olan Japonya merkezli Sony, Full HD video kayıt yeteneklerine sahip yeni dürbün modelini duyurdu.
Sony tarafından geliştirilen ve DEV-50 ismine sahip olan dürbün modeli, firmanın üst seviye yeteneklere sahip yeni cihazları arasında yer alıyor. Kullanıcılara 0.8x ile 12x yakınlaştırma (36.3-2,007mm / 25 kat dijital yakınlaştırma) sağlayabilen elektronik dürbün modeli, çift Exmor R HD sensörü, Sony G optikleri, BIONZ görüntü işlemcisi, sürekli otomatik netleme ve görüntü sabitleme sistemi ile keskin 20.4MP fotoğraflar çekilebilmesine ve Full HD 1080P 2D 60FPS, 1080i 3D 60FPS video kayıtlar yapılmasına imkan sağlayabiliyor.
 
Sony'den Full HD video kayıt yeteneklerine sahip yeni elektronik dürbün modeli,
Üzerinde yer alan çift 2.4 milyon nokta XGA OLED vizör ile rahat bir görüş imkanı ile hazırlanmış olan Sony DEV-50 dijital dürbün modeli, yaptığı çekimleri SD ya firmanın Memory Stick hafıza kartları üzerine kayıt edebilirken, HDMI üzerinden de görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Zorlu arazi şartlarına dayanıklı su ve toz geçirmez gövde yapısına sahip olan dürbün, dahili GPS modülü ile görüntü alınan noktaların koordinat verilerini de kayıt altına alabiliyor.
Beraberinde gelen lityum-iyon NP-FV70 şarj edilebilir batarya ile ortalamaa üç saat çekim yapılmasına imkan verebilen, 219x155x88mm boyutlara ve ortalam 1.2 kg ağırlığa sahip olan Sony DEV-50 elektronik dürbün modeli, sunduğu başarılı teknik özellikler yanında 2000$ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Sony'den Full HD video kayıt yeteneklerine sahip yeni elektronik dürbün modeli,
 
Sony'den Full HD video kayıt yeteneklerine sahip yeni elektronik dürbün modeli,

http://www.sony.co.uk/product/binoculars/dev-5#tab Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GoldPunch 6 yıl en beğenilen
Sony resmen kalitesini konuşturmuş. Dürbünden buram buram kalite akıyor.

Şu Sony'nin daha da büyüyüp gelişmesini gerçekten çok istiyorum. Ürünlerinin haklarını gerçekten veriyorlar. Ama pazarlama ve reklam yönünden güçlü olduklarını söyleyemeyeceğim.
Sony resmen kalitesini konuşturmuş. Dürbünden buram buram kalite akıyor.Şu Sony'nin daha da büyüyüp gelişmesini gerçekten çok istiyorum. Ürünlerinin ...
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savinelli 6 yıl
Dürbün kılığına girmiş 3D kamera da diyebiliriz aslında..
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DH Misafiri 3 yıl
slm bu dürbünün fiyatı nedir acaba 0532 053 41 36
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DH Misafiri 3 yıl
herkese slm beyler adamlar yapmış ellerine sağlık zekasına sağlık adamlar teknolojiye kafası basıyor bizimkilerde almayı düşünmedilermi hemen eleştiriyorlar kim alır ne gerek var ben avcıyım doga hastasıyım 2 adet dürbünüm vardünyanın parasını verdim aldım hic bir özeliği yok ben bu ürünü almaya karar verdim inşallah sony bayilerinde var
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Öfkelivehızlı 5 yıl
Anlayamazsınız =(
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DH Misafiri 6 yıl
olimpiyat stadında maç izlemek için yapmış olabilirler.
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janparey 6 yıl
Bununla cok iyi röntgen yapılır
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acbold 6 yıl
çok kaliteli duruyor.aklımda takılan 12x zoom oldu.Ayrıca dslr gibi lens takıp video imkanı sunabilirmiydi diyede düşünmüyor değilim.
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famouse 6 yıl
harika hepsi bir arada
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sis651 6 yıl
öFFF!!!...
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berkkarabacak 6 yıl
tekin-71
Full HD kayıt yapabilen dürbün niçin ve nerelerde kullanılır merak ediyorum...

adam merak etmiş,eksiler basılmış :) bole bi ülke işte turkiye.
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ZZ RAT 6 yıl
Pahali zevkleri olanlara hitap eden bir urun.
Dolayisiyla musteri kitlesi fiyatindan sikayetci olmayacaktir.
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saltooo 6 yıl
çok harika bi cihaz olmuş avcılık ve doğa gözlemlemek için
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