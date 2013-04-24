Sony'den Full HD video kayıt yeteneklerine sahip yeni elektronik dürbün modeli, "DEV-50"





Dünyanın önemli teknoloji firmalarından olan Japonya merkezli Sony, Full HD video kayıt yeteneklerine sahip yeni dürbün modelini duyurdu.

Sony tarafından geliştirilen ve DEV-50 ismine sahip olan dürbün modeli, firmanın üst seviye yeteneklere sahip yeni cihazları arasında yer alıyor. Kullanıcılara 0.8x ile 12x yakınlaştırma (36.3-2,007mm / 25 kat dijital yakınlaştırma) sağlayabilen elektronik dürbün modeli, çift Exmor R HD sensörü, Sony G optikleri, BIONZ görüntü işlemcisi, sürekli otomatik netleme ve görüntü sabitleme sistemi ile keskin 20.4MP fotoğraflar çekilebilmesine ve Full HD 1080P 2D 60FPS, 1080i 3D 60FPS video kayıtlar yapılmasına imkan sağlayabiliyor.

Üzerinde yer alan çift 2.4 milyon nokta XGA OLED vizör ile rahat bir görüş imkanı ile hazırlanmış olan Sony DEV-50 dijital dürbün modeli, yaptığı çekimleri SD ya firmanın Memory Stick hafıza kartları üzerine kayıt edebilirken, HDMI üzerinden de görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Zorlu arazi şartlarına dayanıklı su ve toz geçirmez gövde yapısına sahip olan dürbün, dahili GPS modülü ile görüntü alınan noktaların koordinat verilerini de kayıt altına alabiliyor.

Beraberinde gelen lityum-iyon NP-FV70 şarj edilebilir batarya ile ortalamaa üç saat çekim yapılmasına imkan verebilen, 219x155x88mm boyutlara ve ortalam 1.2 kg ağırlığa sahip olan Sony DEV-50 elektronik dürbün modeli, sunduğu başarılı teknik özellikler yanında 2000$ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.sony.co.uk/product/binoculars/dev-5#tab