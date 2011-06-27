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Sony'den PS Vita için donanıma göre fiyat politikası

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,5b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Atari konsolunun tozu dumana kattığı dönemlerden bu yana, başarılı bir oyun konsolunun devamı niteliğindeki yeni nesil oyun konsolları daima daha pahalı olmuştur. Oyuncular pahalı fiyat politikasından şikayet etse de göz alıcı özellikleri nedeniyle yine de onu satın almıştır. Genelde konsol üreticilerinin izlediği yol da bu yönde olmuştur.

Techon sitesi, Sony Computer Entertainment Dünya Stüdyoları Başkanı Shuhei Yoshida ile PS Vita'nın fiyat politikası üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Yoshida, röportajda PS Vita için eskiden olduğu gibi önce mükemmel bir donanım sunarak buna göre fiyatlandırma yapmak yerine önce fiyatı belirleyerek sonra donanımı seçme yolunu tercih ettiklerini belirtti.
Yoshida'ya göre Sony, ilk etapta 310$'lık bir fiyat çerçevesi çizerek içini dolduracak donanım parçalarını da buna göre seçti. Pek çok prototip üzerinde çalışan Sony, hangisinin en iyi performansı sergilediğini anlamaya çalıştı. Yoshida, en pahalı parçalardan birisi olan arka dokunmatik paneli eklemek konusunda kararsız kaldığını ancak prototipi denedikten sonra bunun benzersiz bir deneyim olacağına inandığını belirtiyor. Yoshida ayrıca operatörler ile 3G hizmeti için "kullandığın kadar öde" sistemi konusunda görüşme halinde olduklarını da vurguluyor.
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS Vita, ARM Cortex-A9 dört çekirdekli işlemci, çok çekirdekli PowerVR SGX543MP4+ entegre grafik birimi, 5-inç 960 x 544 piksel çoklu dokunmatik OLED ekran, önde ve arkada olmak üzere iki kamera, 3G, WiFi ve GPS gibi özelliklere sahip. 
Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de Kasım ayında satışa sunulması beklenen PS Vita'nın Aralık ayı sonunda ise ABD'de olması bekleniyor. WiFi modeli 249$/249€ iken 3G-WiFi modeli 299$/299€ şeklinde belirlendi. 


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TheOnu 8 yıl
o nasıl fiyatlandırma öyle yahu 250$/250£, 300$/300£. dolar ile euro ne zaman eşitlendiki? madem böyle bir eşitlik var liradada aynısı olsun o zaman 250 ve 300 liraya alalım biz o cihazı
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Chidori 8 yıl TheOnu
nights
o nasıl fiyatlandırma öyle yahu 250$/250£, 300$/300£. dolar ile euro ne zaman eşitlendiki? madem böyle bir eşitlik var liradada aynısı olsun o zaman 250 ve 300 liraya alalım biz o cihazı

Dolar yada Euro yu çok fazla ülke kullanıyor TL yi ise sadece biz 
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tanerergul 8 yıl
Mobil işlemciler sürekli gelişip ucuzluyor, tabi bu politikayı takip edecek adamlar, normal ps gibi en az 5-6 yıl ümur biçemez bu alete daha makine çıkmadan tegra 3 konuşuluyor, 2 sene sonra tegra 4 derken makine ancak cep telefonu yarışır duruma düşecek.

Yüksek fiyat istememesi en doğru seçim
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SaatliBomba 8 yıl
ya çok pahalı değil gibi ama türkiye'ye o fiyattan gelirse
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Callum 8 yıl
kopfnickerz
Türkiye ye gelince fiyatlar katlar ..

Aynen öyle :)
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tablocu 8 yıl
türkiye aç gözlüler dolu of ya adamlar nerdeyse beleş fiyatına alacak oynayacak biz en az 1000 tl oda zor bi ihtimal alıcaz sonra oyun almaya gelince onlar gene beleş denecek bir fiyata alacak biz 300-400 tl ye alıcaz bu da adalet olacak



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emregök 8 yıl
Giriş seciyesi tel + iPod suan ama vitada neden olmasın
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moon5 8 yıl
Türkiyede fiyatını herzaman en az 5 ile çarpacaksınki açgözlüler anca doysun...
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poweredbyofk 8 yıl
sony çok akıllıca davranmış bu sefer
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MISTIQuad 8 yıl
bizde bir hesap yapalım ozaman,300 dolar yaklaşık olarak 480 tl yapar.1,6tl dolar olarak düşününce..sonra ona yüzde 18 vergiyi eklersek 560 falan yapıyor,e malum daha ismini bile bilmediğimiz pekçok vergi var.onlarla birlikte 600 e yuvarlasak..birde tabi satıcıların da kar etmesi lazım ve yeni bir ürün 650 den çıkar beyler...sonradan sonraya da 550-570 tl civarlarına da geriler,bizde alırız o zaman ^_^ ehe ehe
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cntzlm 8 yıl
ilk defa bu kadar mantıklı bir satış politikası gördüm.inanın psp cep yakıyordu belki alıp almamayı binlerce kez düşündüm ama ps vita kesinlikle çantamdan ayırmadığım ve bir yazılımcı ve donanımcı olarak göz dolduran bir alet.telefon almaya ne gerek warki bir giriş seviyesi tel + ps vita herşeyden daha akıllıca.bu sefer (ilk defa) sony e helal diyoru ve merakla street fighter x tekken i bekliorm vitamla beraber.....!
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séquestre 8 yıl
Türkiye ye gelince fiyatlar katlar ..
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