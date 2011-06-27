Sony'den PS Vita için donanıma göre fiyat politikası





Atari konsolunun tozu dumana kattığı dönemlerden bu yana, başarılı bir oyun konsolunun devamı niteliğindeki yeni nesil oyun konsolları daima daha pahalı olmuştur. Oyuncular pahalı fiyat politikasından şikayet etse de göz alıcı özellikleri nedeniyle yine de onu satın almıştır. Genelde konsol üreticilerinin izlediği yol da bu yönde olmuştur.





Techon sitesi, Sony Computer Entertainment Dünya Stüdyoları Başkanı Shuhei Yoshida ile PS Vita'nın fiyat politikası üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Yoshida, röportajda PS Vita için eskiden olduğu gibi önce mükemmel bir donanım sunarak buna göre fiyatlandırma yapmak yerine önce fiyatı belirleyerek sonra donanımı seçme yolunu tercih ettiklerini belirtti.

Yoshida'ya göre Sony, ilk etapta 310$'lık bir fiyat çerçevesi çizerek içini dolduracak donanım parçalarını da buna göre seçti. Pek çok prototip üzerinde çalışan Sony, hangisinin en iyi performansı sergilediğini anlamaya çalıştı. Yoshida, en pahalı parçalardan birisi olan arka dokunmatik paneli eklemek konusunda kararsız kaldığını ancak prototipi denedikten sonra bunun benzersiz bir deneyim olacağına inandığını belirtiyor. Yoshida ayrıca operatörler ile 3G hizmeti için "kullandığın kadar öde" sistemi konusunda görüşme halinde olduklarını da vurguluyor.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS Vita, ARM Cortex-A9 dört çekirdekli işlemci, çok çekirdekli PowerVR SGX543MP4+ entegre grafik birimi, 5-inç 960 x 544 piksel çoklu dokunmatik OLED ekran, önde ve arkada olmak üzere iki kamera, 3G, WiFi ve GPS gibi özelliklere sahip.

Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de Kasım ayında satışa sunulması beklenen PS Vita'nın Aralık ayı sonunda ise ABD'de olması bekleniyor. WiFi modeli 249$/249€ iken 3G-WiFi modeli 299$/299€ şeklinde belirlendi.



