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Sony'den Sevgililer Günü için artırılmış gerçeklik uygulaması

Sevgililer Günü'nde eğlenceli ve artırılmış gerçeklik odaklı fotoğraf çekmek isteyen çiftlere yönelik olarak, Sony'nin Valentine uygulaması hoş bir alternatif sunuyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den Sevgililer Günü için artırılmış gerçeklik uygulaması


14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, mobil tarafta da hareketlilik başladı. Sony, mobil cihazlarına yönelik olarak artırılmış gerçeklik ile süslediği yeni bir fotoğraf dekorasyon uygulaması geliştirdi. 

Valentine adındaki uygulama, firmanın yüz tanıma ve akıllı artırılmış gerçeklik teknolojilerini bir araya getiriyor. Uygulama ile, çekilen fotoğraflara ve videolara eğlenceli artırılmış gerçeklik nesneleri eklemek mümkün oluyor. Ayrıca çekim sonrasında bu nesneleri düzenleme imkanı da mevcut. 


Valentine uygulaması elbette sadece Sony cihazları ile uyumlu ve firmanın AR Effect adındaki sanal gerçeklik uygulamasının cihazda kurulu olması gerekiyor. Hazırlanan içerikler sosyal ağlar üzerinden paylaşılabiliyor. 



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Regionella 3 yıl en beğenilen
Ersin ÇAKI
Aferin Sony. Böyle gereksiz işlerle uğraşmaya devam et.

Bütün Sony alemi bu uygulamayı yapmaya çalıştı, kamera tv işlemci yapmayı bıraktı, sırf sen çemkir diye.
Ersin ÇAKIAferin Sony. Böyle gereksiz işlerle uğraşmaya devam et.Bütün Sony alemi bu uygulamayı yapmaya çalıştı, kamera tv işlemci ya...
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digiduk 3 yıl
Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin, sanal gerçeklik ile birlikte önümüzdeki yılların iletişim, bilgi edinme, pazarlama, reklam ve ticaret kanalı olacağını bütün otoriteler söylemekte, herkes var olan operasyonlarının içerisine artırılmış gerçeklik katmaya çalışıyor ve çalışacak. Bu anlamda başarılı bir PR çalışması olarak görmek lazım. Artırılmış gerçeklik ile ilgili yapı taşlarına digiduk.com/... adresinden ulaşabilirsiniz.
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Regionella 3 yıl en beğenilen
Ersin ÇAKI
Aferin Sony. Böyle gereksiz işlerle uğraşmaya devam et.

Bütün Sony alemi bu uygulamayı yapmaya çalıştı, kamera tv işlemci yapmayı bıraktı, sırf sen çemkir diye.
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Umutcan 3 yıl
Neden gereksiz iş olsun ki, Xperialarda zaten yıllardır var artırılmış gerçeklik ile foto-video çekme. Sadece sevgililer günü teması eklemişler olan o. Sıfırdan uğraştıklarını, güncellemeler yerine buna çaba sarfettiklerini düşünmüyorum.
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Fell on Black Days 3 yıl
Sony çalışanları tüm dikkatini bu uygulamaya çevirmişti ya diğer sektörlerde geride kaldılar, tüh.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Aferin Sony. Böyle gereksiz işlerle uğraşmaya devam et.
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Mianfei 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Aferin Sony. Böyle gereksiz işlerle uğraşmaya devam et.

Anladım kardeşim yalnız hissediyorsun ama sakin ol
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