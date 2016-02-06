Sony'den Sevgililer Günü için artırılmış gerçeklik uygulaması





14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, mobil tarafta da hareketlilik başladı. Sony, mobil cihazlarına yönelik olarak artırılmış gerçeklik ile süslediği yeni bir fotoğraf dekorasyon uygulaması geliştirdi.





Valentine adındaki uygulama, firmanın yüz tanıma ve akıllı artırılmış gerçeklik teknolojilerini bir araya getiriyor. Uygulama ile, çekilen fotoğraflara ve videolara eğlenceli artırılmış gerçeklik nesneleri eklemek mümkün oluyor. Ayrıca çekim sonrasında bu nesneleri düzenleme imkanı da mevcut.









Valentine uygulaması elbette sadece Sony cihazları ile uyumlu ve firmanın AR Effect adındaki sanal gerçeklik uygulamasının cihazda kurulu olması gerekiyor. Hazırlanan içerikler sosyal ağlar üzerinden paylaşılabiliyor.







