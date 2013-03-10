Sony'den alüminyum gövde yapısına sahip yeni MDR-XB910 kulaklık modeli









Teknolojinin birçok dalında ürettiği harika ürünler ile tanıdığımız Sony, alüminyum gövde yapısına sahip ve özellikle sunduğu yüksek bass oranı ile dikkatleri üzerine çeken yeni kulaklık modelinin tanıttı.

Sony tarafından duyurulan ve MDR-XB910 ismine sahip olan kulaklık modeli, öncelikle oldukça şık ve sağlam alüminyum kasa kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bass tutkunu kullanıcılar için özel olarak tasarılanmış olan kulaklık, yeni geliştirilen Advanced Direct Vibe Structure teknolojisi ile kullanıcılara derin bass kalitesi yanında, yumuşak orta/yüksek frekans kalitesi sağlayabiliyor. Çıkartılabilir yapıda kumandalı kulaklık kablosu ve mikrofona sahip olan MDR-XB910, uzun saatler kullanımda dahi sorun yaşatmayacak yumuşak kafa ve kulak yapısı yanında, katlanabilir gövde bağlantılarına sahip.

Teknik olarak dome tipi 50mm sürücülere, 3-28,000 frekans tepki oranına, 106dB ses gücüne, 1kHZ 24 empedans ve 1.2 metre kablo uzunluğuna ve kablolar hariç 350 gram ağırlığa sahip olan MDR-XB910, müzik tutkunları için güzel bir alternatif oluşturuyor.

Sony tarafından duyurulan MDR-XB910, Nisan ayından itibaren Avrupa çapında 224$ fiyat etiketi ile satılmaya başlanıyor.

http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=8358&NewsAreaID=2

http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=8358&NewsAreaID=2