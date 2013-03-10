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Sony'den alüminyum gövde yapısına sahip yeni MDR-XB910 kulaklık modeli

6 yıl
2,1b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den alüminyum gövde yapısına sahip yeni MDR-XB910 kulaklık modeli

Teknolojinin birçok dalında ürettiği harika ürünler ile tanıdığımız Sony, alüminyum gövde yapısına sahip ve özellikle sunduğu yüksek bass oranı ile dikkatleri üzerine çeken yeni kulaklık modelinin tanıttı.
Sony tarafından duyurulan ve MDR-XB910 ismine sahip olan kulaklık modeli, öncelikle oldukça şık ve sağlam alüminyum kasa kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bass tutkunu kullanıcılar için özel olarak tasarılanmış olan kulaklık, yeni geliştirilen Advanced Direct Vibe Structure teknolojisi ile kullanıcılara derin bass kalitesi yanında, yumuşak orta/yüksek frekans kalitesi sağlayabiliyor. Çıkartılabilir yapıda kumandalı kulaklık kablosu ve mikrofona sahip olan MDR-XB910, uzun saatler kullanımda dahi sorun yaşatmayacak yumuşak kafa ve kulak yapısı yanında, katlanabilir gövde bağlantılarına sahip.
 
Sony'den alüminyum gövde yapısına sahip yeni MDR-XB910 kulaklık modeli
Sony'den alüminyum gövde yapısına sahip yeni MDR-XB910 kulaklık modeli
Teknik olarak dome tipi 50mm sürücülere, 3-28,000 frekans tepki oranına, 106dB ses gücüne, 1kHZ 24 empedans ve 1.2 metre kablo uzunluğuna ve kablolar hariç 350 gram ağırlığa sahip olan MDR-XB910, müzik tutkunları için güzel bir alternatif oluşturuyor.
Sony tarafından duyurulan MDR-XB910, Nisan ayından itibaren Avrupa çapında 224$ fiyat etiketi ile satılmaya başlanıyor.
http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=8358&NewsAreaID=2 
 
Sony'den alüminyum gövde yapısına sahip yeni MDR-XB910 kulaklık modeli
Sony'den alüminyum gövde yapısına sahip yeni MDR-XB910 kulaklık modeli

http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=8358&NewsAreaID=2 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Sony'yse at çöpe.
xperia z1 tecrübesi.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar sony mdr-xb910 kullanan var mı???
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seven44 5 yıl
mükemmel olmuş
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radicaldeyyus 6 yıl
Beats e o kadar para vermeyeceğim, bunu alacağım.
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_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Birde jack xb910 daki gibi çıkıyor mu kulaklıga takilan yerden
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Technotronic 6 yıl
Sony nin NC serisindeki gibi Gürültü engelleme özelligi varsa on numara kulaklik olur.Tasarim da müthiş.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
İdare eder
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raSe34 6 yıl
gently weeps
bunu almak için neler vermezdim ama 500liranın altında çıkmazki:(

keşke 500 tl ye çıksa :) minimum 750-800 tl civarı olur diye tahmin ediyorum.
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darkwolf33 6 yıl
harika birşey bu fiyatını da çok uçuk yapacakları belli...
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MxFxOx 6 yıl
super olmuş tasarım
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CmSandman 6 yıl
cok alınası olmuş ama para yok :)
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gently weeps 6 yıl
bunu almak için neler vermezdim ama 500liranın altında çıkmazki:(
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_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Işte budur. Siyahida çıkar inşallah
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