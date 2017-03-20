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Sony’den giriş seviyesine Xperia L1

Sony Xperia X akıllı telefon ailesinin ikonik tasarımını beğeniyor ancak bütçenizi de düşünüyorsanız, donanımdan taviz vermek şartıyla bu imkana sahip olabilirsiniz.
2 yıl
20,1b
1
58
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2017 fuarında yeni Xperia X serisi telefonlarını tanıtan Sony, bugün farklı bir model ile karşımıza çıktı. Sony Xperia L1 adındaki akıllı telefon daha çok giriş seviyesine hitap eden bir model olmuş.

Giriş seviyesinde Sony tasarımı

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefona 1.45GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen akıllı telefon klasik Sony gövde tasarımını yansıtıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Batarya için belirlenen kapasite 2620mAh seviyesinde. Bağlantı girişi olarak USB Tip-C tercih edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 benchmark rekorları kırıyor"

Modelin farklılaşan yönü işletim sistemi diyebiliriz. Android 7.0 üzerine inşa edilen modifiye işletim sistemi, kullanıcısını tanıyarak belirli durumlara göre otomatik olarak cihaz ayarlarını değiştiriyor, hedef odaklı önerilerde bulunuyor. Nisan ayı sonunda satışa çıkacak olan telefonun uygun bir fiyatı olacağı belirtiliyor. 

 

http://www.gsmarena.com/sony_announces_xperia_l1_budget_smartphone-news-24062.php Yorum Yaz
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javaprof 2 yıl en beğenilen
alt seviye ürünü bile karizmatik duruyor.
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Xloud 2 yıl
Snapdragon 835 olmalıydı... Çöp.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Amd64x2 2 yıl
Köşeleri az daha keskin olsaydı alabilirdim, ceketin pantolonun ceplerini daha kolay yırtardı.
1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 1 yıl
aldığınızda şebeke problemiyle karşılaşmanız olası alırken buna dikkat edin
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DSGNRY 1 yıl
1 ay gibi bir süreyi tamamladım. Özetle;
- kamera başarılı değil
- klasik android donma olayları yok
- ses çıkışı biraz düşük
- yeterince stabil çalışıyor.
Bu rakama ve mecburen geçici diye aldığım bu cihazı uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. İşlemciyi dert edip çekinmenize gerek yok. İşim gereği neredeyse hep elimde ve samsungun üst modellerinde yaşadığım donma, çökme olaylarını bile yaşamadım. Kamera ne yazık ki iyi değil ama iş görecek seviyede. Kulaklıkta ses iyi ama kulaklık olmadan örneğin turkcell tv izlerken sesi gürültülü bir ortamda duymak zor. Konuşmada ses gayet iyi. Sormak istediklerinizi cevaplayabilirim.
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antofagasta 1 yıl DSGNRY
merhaba,
-bildirim led i var mı?
-knock on knock off çift tıkla açma kapatma özelliği var mı?
-radyo ve nfc özelliklerivar mı?
cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.
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nazmiemre 1 yıl
telefon 2 ayda bozulur mu ya. kendi kendine kapanıyor açılmıyor. orasından burasından üflüyorum öyle açılıyor. yarın teknosa nın özel garantisiyle aldıgım telefonu teknosaya geri götürcem. imkanım olsa paramın yarısını verseniz yeter diyeceğim. böyle rezalet bir telefon olmaz. 2 tane var biri eşimde onun kinde de problemler. lg g4 den sonra at dan inip eşşeğe binmek gibi oldu. teknosa da satıcının tuzağına düştük . sakın ha uzak durun.
ordaki led aydınlatmaların altında çektiğin fotoyla dışarıda çektiğin fotoğrafın alakası yok. görüntü netleme allaha emanet. kendi kendine restart atıyor. yüklediklerini bir görüyor bir görmüyor tam rezalet
Son Xperia L1 tam bir rezalet ısınma sorunun dan çok xperia lardaki kapanma sorunu kronik bileşen montajından kaynaklanıyor. yazılımla alakası yok. özellikle sıvı batarya kullanmalarında ki kalitesizlik dikkat çekici bravo sony
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Finn Mertens 1 yıl
2 kere sony telefon sahibi oldum işkembeden sallamıyorum yani sony alınmaz aga çöp çöp çöp resmen çöp ya servis rezalet ürün rezalet
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DH Misafiri 1 yıl
SONY L1 alalı 2 ay oldu.aldığım günden bu yana en büyük sıkıntı aşırı ısınması, ısınma derken yanıyor resmen. tamam herşey çok güzel ama aşırı ısınıyor. garantiye gönderdim 2 haftalıkken hiç bişey çıkmadı.medıa markt deki zevat da şöyle uçar böyle kaçar diye sattı. TAM BİR FİYASKO.
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaşlar sony l1 aldım telefonla görüşürken cebime koyunca ekranı açılıyor nasıl kapatabiliriz kendi kendine menülere giriyor
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaşlar sony l1 aldım telefonla görüşürken cebime koyunca ekranı açılıyor nasıl kapatabiliriz kendi kendine menülere giriyor
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senersongur 1 yıl
450-500TL fiyat aralığında satılacağı için idare edecek bir telefon.
Tasarımı da fena değil.
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Çağdaş 1 yıl
Allahım sony'nin yollarını mtk ile ayır amin.
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Zimmerit 1 yıl
2 yıl önce giriş seviyesi sırf sony marka diye gidip e4g modelini aldım almaz olaydım [:\-]
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