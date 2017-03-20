Sony’den giriş seviyesine Xperia L1

MWC 2017 fuarında yeni Xperia X serisi telefonlarını tanıtan Sony, bugün farklı bir model ile karşımıza çıktı. Sony Xperia L1 adındaki akıllı telefon daha çok giriş seviyesine hitap eden bir model olmuş.

Giriş seviyesinde Sony tasarımı

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefona 1.45GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen akıllı telefon klasik Sony gövde tasarımını yansıtıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Batarya için belirlenen kapasite 2620mAh seviyesinde. Bağlantı girişi olarak USB Tip-C tercih edilmiş.

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Modelin farklılaşan yönü işletim sistemi diyebiliriz. Android 7.0 üzerine inşa edilen modifiye işletim sistemi, kullanıcısını tanıyarak belirli durumlara göre otomatik olarak cihaz ayarlarını değiştiriyor, hedef odaklı önerilerde bulunuyor. Nisan ayı sonunda satışa çıkacak olan telefonun uygun bir fiyatı olacağı belirtiliyor.