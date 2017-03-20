Sony’den giriş seviyesine Xperia L1

MWC 2017 fuarında yeni Xperia X serisi telefonlarını tanıtan Sony, bugün farklı bir model ile karşımıza çıktı. Sony Xperia L1 adındaki akıllı telefon daha çok giriş seviyesine hitap eden bir model olmuş.
Giriş seviyesinde Sony tasarımı
5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefona 1.45GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen akıllı telefon klasik Sony gövde tasarımını yansıtıyor.
Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Batarya için belirlenen kapasite 2620mAh seviyesinde. Bağlantı girişi olarak USB Tip-C tercih edilmiş.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 benchmark rekorları kırıyor"
Modelin farklılaşan yönü işletim sistemi diyebiliriz. Android 7.0 üzerine inşa edilen modifiye işletim sistemi, kullanıcısını tanıyarak belirli durumlara göre otomatik olarak cihaz ayarlarını değiştiriyor, hedef odaklı önerilerde bulunuyor. Nisan ayı sonunda satışa çıkacak olan telefonun uygun bir fiyatı olacağı belirtiliyor.
http://www.gsmarena.com/sony_announces_xperia_l1_budget_smartphone-news-24062.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- kamera başarılı değil
- klasik android donma olayları yok
- ses çıkışı biraz düşük
- yeterince stabil çalışıyor.
Bu rakama ve mecburen geçici diye aldığım bu cihazı uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. İşlemciyi dert edip çekinmenize gerek yok. İşim gereği neredeyse hep elimde ve samsungun üst modellerinde yaşadığım donma, çökme olaylarını bile yaşamadım. Kamera ne yazık ki iyi değil ama iş görecek seviyede. Kulaklıkta ses iyi ama kulaklık olmadan örneğin turkcell tv izlerken sesi gürültülü bir ortamda duymak zor. Konuşmada ses gayet iyi. Sormak istediklerinizi cevaplayabilirim.
-bildirim led i var mı?
-knock on knock off çift tıkla açma kapatma özelliği var mı?
-radyo ve nfc özelliklerivar mı?
cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.
ordaki led aydınlatmaların altında çektiğin fotoyla dışarıda çektiğin fotoğrafın alakası yok. görüntü netleme allaha emanet. kendi kendine restart atıyor. yüklediklerini bir görüyor bir görmüyor tam rezalet
Son Xperia L1 tam bir rezalet ısınma sorunun dan çok xperia lardaki kapanma sorunu kronik bileşen montajından kaynaklanıyor. yazılımla alakası yok. özellikle sıvı batarya kullanmalarında ki kalitesizlik dikkat çekici bravo sony
Tasarımı da fena değil.
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