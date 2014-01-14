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Sony'den iki yeni Xperia modeli

5 yıl
6,3b
1
75
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den iki yeni Xperia modeli
CES 2014 fuarını es geçerek herhangi bir akıllı telefon tanıtmayan Sony, fuar biter bitmez iki yeni Xperia akıllı telefon modelini resmen lanse etti.

Sony'nin yeni modelleri Xperia T2 Ultra ve Xperia E1 adını taşıyor. Üst seviyeden ziyade bu iki model gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyecek.

Xperia T2 Ultra adından da anlaşılacağı üzere Xperia Z Ultra modelinin bir alt versiyonu. 6 inçlik Triluminous ve BRAVIA Engine 2 destekli ekranında 720p çözünürlük sunan cihaz, 1.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon işlemciden gücünü alıyor. 13MP çözünürlükte Exmor RS sensörlü kamera; panorama, kolaj, portre, çoklu çekim gibi temel yazılımlarla desteklenmiş. Ön tarafta 1.1MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.

7.6mm gibi bir kalınlığa sahip olan modelde 3000mAh batarya, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3G/4G desteği, çift SIM girişi şeklinde özellikler mevcut. T2 Ultra modelinin üst seviye Xperia tasarımını ve çizgisini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. 

Xperia E1 ise Walkman ögelerini bünyesinde barındıran bir model. 4 inçlik ekranda 480x800 piksel çözünürlük sunan cihaz, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 512MB RAM ve 1700mAh gücünde batarya modelin diğer özellikleri arasında.

Cihazda Walkman uygulaması için atanmış bir buton yer alırken 100Db gücündeki hoparlör ile ses kalitesi üst seviyeye çıkarılıyor. ClearAudio+ ve xLoud teknolojileri ile de ses en iyi şekilde dengeleniyor. Sony bu modeliyle Walkman tutkunlarını hedefliyor. 

Sony cihazların çıkış tarihi ve fiyatını açıklamadı. Ancak Xperia T2 Ultra Çin, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik ülkelerini hedefliyor. Xperia E1 ise daha geniş bir yelpazede satışa çıkacak.
Sony'den iki yeni Xperia modeli


http://www.phonearena.com/news/Sony-announces-the-6-inch-Xperia-T2-Ultra-and-T2-Ultra-dual-phablets_id51367 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Illustrious. 5 yıl en beğenilen
T2 Ultra son derece başarılı.

Alt seviyeye hitap eden cihaz çıktığında neden herkes "Çöp" diyor merak ediyorum. Ona göre de fiyat çekecek adamlar elbette. Pazar da ki her kitleye hitap edilmeli sonuçta.. Gerçi bu kadar şık tasarımlı alt seviye cihaz görmekten yoksun gözlerinizin, bunları görünce direkt amiral olarak algılayıp, çöp yazmanıza sebebiyet veriyor da olabilir.
T2 Ultra son derece başarılı.Alt seviyeye hitap eden cihaz çıktığında neden herkes "Çöp" diyor merak ediyorum. Ona göre de fiyat çekecek adamlar elbe...
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ultraslan.1905 5 yıl
2 yıldır walkman cihaz bekliyorduk sony den ama şunun rami 1gb yapsana bu zamanda 512 ramli cihazmı çıkar ekranıda en az 540*960 yap hayret bişey
çıksında yine bakarız nasılmış
2 yıldır walkman cihaz bekliyorduk sony den ama şunun rami 1gb yapsana bu zamanda 512 ramli cihazmı çıkar ekranıda en az 540*960 yap hayret bişeyçıksında...
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bthnmlk 5 yıl
Xperia kasasında bir wp çok hoş dururdu aslında .
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kaan173 5 yıl
T2 olmuş uygun fiyatla gelirse alınabilir .
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Sevincim Gözyaşım Kadar 5 yıl
Sony yine yapmış aga gerek tasarım gerek özellik.
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divane2 5 yıl
Bence E1 Modelindeki 512 MB ram ile herşeyi alt üst etmiş SONY 1GB Ram olsaydı tadından yenmez di.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cihazlar cok iyi e1 baya dikkatimi cekti bu walkman özelliklerini aslında sonynin tüm üst düzey modellerinde olmalı
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yörük 5 yıl
Lg aşmış ya
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Kotyora 5 yıl
T2 hoşuma gitti tasarımıda çok güzel Sony gerçekten sırf tasarım için telefon aldırır
T2 nin 300 mAh bataryaya sahip olmasıda çok güzel. inşallah uygun bir fiyatla ülkemize gelir. haziran gibi Xperia ion umu Lumia 925 ile değiştircektim. bakalım belki bunu alırım
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sinyorahıskalı 5 yıl
Her iki telefonda Sony Mobile Türkiye sitesinde yerini almış durumda. Yani Z1 Compact ile eş zamanlı olarak ülkemize giriş yapacaktır.
Ben şahsen Z1 Compact'ı heyecanla bekliyorum. Umarım fazla kalın değildir.
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cosica 5 yıl
E1 kılıfsız, cepte taşımak için çok uygun. güzel bir tasarım. fiyatı da uygun olursa alınabilir. 3MP flaşsız kamera+512MB Ram+4GB hafıza için umarım çok yüksek bir fiyat istemezler. beni en çok çeken yönü tasarımı.
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ensar_cakmak 5 yıl
üsteki güzel ama alattaki güzel değil
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hukuksever 5 yıl
Sony nin yeni çöpleri... Bu firma çöpünü bile pahalı satıyor bakınız xperia e fiyatı
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lestet 5 yıl
Telefonlar yağmaya başlar yine alfabe gibi yazılım desteği 2 gün sonra yalan olur. Alt model sony almayın adamlar direk sallıyor
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Ahmtcnars 5 yıl
Huawei Ascend Mate 2 çıktı,oda S400 bundaki MSM8230,Ascend Mate 2 MSM8928 ayrıca Mate 2 nin bataryası 4050 Mah,ayrıca ön kamera 5 MP kısacası Ascend Mate 2, TP2 Ultra denen cihazdan iyi
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createemir 5 yıl
T2 Ultra'nın tasarımı çok iyi.
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Guaire 5 yıl
T2 Ultra beklenen Tianchi olabilir. Tianchi MTK6592'li 6" HD ekranlı olacaktı ve Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri hedef alacaktı.
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