Sony'den iki yeni Xperia modeli

CES 2014 fuarını es geçerek herhangi bir akıllı telefon tanıtmayan Sony, fuar biter bitmez iki yeni Xperia akıllı telefon modelini resmen lanse etti.





Sony'nin yeni modelleri Xperia T2 Ultra ve Xperia E1 adını taşıyor. Üst seviyeden ziyade bu iki model gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyecek.





Xperia T2 Ultra adından da anlaşılacağı üzere Xperia Z Ultra modelinin bir alt versiyonu. 6 inçlik Triluminous ve BRAVIA Engine 2 destekli ekranında 720p çözünürlük sunan cihaz, 1.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon işlemciden gücünü alıyor. 13MP çözünürlükte Exmor RS sensörlü kamera; panorama, kolaj, portre, çoklu çekim gibi temel yazılımlarla desteklenmiş. Ön tarafta 1.1MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.





7.6mm gibi bir kalınlığa sahip olan modelde 3000mAh batarya, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3G/4G desteği, çift SIM girişi şeklinde özellikler mevcut. T2 Ultra modelinin üst seviye Xperia tasarımını ve çizgisini devam ettirdiğini söyleyebiliriz.





Xperia E1 ise Walkman ögelerini bünyesinde barındıran bir model. 4 inçlik ekranda 480x800 piksel çözünürlük sunan cihaz, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 512MB RAM ve 1700mAh gücünde batarya modelin diğer özellikleri arasında.





Cihazda Walkman uygulaması için atanmış bir buton yer alırken 100Db gücündeki hoparlör ile ses kalitesi üst seviyeye çıkarılıyor. ClearAudio+ ve xLoud teknolojileri ile de ses en iyi şekilde dengeleniyor. Sony bu modeliyle Walkman tutkunlarını hedefliyor.





Sony cihazların çıkış tarihi ve fiyatını açıklamadı. Ancak Xperia T2 Ultra Çin, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik ülkelerini hedefliyor. Xperia E1 ise daha geniş bir yelpazede satışa çıkacak.





http://www.phonearena.com/news/Sony-announces-the-6-inch-Xperia-T2-Ultra-and-T2-Ultra-dual-phablets_id51367