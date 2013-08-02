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Sony'den ikinci çeyrekte 35 milyon dolar kar, 9.6 milyon cihaz satışı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den ikinci çeyrekte 35 milyon dolar kar, 9.6 milyon cihaz satışı

Yılın başlarında Xperia Z amiral gemi modeli ile akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan Sony, Xperia Z Ultra ile çıtayı yükseltmişti. Eylül ayında tanıtacağı Xperia i1 kamera odaklı akıllı telefonu ile üst seviye açısından yılı kapatacak olan Sony, bununla birlikte mali sıkıntılardan yavaş yavaş kurtulmaya başlıyor. 

Geçen yıldan bu yana One Sony stratejisi ile yeniden yapılanmaya giden Sony, yılın ikinci çeyreğine denk gelen 2013 mali yılı ilk çeyreğinde 35 milyon dolar net kar elde edebildi. Geçen yıl aynı dönemde 247 milyon dolar kayıp yaşandığı için firma açısından önemli bir net kar oranı görüldü.

Sony satışlardan 17.3 milyar dolar gelir elde ederken, geçen yıl aynı dönemde 15 milyar dolarlık satış geliri haneye yazdırılmıştı. Faaliyet karı da geçen yıl aynı dönemdeki 60 milyon dolardan, 367 milyon dolara yükseldi.

Firmanın görüntüleme bölümü yüzde 15 düşüş kaydederken, oyun bölümü ise düz bir seyir izledi. Mobil cihaz bölümü ise yüzde 36 gelir artışı yaşadı ve firmanın yüzünü güldürdü. 4 milyar dolar gelir ve 60 milyon dolar net kar ile firmayı adeta ipten aldı. Bu dönemde satılan akıllı telefon sayısı 9.6 milyon oldu. 

Firma Xperia i1 lansmanı ve Xperia Z Ultra satışının başlaması ile birlikte akıllı telefon pazarında vites yükseltmeyi hedefliyor. Mali yıl genelinde ise hedef tabloları düze çıkarabilmek.


http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/13q1_sony.pdf Yorum Yaz
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CmSandman 5 yıl en beğenilen
wolf silver
Ben daha fazla telefon satışı bekliyordum.. Sony xperıa Z de o kadar sişirildi demek o kadar satamadı. Zaten o kadar sorunlu telefon satamazdı

2. çeyrek diyor tüm yıl demiyor. birazdaha dikkatli okuyun şu haberleri! Ayrıca Xperia Z ilk ayında 4.5 milyon sattı sadece. Şuan Xperia Z 10 milyonun üzerinde satmış bulunuyor. O kadar sorunlu bir telefon kesinlikle değil ben anneme aldım bende kullanıyorum X Z. Siz telefonları oyun odaklı gördüğünüz için sorunlu diyorsunuz bu cihazlara...
wolf silverBen daha fazla telefon satışı bekliyordum.. Sony xperıa Z de o kadar sişirildi demek o kadar satamadı. Zaten o kadar sorunlu telefon...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Nokia Specialist 5 yıl
Sony ve Nokia dedin mi akan sular durur. Adamlar yapıyor. Tebrik etmek lazım.
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Illustrious. 5 yıl
Bir ÇEYREKTE 10 milyon satış fena değil.

Bu daha başlangıç, daha durun bakalım plastik severler, Sony'de o plastiği eritecek kalıba sokacak neler var neler..

Bir ÇEYREKTE 10 milyon satış fena değil.Bu daha başlangıç, daha durun bakalım plastik severler, Sony'de o plastiği eritecek kalıba sokacak neler var ...
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DH Misafiri 5 yıl
wolf silver
DH Misafiri
wolf silverBen daha fazla telefon satışı bekliyordum.. Sony xperıa Z de o kadar sişirildi demek o kadar satamadı. Zaten o kadar sorunlu telefon satamazdı
O kadar sorunlu derken?mesela?
Daha önce de söyledim DH mısafirlerine cevap vermiyorum..

Ne biliyim ben daha önce ne söylediğini,senin 3. sınıf yorumlarını mı takip edicem
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join 5 yıl
Sony yılların firması kesinlikle ayakta dim dik durması gereken bir firma. Ahh ahh o Walkmanleri yok muydu ne güzel şeylerdi zamanında. Dıjıtal olanlara bayılırdım ki bir tane almıştım. Belirli bir yaştaki herkeste hatırı büyük olan bir firmadır.
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veyselkoyuncu 5 yıl
Kalitesini, tasarımını tartışmıyorum bile ama sempati toplayabilmek, alıcısı olmayan kişilere bile kendini sevdirip saydırabilmek her firmanın harcı değil. Sony bunlardan biri işte. bunlar dediklerim de bir elin parmaklarını geçmez.
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cestvrai 5 yıl
Samsungun gunluk kari bu kadar herhalde
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DH Misafiri 5 yıl
Şu kendini zeki sanan çocuk canım sanırım senin gözler bozuk yada okuma bilmiyorsun 2. çeyerkte toplam 9.6 milyon akıllı tlefon satışı oldu diyor xperia z değil diğer modellerde içinde var ilk adam akıllıo ku sonra millete cevapver bencede çok az satış yapmış sony nin karı telden ziyade diğer sektörlerinde koskoca sony bir telefon yüzündne atarmı saçmalamayın
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Onderti 5 yıl
İstedikleri buysa sıkıntı yok biraz daha özen gösterzeler piyasa birazha çeşitle samsung rakip olur yazılım konusunda da gelişme şart bu sony xperia z cok iyi yeni kasası daha iyi olur.
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eminsayin 5 yıl
Kimin ne kadar kar zarar ettiği çok önemli değil Sony Hollywood dan bir ton kar ediyor kimse merak etmesin bir filmden milyar dolar gelir elde ediliyor
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-keysersoze- 5 yıl
bu tartışanları görenlerde sony'nin samsung'un üreticisi zannedecek
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antonidas 5 yıl
Sony'nin telefon tasarımlar rakiplerine göre çok daha iyi.
Samsung şu an çok iyi gidiyor ama böyle giderse kaybetmeye başlayacak.
İnsanlar o kadar çok para verdikleri telefonun ucuz plastik olmasından bıkmaya başlayacaklar.
Telefonda donanım-yazılım kadar tasarım da çok önemlidir.
Zaten insan gözünün görebileceği belirli bir çözünürlük ve piksel yoğunluğu var.
İnsan gözünün sınırlarını aşmak bir işe yaramayacağı için telefonlarda tasarım öne çıkacak.
Samsung amiral gemisi olarak adlandırdığı modellerde plastik bardak tasarımı kullanmaya devam ederse sıkıntı yaşar.
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ThUgLiFeOgUz 5 yıl
telefon konusunda htcyi tek geçiyorum tasarımı yüzünden özellikle ama aklımın bir kenarında hep sony bir sonraki telefonum sony olacak büyük ihtimal
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DH Misafiri 5 yıl
Bunlar birini çeyrek sonuçları,Ocak,subat ve mart yani.adam kaynak vermiş haberi yanlış yazmış(http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/13q1_sony.pdf)
Xperia Zde zaten tüm dünyada mart gibi çıktı 10 milyon satan telefonlar bunun dışındaki Sony ericson zamanında tasarlanan next serisi ürünler xperia t,tx vs...Wolf silverde yukuberke sallamış kendisi sanki başka bişeymiş gibi...Her Sony haberinin altında maşallah.Xperia Z nin ekranı kumluymuş falan demiş bide. evet evet karıncalanıyor canım,2 okuyup üfleyince yerine geliyor.
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