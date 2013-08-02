Sony'den ikinci çeyrekte 35 milyon dolar kar, 9.6 milyon cihaz satışı





Yılın başlarında Xperia Z amiral gemi modeli ile akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan Sony, Xperia Z Ultra ile çıtayı yükseltmişti. Eylül ayında tanıtacağı Xperia i1 kamera odaklı akıllı telefonu ile üst seviye açısından yılı kapatacak olan Sony, bununla birlikte mali sıkıntılardan yavaş yavaş kurtulmaya başlıyor.





Geçen yıldan bu yana One Sony stratejisi ile yeniden yapılanmaya giden Sony, yılın ikinci çeyreğine denk gelen 2013 mali yılı ilk çeyreğinde 35 milyon dolar net kar elde edebildi. Geçen yıl aynı dönemde 247 milyon dolar kayıp yaşandığı için firma açısından önemli bir net kar oranı görüldü.





Sony satışlardan 17.3 milyar dolar gelir elde ederken, geçen yıl aynı dönemde 15 milyar dolarlık satış geliri haneye yazdırılmıştı. Faaliyet karı da geçen yıl aynı dönemdeki 60 milyon dolardan, 367 milyon dolara yükseldi.





Firmanın görüntüleme bölümü yüzde 15 düşüş kaydederken, oyun bölümü ise düz bir seyir izledi. Mobil cihaz bölümü ise yüzde 36 gelir artışı yaşadı ve firmanın yüzünü güldürdü. 4 milyar dolar gelir ve 60 milyon dolar net kar ile firmayı adeta ipten aldı. Bu dönemde satılan akıllı telefon sayısı 9.6 milyon oldu.





Firma Xperia i1 lansmanı ve Xperia Z Ultra satışının başlaması ile birlikte akıllı telefon pazarında vites yükseltmeyi hedefliyor. Mali yıl genelinde ise hedef tabloları düze çıkarabilmek.





http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/13q1_sony.pdf