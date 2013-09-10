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Sony'den profesyonel kullanıcılara özel 4K çekim yapabilen video kamera: PXW-Z100

5 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den profesyonel kullanıcılara özel 4K çekim yapabilen video kamera: PXW-Z100
IFA 2013 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunduğu 4K video çekebilen FDR-AX1 kamerası yanında ayrıca profesyonellerin ihtiyaçları doğrultusunda aynı şekilde 4K video çekebilen PXW-Z100 isimli video kamera modelini de tanıtan Sony, yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı konusunda çok ciddi adımlar atmış durumda.
FDR-AX1 ile aynı gövde yapısını paylaşan Sony PXW-Z100, teknik olarak 8.8 MP 1/2.3-inç Exmor R CMOS sensörü ile 4:2:2 10-Bit 4K (4096 x 2160 piksel) 500/600Mbps at 50p/60p yeni XAVC formatında video çekimi yapabiliyor. HD çözünürlükte ise 10-Bit  233Mbps 50/60 FPS video kaydı yapabilen kamera, beraberinde gelen Sony G lens ile 20 kat optik yakınlaştırma sağlayabiliyor. Çektiği bu yüksek çözünürlüklü görüntüleri XQD hafıza kartlarına aktarabilen model, aynı zamanda bu görüntüleri yeni HDMI 2.0 standarttı üzerinden destekli televizyon modellerinde oynatabiliyor. Ayrı olarak satın alınan Wi-Fi aparatı ile akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar üzerinden de kablosuz olarak kontrol edilebilen PXW-Z100, üzerinde birçok ayar seçeneği, LCD ekran, mikrofon ve hareketli bir vizör barındırıyor.
Sony tarafından üst seviye özellikler ile hazırlanan 4K kamera PXW-Z100, 6,500$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde satışa çıkıyor.


http://www.engadget.com/2013/09/06/sony-announces-6-500-pxw-z100-4k-camcorder/ Yorum Yaz
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daedlus 5 yıl
sony kadar 4k ya yatırım yapan bir firma görmedim.
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Ruhname 5 yıl
almayi dusunuyorum bitane jim jipte kullanmak icin dugun ckeimlerinde, degermi acaba yada istedigim verimi alabilirmiyim sonucta 4k cekim yapiyo ama musteriye dvd veriliyor daha bluray isteyen bile olmadi 4k filmi dvdye cevirirken kalite diger ucuz kameralarla ckeimis ckeime benzerse almanin bi anlami yok.
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Muhibbi- 5 yıl
swat882
e-Militarist Para toplayıp Halk Tvye hediye etmek lazım bir tane bundan.

süper yorum edit: ulusal ı unutmayalım, onlar olmasa gerçekleri nasıl öğreneceğiz?

Gerçekleri STVden öğren hemde hd
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e-Militarist 5 yıl
Para toplayıp Halk Tv'ye hediye etmek lazım bir tane bundan.
2 Yanıt Yanıtla +2
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swat882 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

Para toplayıp Halk Tv'ye hediye etmek lazım bir tane bundan.


süper yorum

edit: ulusal ı unutmayalım, onlar olmasa gerçekleri nasıl öğreneceğiz?
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Nokia Specialist 5 yıl e-Militarist
e-Militarist
Para toplayıp Halk Tv'ye hediye etmek lazım bir tane bundan.

Çizmişler hocam
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