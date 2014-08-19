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Sony'den suya dayanıklı Xperia M2 Aqua

4 yıl
1,5b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den suya dayanıklı Xperia M2 Aqua

Genelde üst seviye akıllı telefonlarında suya ve toza dayanıklılık sunarak rakiplerinden farklılaşmayı başaran ve belki de rakiplerine bu konuda örnek olan Sony, yavaş yavaş bu özelliği orta seviye cihazlarına da indirmeye başladı. Firmanın son duyurusu Xperia M2 Aqua oldu.

Xperia M2 Aqua aslında yıl başlarında duyurulan Xperia M2 modelinin farklı bir versiyonu. Bu bakımdan pek çok özelliği ortak. Sony orta seviye de olsa modellerine katma değerli özellikler eklediği için sınıfında iddialı bir hale gelebiliyor. Sony bu sınıfta ilk kez bu kadar yüksek seviyede suya ve toza dokunulmazlık sunulduğunu açıkladı. Sağlamlık sertifikası IP68 ve şu ana kadar ki en dayanıklı akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Xperia M2 Aqua modelinde 4.8 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran kullanılırken gerekli güç 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ile sağlanıyor. Adreno 305 grafik birimi ile birlikte çözünürlük düşük tutulduğu için sistemin akıcılığında sıkıntı yaşanmayacağı tahmin ediliyor. 

OmniBalance tasarım dilini devam ettiren cihazda 8MP çözünürlüğündeki HDR destekli arka kamera için atanmış bir buton da yer alıyor. Social Live, Picture effect, AR effect, Timeshift gibi kamera uygulamaları da unutulmamış.

Cihazda 2300mAh gücünde batarya yer alırken STAMINA modu ile daha uzun kullanım sürelerine erişilebiliyor. Bunun haricinde 1GB RAM, 1.1MP çözünürlükte ön kamera, mono hoparlör şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Model Latin Amerika, Asya Pasifik ve Avrupa bölgesinde sonbahar döneminde satışa sunulacak. Fiyatı ise bilinmiyor.  

http://blogs.sonymobile.com/press_release/xperia-m2-aqua-the-waterproof-smartphone-for-everyone/ Yorum Yaz
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se(dd)at 4 yıl
cihaz satışa çıkmş.

899 TL

teknokulis.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Telefon Türkiye'ye ne zaman gelir ?
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mursan99 4 yıl
herhalde ocak gıbı gelır
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Hirotaro 4 yıl
Arkadaşlar bu cihaz "suya dayanıklı" değil , bu cihaz " su geçirmez " statüsünde.
sertifikası Ip55/58 değil IP65/68 sertifikasına sahip .
Resmi sitedeki videoda bile havuza atıyorlar telefonu dikkat edin

Z2'in sertifikasından bile üstün bir sertifikaya sahip
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doctor_bey 4 yıl
1080p çekim yapıyor dimi?
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TearsForFears 4 yıl
Suyu tozu boşverinde çarpmalara , çizilmelere , kırılmalara dayansın.
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gorkem2626 4 yıl
Suya ve toza dayaniklilik gercekten çok iyi bi özellik sonucta akilli cihazlara 2 bin Tl ye kadar para veriyoruz hepsinde olmasi lazim ani su dokulmeleri vs. Karsi korunma amaci ile
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Vasto Lorde 4 yıl
Deniz suyu da gecirmiyor ki xperia z tanitim videosunda istanbul bogazini vapurla gezdirmislerdi bize, vapurun altina takip :)
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Captain_Ivy 4 yıl Vasto Lorde
Vasto Lorde

Deniz suyu da gecirmiyor ki xperia z tanitim videosunda istanbul bogazini vapurla gezdirmislerdi bize, vapurun altina takip :)

Nasıl yani? Video fln var mı?
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toronto123 4 yıl
1 gb ramli telefon mu kaldi artık sonyyyy her seyi iyi yapmissin da illa bi uyuzluk yapcaksin di mi
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prof.exx 4 yıl
Şu forumdaki ergen arkadaşlar gerçekten komik oluyor. Sanki bütün telefonlar üst seviye çıkmak zorunda. ona göre fiyatı var işte herkes cebine göre alır s810 işlemci 4000 mah batarya 20 mp kamera mı bekliyodunuz? işlemciye bakıp donanıma yorum yapıyorlar bu kadar cahillik olmaz adı üstünde orta seviye.
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