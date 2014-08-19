Sony'den suya dayanıklı Xperia M2 Aqua





Genelde üst seviye akıllı telefonlarında suya ve toza dayanıklılık sunarak rakiplerinden farklılaşmayı başaran ve belki de rakiplerine bu konuda örnek olan Sony, yavaş yavaş bu özelliği orta seviye cihazlarına da indirmeye başladı. Firmanın son duyurusu Xperia M2 Aqua oldu.





Xperia M2 Aqua aslında yıl başlarında duyurulan Xperia M2 modelinin farklı bir versiyonu. Bu bakımdan pek çok özelliği ortak. Sony orta seviye de olsa modellerine katma değerli özellikler eklediği için sınıfında iddialı bir hale gelebiliyor. Sony bu sınıfta ilk kez bu kadar yüksek seviyede suya ve toza dokunulmazlık sunulduğunu açıkladı. Sağlamlık sertifikası IP68 ve şu ana kadar ki en dayanıklı akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.





Xperia M2 Aqua modelinde 4.8 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran kullanılırken gerekli güç 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ile sağlanıyor. Adreno 305 grafik birimi ile birlikte çözünürlük düşük tutulduğu için sistemin akıcılığında sıkıntı yaşanmayacağı tahmin ediliyor.





OmniBalance tasarım dilini devam ettiren cihazda 8MP çözünürlüğündeki HDR destekli arka kamera için atanmış bir buton da yer alıyor. Social Live, Picture effect, AR effect, Timeshift gibi kamera uygulamaları da unutulmamış.





Cihazda 2300mAh gücünde batarya yer alırken STAMINA modu ile daha uzun kullanım sürelerine erişilebiliyor. Bunun haricinde 1GB RAM, 1.1MP çözünürlükte ön kamera, mono hoparlör şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Model Latin Amerika, Asya Pasifik ve Avrupa bölgesinde sonbahar döneminde satışa sunulacak. Fiyatı ise bilinmiyor.

http://blogs.sonymobile.com/press_release/xperia-m2-aqua-the-waterproof-smartphone-for-everyone/