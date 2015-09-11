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Sony'den video profesyonellerine özel kamera: FS5

3 yıl
2,8b
1
1
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den video profesyonellerine özel kamera: FS5
Kısa süre önce A7S yerine hazırladığı video odaklı aynasız fotoğraf makinesi A7S II'yi duyuran Sony, uzun zamandır bilgileri gelen profesyonellere özel video kamerası FS5'i de resmileştirdi.
800 gram ağırlığındaki gövdesiyle FS7'den çok daha hafif olan Sony FS5, bu sayede üst seviye taşınabilirlik ortaya koyuyor. Sony'nin A-Bayonet lenslerini kullanabilen kamera, 11.6MP Super 35 Exmor (FF'den biraz daha ufak) sensörü ile XAVC kayıt sistemiyle 100 MB/sn hızında 4K (3840 x 2160) çekimler gerçekleştirebilen ve Sony tarafından ilerleyen dönemde harici RAW kayıt desteği kazanacağı da söylenen FS5, ihtiyaç halinde 60P XAVC 10 bit 4:2:2 50 MB Full HD (1920x1080) video kayıt desteğini de bünyesinde barındırıyor. Kamera ilginç olarak sabit odak uzaklığına sahip lensler kullanıldığında dahi Clear Image Zoom" teknolojisiyle 2 kat yakınlaştırma yapabiliyor.
Farklı ışık koşullarına hızlı adapte olabilmek adına elektronik olarak çalışan değişken ND filtresiyle (1/4ND - 1/128ND) gelen profesyonel video kamerası Sony FS5, modüler gövdesi yardımıyla tutma yeri ile vizör gibi ekipmanları çıkartabiliyor ve böylece drone kullanıma uygun hale getirilebiliyor. Full HD XAVC 10bit 4:2:2 oranında saniyede 240 kare yavaş çekimler yapabilen model, 14 durak dinamik aralığıyla düşük ışık şartlarında da yüksek görüntü kalitesi vaadediyor. Gövdesinde 3G-SDI, 4K HDMI çıkış, MI yuvası ve çift SD hafıza kartı yuvası taşıyan FS5, ister WiFi üzerinden kablosuz, istenirse de Lan terminali üzerinden kablolu olarak görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor.
Sony FS5'in resmi satış tarihi ve fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ürünün resmi Türkiye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Sony'den video profesyonellerine özel kamera: FS5
 

http://www.sony.com.tr/pro/product/broadcast-products-camcorders-digital-motion-picture-camera/pxw-fs5/overview/?SM=PR&src=010915FCP_FS5__a3&cmp=scl-cc-11467 Yorum Yaz
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King_Arthur 2 yıl
2 ay oldu kamerayı alalı, ekip olarak oldukça memnunuz. A7S II ile FS7 arası bir kamera düşünüyorsanız ve bütçeniz FS7'ye yetmiyorsa düşünmeden alabilirsiniz. Hafif, güçlü ve modüler. Bit Rate, Codec ve Slow Motion testlerine ait test videolarımızı aşağıda bulabilirsiniz.


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