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Sony'den yeni bir harekete duyarlı kontrolcü patenti

Sony harekete duyarlı kontrolcüsü Move'un yerine geçecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu yeni kontrolcünün giylebilir olacağı ve özellikle VR için düşünüldüğü söyleniyor.
3 yıl
1,8b
1
1
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sony'den yeni bir harekete duyarlı kontrolcü patenti
Sony, Playstation Move ile harekete duyarlı kontrolcü konusunda ilk ciddi adımını atmıştı. Playstation'daki bir çok oyunda kullanılan bu sistemin yerini şimdi giyilebilir bir teknolojinin alması bekleniyor. Yeni patent Sony'nin önemli bir adım atmak üzere olduğunu kanıtlıyor.
Elimize takacağımız bir eldiven gibi giyilebilir bu cihaz sayesinde nesnelere dokunabilecek, hareket ettirebilecek, yüzeyleriyle etkileşime girebilecek, baskı uygulayabilecek, hatta onları ezebileceğiz. Ayrıca parmaklarımızla yapacağımız jest ve hareketlerimizin de algılanacağı belirtiliyor.
 
Sony'den yeni bir harekete duyarlı kontrolcü patenti
Bir şeye dokunursak iletişim sensörünün verileri doğrudan sanal gerçeklik kaskına göndereceği belirtilirken yukarıdaki görsellerde de görebileceğiniz gibi silah, çiçek veya kılıç tutmak için sadece öyle yapıyormuş gibi hareket etmek mümkün. Biz yine de benzer nesneleri de elimize alıp oyun sırasında kullanabileceğiz. Örneğin oyuncak bir tabancanın tetiğine baskı uyguladığımızda oyunda da benzer şeyi göreceğiz.
Sony'nin bu teknolojinin patent haklarını alması tabi ki kısa sürede böyle bir şeyle karşılaşacağımız anlamına gelmiyor. Yine de VR teknolojisi ile birlikte bu durum mümkün görünüyor.

http://www.engadget.com/2016/02/27/sony-files-patent-for-powerglove-like-controller/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
anlaşılan 2016 ve geleceğin teknolojisi Vr lar olacak....
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