Sony'nin 4 Eylül etkinliğinin davetiyeleri ortaya çıktı

Bu yıl Xperia Z ve Xperia Z Ultra ile büyük ses getirmeyi başaran Sony, Honami kod adlı kamera odaklı Xperia i1 modeli ile son bombasını patlatmaya hazırlanıyor.





Xperia i1 modeli ile ilgili farklı lansman tarihleri gündeme gelse de son olarak tahminler 4 Eylül tarihinde birleşmeye başlamıştı. Uzakdoğu'dan gelen yeni bir görsel bu tarihi biraz daha kesinleştiriyor gibi.





Görsel Sony'nin 4 Eylül tarihi için hazırladığı bir etkinlik davetiyesini yansıtıyor. Davetiyede çok ince bir yapıya sahip bir cihaz görülürken, renginin ise mor olduğu dikkat çekiyor. Bu yıl Xperia serisinde gördüğümüz güç düğmesi olduğu sanılan bir parlaklık da belli belirsiz kendini gösteriyor.





4 Eylül tarihi IFA 2013 fuarından iki gün öncesine denk geliyor ve muhtemelen fuarın başlangıcı sayılan etkinliklerden birisi olacak. Davetiye henüz resmi olarak dağıtılmadı ancak önümüzdeki günlerde dağıtılması bekleniyor.





5 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 20MP çözünürlükte G lens destekli sensör, BIONZ görüntü işlemcisi gibi özelliklere sahip olması beklenen Xperia i1; Galaxy S4 Zoom, Oppo N-Lens N1, Lumia 1020 gibi kamera odaklı akıllı telefonlarla doğrudan rekabete başlayacak. Modelin mor renk seçeneğinin de olması bekleniyor.