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Sony'nin 4 Eylül etkinliğinin davetiyeleri ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin 4 Eylül etkinliğinin davetiyeleri ortaya çıktı
Bu yıl Xperia Z ve Xperia Z Ultra ile büyük ses getirmeyi başaran Sony, Honami kod adlı kamera odaklı Xperia i1 modeli ile son bombasını patlatmaya hazırlanıyor. 

Xperia i1 modeli ile ilgili farklı lansman tarihleri gündeme gelse de son olarak tahminler 4 Eylül tarihinde birleşmeye başlamıştı. Uzakdoğu'dan gelen yeni bir görsel bu tarihi biraz daha kesinleştiriyor gibi.

Görsel Sony'nin 4 Eylül tarihi için hazırladığı bir etkinlik davetiyesini yansıtıyor. Davetiyede çok ince bir yapıya sahip bir cihaz görülürken, renginin ise mor olduğu dikkat çekiyor. Bu yıl Xperia serisinde gördüğümüz güç düğmesi olduğu sanılan bir parlaklık da belli belirsiz kendini gösteriyor.

4 Eylül tarihi IFA 2013 fuarından iki gün öncesine denk geliyor ve muhtemelen fuarın başlangıcı sayılan etkinliklerden birisi olacak. Davetiye henüz resmi olarak dağıtılmadı ancak önümüzdeki günlerde dağıtılması bekleniyor. 

5 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 20MP çözünürlükte G lens destekli sensör, BIONZ görüntü işlemcisi gibi özelliklere sahip olması beklenen Xperia i1; Galaxy S4 Zoom, Oppo N-Lens N1, Lumia 1020 gibi kamera odaklı akıllı telefonlarla doğrudan rekabete başlayacak. Modelin mor renk seçeneğinin de olması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/sony-announcing-the-purple-honami-on-september-4th-at-ifa-2013.html Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Mor renk cidden çok şık görünüyor, alternatif olarak tercih edilebilir renkler arasında bence.
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DH Misafiri 5 yıl
Walkman telefondan da bi haber gelse artık, çürüdüm burda be sony.
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DH Misafiri 5 yıl
virtue28
Gec kalınmış bi hamle, LG G2 gibi rakipleri tanıtımını yaptı bile, sony hala bekliyor. Şimdi satışa cıkması lazımdı ki önümüzdeki 3-4 aylık sürede diğer rakipleri tanıtıp cıkarana kadar ürünlerini satsın. Telefon guzel zaten rekabet edebilir ama eğer daha önceki resimlerdeki gibi cıkarsa o cerce işine sony nin daha cok calısması lazım. İnş Lg deki gibi 2650 mah batarya muhabbeti gibi olur da o cervelerden daha az bir tasarım olur. Yoksa telefon tablet boyutlarına geldiği gibi goruntusude hoş olmayacak gibi

lg optimus g pro nun tanıtım tarihi ile avrupa satış tarihi rasındaki frk durumu kapatır hatta sony daha önce gelecektir emin ol
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JoeyBane 5 yıl
Eylül'de pc başına mahkum kalacağız. Tanıtım üstüne tanıtım.
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xLmNt13 5 yıl
senersongur
Ülkemizde 1499TL den satilirsa 10 numara olur.

2000 tl olursa sevin bence )
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senersongur 5 yıl
Ülkemizde 1499TL den satilirsa 10 numara olur.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
eylül ayı hergün bi lansman olcak herhalde :)
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anil_atar 5 yıl
Sonunda beklediğim telefon doğum günümde tanıtılıyor :))
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MCErgun 5 yıl anil_atar
anil_atar

Sonunda beklediğim telefon doğum günümde tanıtılıyor :))

buradan hediye alan çıkmaz boşuna yazmışsın
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General. 5 yıl
Tasarımda ve kalitede Sony her zaman 1 numaraydı bu sefer donanımıda olmuş daha ne olsun biz Sony severlerede alıp keyifle kullanmak kalır.
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berkcombil 5 yıl
yukuberk'in gerçekci bir şekilde övebileceği bir cihaz var ama yukuberk yok.Bekliyoruz.
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wolf silver 5 yıl
Galıba galaxy note 3 te o gun tanıtılacaktı. Ayrıca sony honamı yi 4 eylülde tanıtır kasımda piyasaya çıkar aralık -ocak türkiye ye gelir. .Hadi sımdıden hayırlı olsun.. ınşallah sony bu sefer kusursuz bır cihaz yapar.(sanmıyorum) Telefon piyasasında bır türlü isteneni vermedi..
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