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Sony'nin E3 2013 basın konferansına ait tarih bilgisi yayınlandı

6 yıl
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Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony'nin E3 2013 basın konferansına ait tarih bilgisi yayınlandı

Şubat 2013'te sekizinci nesil video oyun konsolu PlayStation 4 ve bu çözümü için geliştirilen bazı yapımları resmen tanıtan Sony, geçtiğimiz saatlerde yaklaşan E3 2013 organizasyonu kapsamında düzenleyeceği basın konferansı için basın mensuplarını bilgilendirmeye başladı. 10 Haziran'da Microsoft, Ubisoft ve Electronic Arts etkinliklerini takip eden saatlerde başlayacak Sony konferansı, PlayStation 4 hakkında yeni detaylar, yeni oyunlar ve belki de konsolun kendisinin gün yüzüne çıkacağı bir dizi duyurulara sahne olacak. PS4 ile birlikte PlayStation 3 ve PS Vita kullanıcılarına ulaşmayı bekleyen oyunların da bu konferans içerisinde gösterileceği bildiriliyor.
Henüz PS4 oyun konsolunun kendisini resmen sergilememiş olan Japon elektronik üreticisi, geliştirme çalışmalarına devam edildiğini ve yılın ilerleyen dönemlerinde konsolun tam manasıyla tanıtılacağını belirtmişti. Sony CEO'su Kaz Hirai'nin de katılmasına kesin gözüyle bakılan E3 basın koferansı, Türkiye saatiyle 11 Haziran, Salı saat 02:00'da başlayacak. Etkinliği resmi PlayStation internet sitesi veya PlayStation Home platformundan canlı olarak takip etmek mümkün olacak.

http://www.playstationlifestyle.net/2013/05/02/sony-confirms-their-e3-2013-press-conference-for-monday-june-10th/ Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl en beğenilen
sabırsızlanıyorum mayıs sonu haziran başı çok eğlenceli geçecek
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bigbooss 6 yıl
uykusuz geceler başlayacak.
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Krauser ll 6 yıl
kojima gelir inş
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
ps3 almak istiyordum yalan oldu iyi mi
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goro1982 6 yıl
sony forever
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Illustrious. 6 yıl
Bekliyoruz Sony reyiz..
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itachi237 6 yıl en beğenilen
sabırsızlanıyorum mayıs sonu haziran başı çok eğlenceli geçecek
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