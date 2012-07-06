Sony'nin Mint kod adlı LT30 akıllı telefonuna ait yeni detaylar ortaya çıktı





Sony'nin 2012 yılı ikinci yarısı için yeni bir amiral gemi modeli piyasaya süreceği resmi ağızlar tarafından dile getirilmişti. İddiaya göre; bu cihaz Mint kod adlı LT30 olacak. Bugün LT30'un Bluetooth sertifikası yayınlandı ve yeni detaylar ortaya çıktı.

Hayabusa isimli Japonya'ya özel geliştirilen Xperia GX ile aynı Bluetooth modülüne sahip olan Mint sertifikada yer alan açıklamaya göre; çekici "ARC" tasarımı ve metal arka kapağı ile kasa dizaynı hususunda üst düzey bir ürün olacak. BRAVIA yazılımı ile gerçekçiliği arttırılan 4.6 inç 720p HD (1280 x 720 piksel) 16 milyon renkli ekran, yeni nesil 13MP arkadan aydınlatmalı yığılı CMOS sensör, HD görüntülü görüşme kamerası, MHL portu ve çift taraflı ses kaydı özellikleriyle geleceği resmen doğrulanmış oldu.

Yaklaşık 129 x 68 x 9mm ölçülerinde ve 140 gram ağırlığında olduğu bilgirilen telefon, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonunu taşıyacak, Full HD 1080p video oynatma ve çekme desteği mevcut olacak ve 1.5GHz hızında çalışan Qualcomm'un Snapdragon S4 Plus serisi MSM8960 çipsetiyle donatılacak.

LT30at, LT30k, LT30m, LT30p ve LT30a modelleri gün yüzüne çıkan Mint, Afrika, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa kıtalarında piyasaya sürülecek. 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen bir versiyonu da çıkış yapacak.

Sony'nin yeni amiral gemisini ne zaman tanıtacağı ve tüketiciyle buluşturacağı bilinmiyor. Ancak Bluetooth sertifikası cihazın varlığını doğrulamış oldu. Yakında resmi duyurunun gerçekleşmesi bekleniyor.

https://www.bluetooth.org/tpg/EPL_Detail.cfm?ProductID=22309