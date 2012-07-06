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Sony'nin Mint kod adlı LT30 akıllı telefonuna ait yeni detaylar ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,2b
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25
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony'nin 2012 yılı ikinci yarısı için yeni bir amiral gemi modeli piyasaya süreceği resmi ağızlar tarafından dile getirilmişti. İddiaya göre; bu cihaz Mint kod adlı LT30 olacak. Bugün LT30'un Bluetooth sertifikası yayınlandı ve yeni detaylar ortaya çıktı.
Hayabusa isimli Japonya'ya özel geliştirilen Xperia GX ile aynı Bluetooth modülüne sahip olan Mint sertifikada yer alan açıklamaya göre; çekici "ARC" tasarımı ve metal arka kapağı ile kasa dizaynı hususunda üst düzey bir ürün olacak. BRAVIA yazılımı ile gerçekçiliği arttırılan 4.6 inç 720p HD (1280 x 720 piksel) 16 milyon renkli ekran, yeni nesil 13MP arkadan aydınlatmalı yığılı CMOS sensör, HD görüntülü görüşme kamerası, MHL portu ve çift taraflı ses kaydı özellikleriyle geleceği resmen doğrulanmış oldu.
Yaklaşık 129 x 68 x 9mm ölçülerinde ve 140 gram ağırlığında olduğu bilgirilen telefon, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonunu taşıyacak, Full HD 1080p video oynatma ve çekme desteği mevcut olacak ve 1.5GHz hızında çalışan Qualcomm'un Snapdragon S4 Plus serisi MSM8960 çipsetiyle donatılacak.
LT30at, LT30k, LT30m, LT30p ve LT30a modelleri gün yüzüne çıkan Mint, Afrika, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa kıtalarında piyasaya sürülecek. 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen bir versiyonu da çıkış yapacak.
Sony'nin yeni amiral gemisini ne zaman tanıtacağı ve tüketiciyle buluşturacağı bilinmiyor. Ancak Bluetooth sertifikası cihazın varlığını doğrulamış oldu. Yakında resmi duyurunun gerçekleşmesi bekleniyor. 

https://www.bluetooth.org/tpg/EPL_Detail.cfm?ProductID=22309 Yorum Yaz
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talerk 7 yıl en beğenilen
baysan240
ahanda şuraya yazıyorum bunun bu özellikleri iyiya ya bataryası dantik olur ya gpusu...

snapdragon s4 pro 4 cekirdekli işlemci adreno 320 gpu 2500 mah pil ile gelirse ne s3 dinler ne de diğerleri
baysan240ahanda şuraya yazıyorum bunun bu özellikleri iyiya ya bataryası dantik olur ya gpusu...snapdragon s4 pro 4 cekirdekli işlemc...
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By40bir 7 yıl
tolga68
Sony e mail attım ne zaman gelir diye maalesef Türkiyede satılmayacak diye cevap yazmışlar. çok sevmiştim bu modeli...

Nasıl iş ben anlamadım yaa ! O gelmeyecek, bu gelmeyecek eee hangisi gelecek Türkiye'ye ? Acro S gelmeyecek dediler, Mint gelmeyecek diyorlar, sonra cihaz satamayınca Sony neden iflas noktasına geldi diyorsunuz. Size müstahaktır !
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By40bir 7 yıl
Donanım olarak çok iyi bir cihaz olacak kesinlikle ama, ben max. 4.3" ekranlı bir telefon bekliyorum Sony ! Hadi fazla bekletme bizi :)
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tolga68 7 yıl
Sony ' e mail attım ne zaman gelir diye maalesef Türkiye'de satılmayacak diye cevap yazmışlar. çok sevmiştim bu modeli...
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talerk 7 yıl
kemalsaygin
talerk
baysan240ahanda şuraya yazıyorum bunun bu özellikleri iyiya ya bataryası dantik olur ya gpusu...
snapdragon s4 pro 4 cekirdekli işlemci adreno 320 gpu 2500 mah pil ile gelirse ne s3 dinler ne de diğerleri
e tabi hayallerinde bi sınırı var.

yoo hayır hayal değil aslında snapdragon s4 pro ve adreno 320 bu yılın sonunda çıkabilir 2500 mah pili de yapsınlar artık :)
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tolga68 7 yıl
bir an önce çıksa iyi olur.
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tugares 7 yıl
Sony sakın çok bekleme piyasaya bu canavarı sürmek için. Hakettiğin tahtını geri al :-(
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tugares 7 yıl
Sony sakın çok bekleme piyasaya bu canavarı sürmek için. Hakettiğin tahtını geri al :-(
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DH Misafiri 7 yıl
Birincilik ve ikincilik Apple ile Samsung'un onları saymamak lazım.Nokia ile Blackberry kendilerini batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.Ben HTC'nin de önlem almazsa sonunun Nokia ve Blackberry'den farklı olacağını düşünmüyorum.
Benim üçüncülük için favorim Sony Xperia, dördüncülük için favorim ise Motorola.Yani bana göre sıralama böyle:
1.Samsung
2.Apple
3.Sony Xperia
4.Motorola
Ben Motorola ve Sony Xperia'nın telefon stratejilerini beğeniyorum ve Sony Xperia'nın bütün telefonlarına Android 4.0'ı getirmesini takdir ediyorum.
Hatta Motorola ve Sony Xperia'nın telefon stratejileri Nokia, HTC ve Blackberry'e örnek olsun...
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DH Misafiri 7 yıl
şuan telefon alma arefesindeyim ama kararsızlık çok Sonynin experia arc s modelini uzun zamandır düşünüyorum tasarımı zarifligi olsun çok cezbedio performans ne durumda bilemem ama and. 2.3.6 yeterli bnm için.
bunada gelicek olursak mükemmel bi tele benzio özellikle s4 işlemci tabiki bunun gpusuda ihtimalsiz adreno 320 olur diebilirim.
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pijama61 7 yıl
talerk
baysan240ahanda şuraya yazıyorum bunun bu özellikleri iyiya ya bataryası dantik olur ya gpusu...
snapdragon s4 pro 4 cekirdekli işlemci adreno 320 gpu 2500 mah pil ile gelirse ne s3 dinler ne de diğerleri

e tabi hayallerinde bi sınırı var.
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Silver Eagle 7 yıl
Sony'nin Xperia sersinin bütün telefonları birbirine benzemeye başladı
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ssonerb 7 yıl
güzel donanım yine beklemeye devam.
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manyakurt 7 yıl
Telefonda asıl pil tüketim unsuru ekrandır, işlemci ve gpu ekranın harcadığı enerji yanında devede kulak kalır. Ayrıca şu işlemcinin enerji tüketimi çekirdek artışıyla doğru orantılıdır kalıbını yenin artık. Çok çekirdekteki mantık zaten enerji tüketimini azaltmak, işlem gücünü arttırmak. Ayrıca daha küçük nm ölçeklenmeleri de enerji açısından bir avantaj ama genelde firmalar bunu düşük enerjiyi ön plana çıkarmak yerine aynı enerji tüketiminde iki katı performans olarak kullanmayı tercih ediyor.
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