Sony'nin QX10 ve QX100 isimli akıllı telefon aksesuarlarının kullanma kılavuzundan ilk görsel geldi





Sony'nin ortaya çıktığı ilk andan itibaren fotoğraf ve cep telefonu dünyasında büyük heyecan yaratan lens kamera konsepti yeni bilgiler ile detaylanmaya devam ediyor. Konunun başından beri takipçisi durumunda bulunan SonyAlphaRumors, akıllı kamera aparatlarının kullanma kılavuzundan bir görsel elde etmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde gerçek görselleri de ortaya çıkan ürünlerden QX10'unun teknik olarak Sony WX150 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 1/2.3-inç 18MP CMOS sensöre ve f/3,3-5.9 diyafram aralığına sahip lense, QX100 modelinin ise RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olması bekleniyor. Ortaya çıkan kullanma kılavuzundan NP-NB kodlu batarya ile çalışacağını ve Memory Stick Micro hafıza kartı kullanacağını öğrendiğimiz lens-kamera modelleri, bilgiler doğruysa çekim sırasında 1,1 W güç tüketecekler. Boyut ve ağırlık konularında ise öğrenildiği kadarıyla QX100 62,5 × 62,5 × 55,5mm ve 179 gram, QX10 ise 62,4 × 61,8 × 33,3mm ve 105 gram değerleriyle gelecek. iOS ve Android cihazlar ile NFC ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kurarak özel bağlantı aparatıyla kullanılacak lensler, güçlerini Sony'nin birçok fotoğraf makinesi içerisinde de yer alan BIONZ görüntü işlemcisinden alacaklar.

Ortaya çıkan kullanma kılavuzunun numaralara göre açıklamaları ise şu şekilde;

1) Güç Düğmesi

2) Mikrofon

3) Ekran Paneli

: Hafıza kartının takılı olmadığını gösterir

: Kalan pil şarj süresini gösterir

4) Kemer için kanca

5) Üçayak (Tripod) bağlantı yuvası

6) Yüzük Kontrolü (DSC-QX100)

7) Güç / şarj / film

Yeşil: Güç açık

Turuncu: Şarj oluyor

Kırmızı: Video çekiliyor

8) Zoom kolu

9) Deklanşör

10) Çok fonksiyonel bağlantı yuvası

11) Reset düğmesi

Fiyat konusu henüz netleşmeyen akıllı telefon aparatlarının, 4 Eylül tarihinde düzenlenecek IFA basın etkinliği kapsamında resmi olarak tanıtılacağı söyleniyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-qx10-and-qx100-manual-leaks/