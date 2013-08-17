Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin QX10 ve QX100 isimli akıllı telefon aksesuarlarının kullanma kılavuzundan ilk görsel geldi

5 yıl
854
1
19
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin QX10 ve QX100 isimli akıllı telefon aksesuarlarının kullanma kılavuzundan ilk görsel geldi

Sony'nin ortaya çıktığı ilk andan itibaren fotoğraf ve cep telefonu dünyasında büyük heyecan yaratan lens kamera konsepti yeni bilgiler ile detaylanmaya devam ediyor. Konunun başından beri takipçisi durumunda bulunan SonyAlphaRumors, akıllı kamera aparatlarının kullanma kılavuzundan bir görsel elde etmeyi başardı.
Geçtiğimiz günlerde gerçek görselleri de ortaya çıkan ürünlerden QX10'unun teknik olarak Sony WX150 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 1/2.3-inç 18MP CMOS sensöre ve f/3,3-5.9 diyafram aralığına sahip lense, QX100 modelinin ise RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olması bekleniyor. Ortaya çıkan kullanma kılavuzundan NP-NB kodlu batarya ile çalışacağını ve Memory Stick Micro hafıza kartı kullanacağını öğrendiğimiz lens-kamera modelleri, bilgiler doğruysa çekim sırasında 1,1 W güç tüketecekler. Boyut ve ağırlık konularında ise öğrenildiği kadarıyla QX100 62,5 × 62,5 × 55,5mm ve 179 gram, QX10 ise 62,4 × 61,8 × 33,3mm ve 105 gram değerleriyle gelecek. iOS ve Android cihazlar ile NFC ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kurarak özel bağlantı aparatıyla kullanılacak lensler, güçlerini Sony'nin birçok fotoğraf makinesi içerisinde de yer alan BIONZ görüntü işlemcisinden alacaklar.
Ortaya çıkan kullanma kılavuzunun numaralara göre açıklamaları ise şu şekilde;
1) Güç Düğmesi
2) Mikrofon
3) Ekran Paneli
: Hafıza kartının takılı olmadığını gösterir
: Kalan pil şarj süresini gösterir
4) Kemer için kanca
5) Üçayak (Tripod) bağlantı yuvası
6) Yüzük Kontrolü (DSC-QX100)
7) Güç / şarj / film
Yeşil: Güç açık
Turuncu: Şarj oluyor
Kırmızı: Video çekiliyor
8) Zoom kolu
9) Deklanşör
10) Çok fonksiyonel bağlantı yuvası
11) Reset düğmesi
Fiyat konusu henüz netleşmeyen akıllı telefon aparatlarının, 4 Eylül tarihinde düzenlenecek IFA basın etkinliği kapsamında resmi olarak tanıtılacağı söyleniyor.
 
Sony'nin QX10 ve QX100 isimli akıllı telefon aksesuarlarının kullanma kılavuzundan ilk görsel geldi
Sony'nin QX10 ve QX100 isimli akıllı telefon aksesuarlarının kullanma kılavuzundan ilk görsel geldi

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-qx10-and-qx100-manual-leaks/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OnlyChaos 5 yıl en beğenilen
Samsung Galaxy S4 Zoom yaptı Nokia Lumia 1020 yaptı ama Sony'nin yaptığı şu adım telefonda profesyonel fotoğrafçılık anlamında en doğru adım oldu.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
korayus
1/2.3 inc algılayıcı oldukça küçük! En azından micro 3/4 veya 1 yapabilirlerdi. Hatta işi daha da abartık SONYnin hali hazırda elinde bulundurduğu Full Frame kompakt RX1 makinesinin bu şekilde daha ucuz versiyonunu yapsa olay olurdu.Açıkcası FF algılayıcıyı böyle bir yapıda görmedikçe heyecanlanacağımı sanmıyorum.

okumuyonuzmu biri rx100 II deki 1 inch digeri 1/2,3 inchlik sensor.
Hala bunların ne işe yaradığını anlamayanlar var,arkadaşlar bunlar ekranı olmayan kameralar,ustunde batarayasindan sdcardina kadar var,boyut acisindan ve fiyat acisindan kompaktlara gore avantajli olacaklardir, cep telefonu ekranını kullanıcaksınız bunlarla foto cekerken,oyle 200 lira filan olmazlar ekran olmadan maliyetleri dustugunden rx100II ve wx150den ucuza satilacaklardir ama biri 500 digeri 1000 liradan asagi olmaz tahminim,artik cep telefonu olan adam kompakt kamera almayacak bunlardan alip telfonuna takacak.bu konsept mutlaka tutacaktir o zaman belkide daha buyuk sensorlu daha kucuk kamerlar gormek bile mumkun olucak.
korayus1/2.3 inc algılayıcı oldukça küçük! En azından micro 3/4 veya 1 yapabilirlerdi. Hatta işi daha da abartık SONYnin hali hazırda elinde bu...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
ihsando77
profosyonel fotoğraçılar puldan küçük sensör kullanan makine(tüm fotoğraf makileri) kullanmazlar.sony bişiler yapıyor böyle ama sonuçta ne yaparsa yapsın fotoğrafın kalitesine edeceği etki çok sınırlı..Zoom için daha pratik çözümleri samsung sunuyor zaten.bence mp arttıracaklarına kaliteyi arttırsınlar..

FF yaparsa zaten bu boyutta sny yapabilir...bkz: RX1.Sanki full frame sensör koyunca alabilecen o fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
hangi modellerde çalışcak bu aparat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hawloo 5 yıl
OnlyChaos

Samsung Galaxy S4 Zoom yaptı Nokia Lumia 1020 yaptı ama Sonynin yaptığı şu adım telefonda profesyonel fotoğrafçılık anlamında en doğru adım oldu.

Ben buna
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
derim.

Bu videoları izle önce, sonra honami çıksında konuş derim. Ortadaki sonynin bir çok kamerası nokia 808'den kötü.

youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Tekrarlıyorum malesef :
Bilgili olan bir arkadaş varsa yanıtlasın lütfen :
QX10 ( optik özelliği hariç ) honami ( i1) de bulunacak lens, optik..
ile aynı özellikte mi olacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 5 yıl
Merceklerin fiyatına iki tane telefonu alınır eminiz,zira zeiss ve g lesler pahalı lenslerdir...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
ihsando77
profosyonel fotoğraçılar puldan küçük sensör kullanan makine(tüm fotoğraf makileri) kullanmazlar.sony bişiler yapıyor böyle ama sonuçta ne yaparsa yapsın fotoğrafın kalitesine edeceği etki çok sınırlı..Zoom için daha pratik çözümleri samsung sunuyor zaten.bence mp arttıracaklarına kaliteyi arttırsınlar..

RX100 m2 innin sensörkü kullanılıyor ve bu sensör puldan küçük değil 1 inchlik bir sensör.Zoom için samsungun sunduğu s4 zoomda mercimek sensör var.En pratik çözüm dediğin kalas gibi telefon.bu ise her cihazla uyumlu bir aparat,telefon değişdiriğindede kullanabileceğin...Kaliteyi arttırsınlar demişsinde carl zeiss diyorlar, Lens G diyorlar...full frame telefon mu isityorsun sen?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
korayus
1/2.3 inc algılayıcı oldukça küçük! En azından micro 3/4 veya 1 yapabilirlerdi. Hatta işi daha da abartık SONYnin hali hazırda elinde bulundurduğu Full Frame kompakt RX1 makinesinin bu şekilde daha ucuz versiyonunu yapsa olay olurdu.Açıkcası FF algılayıcıyı böyle bir yapıda görmedikçe heyecanlanacağımı sanmıyorum.

okumuyonuzmu biri rx100 II deki 1 inch digeri 1/2,3 inchlik sensor.
Hala bunların ne işe yaradığını anlamayanlar var,arkadaşlar bunlar ekranı olmayan kameralar,ustunde batarayasindan sdcardina kadar var,boyut acisindan ve fiyat acisindan kompaktlara gore avantajli olacaklardir, cep telefonu ekranını kullanıcaksınız bunlarla foto cekerken,oyle 200 lira filan olmazlar ekran olmadan maliyetleri dustugunden rx100II ve wx150den ucuza satilacaklardir ama biri 500 digeri 1000 liradan asagi olmaz tahminim,artik cep telefonu olan adam kompakt kamera almayacak bunlardan alip telfonuna takacak.bu konsept mutlaka tutacaktir o zaman belkide daha buyuk sensorlu daha kucuk kamerlar gormek bile mumkun olucak.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 5 yıl
OnlyChaos

Samsung Galaxy S4 Zoom yaptı Nokia Lumia 1020 yaptı ama Sonynin yaptığı şu adım telefonda profesyonel fotoğrafçılık anlamında en doğru adım oldu.


neye dayanarak? 1020 nie pro değilmiş?

Buna baktığımda hiç bi amatörlük göremiyorum ben.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Honami nerde kaldı yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 5 yıl
QX100 modelinde 1"-type Exmor-R BSI-CMOS sensor var beyler....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
854 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG Pocket Photo video inceleme "Akıllı telefonlar için taşınabilir fotoğraf yazıcısı" 5 yıl 2si1 "Organik tavuk gibi leziz, yararlı" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Röportaj: Avea ile yeni mobil teknolojileri konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim