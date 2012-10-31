Sony'nin Xperia serisi yeni modeli C2105'in GLBenchmark 2.5 sonuçları yayımlandı

Haber Editörü
Akıllı telefon ve tablet üreticisi Sony'nin, 2013 yılında tanıtmayı planladığı Xperia serisi yeni modelleri ile ilgili internette farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Üreticinin, ''C2105'' kod adlı akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen GLBenchmark 2.5 test sonuçları yayımlandı.
Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'in 4.1.1 ''Jelly Bean'' versiyonu ile gelecek C2105'in işlemcisi 384 MHz ve 1.026 MHz arasında değişen saat hızlarında çalışıyor. Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise 480 x 791 piksel olarak görünüyor. Buradan yola çıkarak menü tuşlarının dokunmatik ekran üzerine sıralandığını söylemek mümkün. Ekranın toplam çözünürlüğü 480 x 854 piksel (FWVGA) olabilir.
Yukarıdaki bilgilere ilaveten C2105'in, Adreno 305 grafik birimine ev sahipliği yapacağı öne sürülmekte. Adreno 305 grafik biriminin, 28 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen çift çekirdekli (Krait) Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformunda yer aldığını belirtelim.
http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Sony+C2105&testgroup=overall Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaşşa len Muhammet
Tamam bir Galaxy'n var anladık. Sen laylon telefonunda bir şeyler yapmaya çalışmaya devam et, o rezalet arayüz de yanına kâr kalsın. Şu haberdeki telefon en fazla 1000 liraya gelir, üstüne üstlük S3 ile yarışabilecek seviyede.
5 yıl sonrasını kimse bilemez, ben sana bugunkü gerçekten bahsediyorum...
sony ile samsung kıyaslanamayacak kadar iki ayrı dünya...(mObil ürün gamında)
bikere samsung; en tepeye oynar,üst sınırları çizer mobilde daha agrasif ve donanım anlamında güçlü cihazlar çıkarır...
Sony daha içe dönük,orta segment ve altı cihazlar yapar...çoğu ürünüde Ericsson'dan sonra çoğu ülkeye gitmez gitsede çok sonra TR dahil!..
ve özellikle bu nexus rüzgarından sonra,yazılım hızı ve uzun yıllar desteğine birde bu düşük fiyatlı yüksek donanımlı cihazlar ekleyen Google,bundan sonra Sony,htc BB, gibi markalara çok acı çektireceğini düşünüyorum...
5 yıl sonra bu yazdıklarını bi aklına getir bence
Belki eleştiriliyor ama sony ürün yelpazesini arttırarak satışlarını arttırmaya çalışıyor bugün samsung a baktığımızda 3OO tl den 2000 tl ye kadar telefonları mevcut sony nin de yapacağı bununla birlikte iyi bir pazarlama stratejisi, güncelleme ve arızasiz sony nin adına yakışacak ürünler çıkarmak