Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin Xperia serisi yeni modeli C2105'in GLBenchmark 2.5 sonuçları yayımlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin Xperia serisi yeni modeli C2105'in GLBenchmark 2.5 sonuçları yayımlandı
Tam Boyutta Gör
Akıllı telefon ve tablet üreticisi Sony'nin, 2013 yılında tanıtmayı planladığı Xperia serisi yeni modelleri ile ilgili internette farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Üreticinin, ''C2105'' kod adlı akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen GLBenchmark 2.5 test sonuçları yayımlandı.
Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'in 4.1.1 ''Jelly Bean'' versiyonu ile gelecek C2105'in işlemcisi 384 MHz ve 1.026 MHz arasında değişen saat hızlarında çalışıyor. Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise 480 x 791 piksel olarak görünüyor. Buradan yola çıkarak menü tuşlarının dokunmatik ekran üzerine sıralandığını söylemek mümkün. Ekranın toplam çözünürlüğü 480 x 854 piksel (FWVGA) olabilir.
Yukarıdaki bilgilere ilaveten C2105'in, Adreno 305 grafik birimine ev sahipliği yapacağı öne sürülmekte. Adreno 305 grafik biriminin, 28 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen çift çekirdekli (Krait) Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformunda yer aldığını belirtelim.
Sony'nin Xperia serisi yeni modeli C2105'in GLBenchmark 2.5 sonuçları yayımlandı
Tam Boyutta Gör

http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Sony+C2105&testgroup=overall Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
se_runtome 7 yıl
Maaşallah konu samsung sony savaşına dönmüş. Gsmarena samsung bölümüne girince bir modelinden kaç ayrı çeşit olduğunu görürüz dimi yani ne kadar çok çeşit okadar çok satış demektir.sony de elbette çok çeşit yapacak ki satışı artacak ticarette bu şarttır.adamlar bu sene ne yaptı next serisi adında her bütçeye uygun cihaz çıkarttı ve bu sayede satış sıralamasında 4. sıraya yerleşti bu büyük bir başarıdır bence. Ha sever alırsınız ha almazsınız tercihtir bu. Lakin sony elektronik de ilklerin markası bunu da unutmayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 7 yıl
samsung teknolojiyi kimden öğrendi ona baksın ilk önce onlar kim sonye yetişecek teknolojide teknolojinin başkenti japonya
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinburnulular 7 yıl
teknoloji mağazalarındaki samsung temsilcilerinden duyup burada sony i eleştiriyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAMILGOLCU 7 yıl ultraslan.1905
ultraslan.1905
samsung teknolojiyi kimden öğrendi ona baksın ilk önce onlar kim sonye yetişecek teknolojide teknolojinin başkenti japonya

Yaşşa len Muhammet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goro1982 7 yıl
forumun çivisi çıkmış çoluk çocuk yorum yapıyor. sony i küçük gören küçüktür.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
principino 7 yıl
sony telefon işine tam olarak yeni girdi önceden ericsson un nimetlerinden yararlandı piyasayı öğrendi yakında(3-5sene sonra) zirveye doğru oynayacaktır samsung birden bu seviyelere gelmedi sony ninde zamana ihtiyacı var
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Provisional 7 yıl
xxxx1

talerk
xxxx1
talerk
mnc07Sony çok mu telefon çıkarıyor ?
Belki eleştiriliyor ama sony ürün yelpazesini arttırarak satışlarını arttırmaya çalışıyor bugün samsung a baktığımızda 3OO tl den 2000 tl ye kadar telefonları mevcut sony nin de yapacağı bununla birlikte iyi bir pazarlama stratejisi, güncelleme ve arızasiz sony nin adına yakışacak ürünler çıkarmak
sony ile samsung kıyaslanamayacak kadar iki ayrı dünya...(mObil ürün gamında)bikere samsung; en tepeye oynar,üst sınırları çizer mobilde daha agrasif ve donanım anlamında güçlü cihazlar çıkarır...Sony daha içe dönük,orta segment ve altı cihazlar yapar...çoğu ürünüde Ericssondan sonra çoğu ülkeye gitmez gitsede çok sonra TR dahil!..ve özellikle bu nexus rüzgarından sonra,yazılım hızı ve uzun yıllar desteğine birde bu düşük fiyatlı yüksek donanımlı cihazlar ekleyen Google,bundan sonra Sony,htc BB, gibi markalara çok acı çektireceğini düşünüyorum...
5 yıl sonra bu yazdıklarını bi aklına getir bence
5 yıl sonrasını kimse bilemez, ben sana bugunkü gerçekten bahsediyorum...


Tamam bir Galaxy'n var anladık. Sen laylon telefonunda bir şeyler yapmaya çalışmaya devam et, o rezalet arayüz de yanına kâr kalsın. Şu haberdeki telefon en fazla 1000 liraya gelir, üstüne üstlük S3 ile yarışabilecek seviyede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 7 yıl
talerk

xxxx1
talerk
mnc07Sony çok mu telefon çıkarıyor ?
Belki eleştiriliyor ama sony ürün yelpazesini arttırarak satışlarını arttırmaya çalışıyor bugün samsung a baktığımızda 3OO tl den 2000 tl ye kadar telefonları mevcut sony nin de yapacağı bununla birlikte iyi bir pazarlama stratejisi, güncelleme ve arızasiz sony nin adına yakışacak ürünler çıkarmak
sony ile samsung kıyaslanamayacak kadar iki ayrı dünya...(mObil ürün gamında)bikere samsung; en tepeye oynar,üst sınırları çizer mobilde daha agrasif ve donanım anlamında güçlü cihazlar çıkarır...Sony daha içe dönük,orta segment ve altı cihazlar yapar...çoğu ürünüde Ericssondan sonra çoğu ülkeye gitmez gitsede çok sonra TR dahil!..ve özellikle bu nexus rüzgarından sonra,yazılım hızı ve uzun yıllar desteğine birde bu düşük fiyatlı yüksek donanımlı cihazlar ekleyen Google,bundan sonra Sony,htc BB, gibi markalara çok acı çektireceğini düşünüyorum...
5 yıl sonra bu yazdıklarını bi aklına getir bence


5 yıl sonrasını kimse bilemez, ben sana bugunkü gerçekten bahsediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 7 yıl
talerk
mnc07Sony çok mu telefon çıkarıyor ?
Belki eleştiriliyor ama sony ürün yelpazesini arttırarak satışlarını arttırmaya çalışıyor bugün samsung a baktığımızda 3OO tl den 2000 tl ye kadar telefonları mevcut sony nin de yapacağı bununla birlikte iyi bir pazarlama stratejisi, güncelleme ve arızasiz sony nin adına yakışacak ürünler çıkarmak

sony ile samsung kıyaslanamayacak kadar iki ayrı dünya...(mObil ürün gamında)
bikere samsung; en tepeye oynar,üst sınırları çizer mobilde daha agrasif ve donanım anlamında güçlü cihazlar çıkarır...
Sony daha içe dönük,orta segment ve altı cihazlar yapar...çoğu ürünüde Ericsson'dan sonra çoğu ülkeye gitmez gitsede çok sonra TR dahil!..
ve özellikle bu nexus rüzgarından sonra,yazılım hızı ve uzun yıllar desteğine birde bu düşük fiyatlı yüksek donanımlı cihazlar ekleyen Google,bundan sonra Sony,htc BB, gibi markalara çok acı çektireceğini düşünüyorum...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 7 yıl xxxx1
xxxx1
talerk
Orijinalden alıntı: mnc07Sony çok mu telefon çıkarıyor ?
Belki eleştiriliyor ama sony ürün yelpazesini arttırarak satışlarını arttırmaya çalışıyor bugün samsung a baktığımızda 3OO tl den 2000 tl ye kadar telefonları mevcut sony nin de yapacağı bununla birlikte iyi bir pazarlama stratejisi, güncelleme ve arızasiz sony nin adına yakışacak ürünler çıkarmak

sony ile samsung kıyaslanamayacak kadar iki ayrı dünya...(mObil ürün gamında)
bikere samsung; en tepeye oynar,üst sınırları çizer mobilde daha agrasif ve donanım anlamında güçlü cihazlar çıkarır...
Sony daha içe dönük,orta segment ve altı cihazlar yapar...çoğu ürünüde Ericsson'dan sonra çoğu ülkeye gitmez gitsede çok sonra TR dahil!..
ve özellikle bu nexus rüzgarından sonra,yazılım hızı ve uzun yıllar desteğine birde bu düşük fiyatlı yüksek donanımlı cihazlar ekleyen Google,bundan sonra Sony,htc BB, gibi markalara çok acı çektireceğini düşünüyorum...

5 yıl sonra bu yazdıklarını bi aklına getir bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 7 yıl
Evet büyümenin anahtarı firma için bu.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 7 yıl
Sony çok mu telefon çıkarıyor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 7 yıl |M|N|Ç|
mnc07
Sony çok mu telefon çıkarıyor ?

Belki eleştiriliyor ama sony ürün yelpazesini arttırarak satışlarını arttırmaya çalışıyor bugün samsung a baktığımızda 3OO tl den 2000 tl ye kadar telefonları mevcut sony nin de yapacağı bununla birlikte iyi bir pazarlama stratejisi, güncelleme ve arızasiz sony nin adına yakışacak ürünler çıkarmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1039 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve xperia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Windows Phone 8X Türkiye'de "Tüm detaylarıyla bu videoda" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim