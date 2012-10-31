Sony'nin Xperia serisi yeni modeli C2105'in GLBenchmark 2.5 sonuçları yayımlandı

Akıllı telefon ve tablet üreticisi Sony'nin, 2013 yılında tanıtmayı planladığı Xperia serisi yeni modelleri ile ilgili internette farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Üreticinin, ''C2105'' kod adlı akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen GLBenchmark 2.5 test sonuçları yayımlandı.



Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'in 4.1.1 ''Jelly Bean'' versiyonu ile gelecek C2105'in işlemcisi 384 MHz ve 1.026 MHz arasında değişen saat hızlarında çalışıyor. Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise 480 x 791 piksel olarak görünüyor. Buradan yola çıkarak menü tuşlarının dokunmatik ekran üzerine sıralandığını söylemek mümkün. Ekranın toplam çözünürlüğü 480 x 854 piksel (FWVGA) olabilir.



Yukarıdaki bilgilere ilaveten C2105'in, Adreno 305 grafik birimine ev sahipliği yapacağı öne sürülmekte. Adreno 305 grafik biriminin, 28 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen çift çekirdekli (Krait) Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformunda yer aldığını belirtelim.



http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Sony+C2105&testgroup=overall