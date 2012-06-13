Sony'nin Xperia serisindeki yeni modeli Miro oldu

Sony'nin Facebook üzerinde başlattığı ve takipçilerin tıklarıyla geri sayımın hızlandığı yeni Xperia promosyonu sona erdi ve model ortaya çıktı.





Xperia Miro adını alan yeni model orta seviye bir sosyal ağ odaklı telefon. 3.5 inçlik ekranı, 5MP kamerası, 30 kare/saniye hızında video çekimi, Sony çevrimiçi müzik kütüphanesine erişim, Android 4.0 işletim sistemi, Facebook entegrasyonu, NXT yazılımı desteği şeklinde şimdilik bazı bilgiler paylaşılmış.





Modelin Avrupa odaklı olduğu belirtiliyor. Diğer ülkelerde boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. 4 farklı renk seçeneğine sahip model 20 Haziran'daki etkinlikte detaylı olarak tanıtılacak. Bu etkinlikte amiral gemisi bir Xperia modelinin tanıtılması da muhtemel.