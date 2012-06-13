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Sony'nin Xperia serisindeki yeni modeli Miro oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin Facebook üzerinde başlattığı ve takipçilerin tıklarıyla geri sayımın hızlandığı yeni Xperia promosyonu sona erdi ve model ortaya çıktı.

Xperia Miro adını alan yeni model orta seviye bir sosyal ağ odaklı telefon. 3.5 inçlik ekranı, 5MP kamerası, 30 kare/saniye hızında video çekimi, Sony çevrimiçi müzik kütüphanesine erişim, Android 4.0 işletim sistemi, Facebook entegrasyonu, NXT yazılımı desteği şeklinde şimdilik bazı bilgiler paylaşılmış. 

Modelin Avrupa odaklı olduğu belirtiliyor. Diğer ülkelerde boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. 4 farklı renk seçeneğine sahip model 20 Haziran'daki etkinlikte detaylı olarak tanıtılacak. Bu etkinlikte amiral gemisi bir Xperia modelinin tanıtılması da muhtemel.

http://www.androidcentral.com/sony-announces-xperia-miro Yorum Yaz
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Elsa 5 yıl
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Tolgahan81 5 yıl
ben birkac gündür kullanıyorum ama müthiş bir telefon fiyatıylada bnce alınabilecek en iyi telefon diyebilirim hızı kamerası sosyal iletişimi gayet iyi ama hafıza problemi çekebilirsiniz..
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trkatmer 6 yıl
Sony xperia türkiye ayağı tm bir rezalet. Bu telefon sony türkiye sitesinde yokken türkiyede satıştaydı. Yazdım ve iki gün içerisinde bir çok model eklediler sitelerine. Sonra bozulan xperia neoV telefon yerine bana miro verdiler. Boktan bir telefon. Aslında tam bir kız telefonu ama yinede boktan bir cihaz. KESİNLİKLE DOKUNMATİK TUŞLARIN IŞIĞI YANMIYOR. VE KESİNLİKLE DOKUNMATİKDE BİR BOKLUK VAR. Titriyor... Hey gidi ericsson sen gittin geriye sadece 4 harflik bir marka kaldı o kadar.
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deathshead 6 yıl
6 gün önce aldım miro yu, telefonu ilk elime aldım dokunmatiği bi garip geldi önce dedim ben alıskın değilimdir sorun bendedir alısınca daha iyi gelir dedim, dokunmatik telefon kullanmamıs adamım dedim kendime, ama sonra anladım ki sorun bende değil telofondaymış. gösterdiğim herkes sorunlu dedi, sonra gittim sony centerda guncellettim, sorun yine duzelmedi ve teknosa ile garantiye gonderdim, bekleme asamasındayım merak ettiğim sey: internette miro ile ilgili incelemelerin hepsinde cok güzel dokunmatiğe sahip bir telefon denmiş, tam olarak sorun: ekranda kaydırma yaparken elin değdiği yerlere giriş yapmıssın gibi giriyor, ve ara ara geçişlerde takılmalar oluyor, bu takılmalar yuzunden sonraki dokunma hareketini algılamıyor telefon, ayrıca takılmamı deriz yoksa donmamı her ne ise artık, mesaj yazdırmıyor bildiğin, hala içimde soyle bir şüphe var, acaba cidden sorun bende miydi, korkuyorum ki garantiden teli bunda bi problem yok deyip gondersinler, bende zilleri takıp yukarı assa hoplayayım, ne olursunuz moralim diplerde güzel seyler soyleyin bana
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SaLuTe4141 7 yıl
Bence maksimum 600TL olur.Yurtdışı ön siparişi 200$ mış.
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DH Misafiri 7 yıl
Bi an annemin mini pro su aklima geldi :android 4.0 a guncelleyince fiziksel klavyede tuslarin islevi degisti orn. Q ya basinca A yazimasi gibi. Sorun sony tarafindan cozlumeye calisiliyormus nerdeeeee...
--
Via MebApp.com
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Paul Klee 7 yıl
Sony türkiyede tek kelimeyle saçmalıyor. V'yi T'yi getirme sen tuhaf tuhaf modeller çıkart. Bi git Sony ya
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
Tasarımı cok hoş 1gb ram 1ghz çift çekirdekli işlemci 8gb hafiza ve micro sd desteği olursa tadından yenmez fiyatıda uygun olmalı tabi 900 tl falan olmalı
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seksenyedi.87 7 yıl
bu kadar eleştiri yapıyorsunuzda hakikaten sony daha kaç tane amiral gemisi çıkarmalı bizim millete yaranılmaz valla adam seçenek yapmış herkese her fikre akıllı telefon daha ne istiyorsunuz hemde sony kalitesi tmm bi s3 yapamamışlar ama samsungun bir çok telefonundan kalitelidir.
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emiLL 7 yıl
kaç gündür yaygara koparıp geri sayım yaptıkları modeller bunlar mıydı ?
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emiLL 7 yıl
kaç gündür yaygara koparıp geri sayım yaptıkları modeller bunlar mıydı ?
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl emiLL
AIainPROST
kaç gündür yaygara koparıp geri sayım yaptıkları modeller bunlar mıydı ?

Bunlar degil 20sinde tanıtılacak amiral gemisi
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