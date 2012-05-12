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Sony'nin alt segment akıllı telefonu Xperia ST21i ''Tapioca'' detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,9b
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32
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony'nin alt segment akıllı telefonu Xperia ST21i ''Tapioca'' detaylandı
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Hakkındaki ilk bilgiler nisan ayının sonuna doğru paylaşılan Sony Xperia ST21i Tapioca, Mobile-review tarafından ön incelemeye tabi tutuldu. Sony'nin alt segmentte konumlandırdığı akıllı telefona, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227 platformu, Adreno 200 grafik birimi, 512 MB RAM ve yaklaşık 3 GB dahili kullanıcı belleği eşlik ediyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar devreye girmekte.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonuyla gelen akıllı telefonda, 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, microUSB portuna ve 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmiş. Otomatik odaklama özelliğinin bulunmadığı belirtilen kamera, 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, VGA çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.1 bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonda 1460 mAh batarya yeterli görülmüş. Henüz Sony tarafından lansmanı yapılmayan ST21i Tapioca'nın, 200 Euro civarında satışa sunulacağı öngörülüyor.
Sony'nin alt segment akıllı telefonu Xperia ST21i ''Tapioca'' detaylandı
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Sony'nin alt segment akıllı telefonu Xperia ST21i ''Tapioca'' detaylandı
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http://mobile-review.com/review/sony-st21i-tapioca-en.shtml?ystfuv Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NS_85 7 yıl en beğenilen
800 Mhz işlemci, 500 mb RAM ve ICS

Sony, ICS'yi çalıştırabilecek en düşük donanımı arıyor sanırım

Anlaşılan o ki Sony sınırları/sinirleri zorlamaya niyetli
800 Mhz işlemci, 500 mb RAM ve ICSSony, ICS'yi çalıştırabilecek en düşük donanımı arıyor sanırımAnlaşılan o ki Sony sınırlar...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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depelerx 7 yıl
Bir telefon ucuz diye tipsiz mi olmak zorunda ben bunu anlamıyorum... (Aynı durum otomobiller içinde geçerli)
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Mert_06 7 yıl
olmamış :( hem tasarım hem de özellik olarak piyasada aynı segmentte çok daha iyi alternatifler var. Motorola Defy Mini, Nokia 603 gibi.
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mangdasire 7 yıl
android800(5800 ın android yüklü hali).
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talerk 7 yıl
zetnakah
Lepanto Genellikle Sonynin üst segment ürünlerinin tasarımları çok iyi, alt segment ürünlerinin tasarımı da çok kötü oluyor nedense, arası yok
+1905

+1907 :D
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ATOM ANT 7 yıl
sony kendi kendini batıracak gene kar filan yapamaz
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12 Angry Men 7 yıl
HTCnin tyasarımına çok benziyor yolun açık olsun sony.
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ozspina1107 7 yıl
resmen yerin altı olmuş...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xxxx1 7 yıl
DH Misafiri
aziz77sonyde dandik telefon çıkarmaya başladı...
sen on numara bi salaksın, tabi ki de böyle düşük kalitede telefonlar çıkartıcak sonsuza dek telefon kalitesini artırıp fiyatları tavan vurduracak hali yokya

her kimsen burda kimseye salak demeye hakkın yok,defol git burdan bu şekilde konuşcaksan...kimse senin beğendiğini beğenmek zorunda değil,herkes aynı düşünmek zorunda hiç değil...salağın önde gidenisin haberin yok...
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DH Misafiri 7 yıl
aziz77
sonyde dandik telefon çıkarmaya başladı...

sen on numara bi salaksın, tabi ki de böyle düşük kalitede telefonlar çıkartıcak sonsuza dek telefon kalitesini artırıp fiyatları tavan vurduracak hali yokya
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darkaura 7 yıl
alt segmente 3gb hafiza. sony hatalarindan ogrenmeye baslamik. onceki neslinde tam rezaletti, amiral gemisi modelde bile 320mb hafiza. tamam sd kart ile artirilabiliyor ama belli programlar ana bellege kurulmak zorunda. biraz hevesli bir kullanicinin elinde surekli kisitlayici bir sorun haline donusuyor.
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xxxx1 7 yıl
henüz doğmadan ölmüştür bu model,ne yapmaya çalışıyorlar akıl karı değil...alt seviye cihaz bile değil bu alet...resmen yerin altı olmuş...
sadece Android 4.versiyon ile millete ne kakalarsa onu kardan sayacaklar...
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