Sony'nin alt segment akıllı telefonu Xperia ST21i ''Tapioca'' detaylandı

Hakkındaki ilk bilgiler nisan ayının sonuna doğru paylaşılan Sony Xperia ST21i Tapioca, Mobile-review tarafından ön incelemeye tabi tutuldu. Sony'nin alt segmentte konumlandırdığı akıllı telefona, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227 platformu, Adreno 200 grafik birimi, 512 MB RAM ve yaklaşık 3 GB dahili kullanıcı belleği eşlik ediyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar devreye girmekte.







Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonuyla gelen akıllı telefonda, 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, microUSB portuna ve 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmiş. Otomatik odaklama özelliğinin bulunmadığı belirtilen kamera, 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, VGA çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.





Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.1 bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonda 1460 mAh batarya yeterli görülmüş. Henüz Sony tarafından lansmanı yapılmayan ST21i Tapioca'nın, 200 Euro civarında satışa sunulacağı öngörülüyor.

http://mobile-review.com/review/sony-st21i-tapioca-en.shtml?ystfuv