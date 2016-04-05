Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor

Sony'nin bir sonraki büyük PlayStation 4 güncellemesi (MUSASHI kod adlı) yarın sahneye çıkacak. Yeni bir dizi özellik içeren güncellemenin en önemli parçası PC ve Mac platformları için gelmesi beklenen Remote Play (Uzaktan Oynatma) desteği olacak.

Windows ve Mac için geçerli olacak yeni Remote Play uygulamaları, PlayStation 4 oyuncularının kendi Mac ve PC'lerine 720p çözünürlükte, 60 FPS'ye kadar oyun akışı taşımalarını sağlayacak. PC veya Mac üzerinde oyun oynayabilmek için USB kabloyla bağlanan DualShock 4 kontrol cihazı kullanmak mümkün olacak.

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Remote Play özelliklerinin yanı sıra yeni 3.50 firmware güncellemesi aynı zamanda kendinizi çevrimdışı olarak ayarlama, arkadaşlarınız için çevirimiçi bildirimler ve oyun etkinliği zamanlayıcısı gibi yetenekler de içeriyor. Sony ayrıca tüm parti üyelerinin arkadaşlarının ne oynadığını görerek onların oyununa kolayca katılabilecekleri bir özellik de sunuyor.

yarın genel kullanıma sunacak. Yazılım güncellemesi başladıktan sonra kullanıcılar Mac ve PC için Remote Play uygulamalarını Sony'nin Şirket, PlayStation 4 için 3.50 güncellemesinigenel kullanıma sunacak. Yazılım güncellemesi başladıktan sonra kullanıcılar Mac ve PC için Remote PlaySony'nin web sitesinden indirilebilecekler.

http://blog.us.playstation.com/2016/04/05/playstation-3-50-system-software-update-out-tomorrow/