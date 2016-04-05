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Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor

Sony, PC ve Mac platformlarına Remote Play özelliği getirecek önemli PlayStation 4 güncellemesini yarın yayınlayacak. Yeni Remote Play uygulamaları Sony'nin web sitesinden indirilebilecek.
3 yıl
3,6b
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony'nin bir sonraki büyük PlayStation 4 güncellemesi (MUSASHI kod adlı) yarın sahneye çıkacak. Yeni bir dizi özellik içeren güncellemenin en önemli parçası PC ve Mac platformları için gelmesi beklenen Remote Play (Uzaktan Oynatma) desteği olacak.
Windows ve Mac için geçerli olacak yeni Remote Play uygulamaları, PlayStation 4 oyuncularının kendi Mac ve PC'lerine 720p çözünürlükte, 60 FPS'ye kadar oyun akışı taşımalarını sağlayacak. PC veya Mac üzerinde oyun oynayabilmek için USB kabloyla bağlanan DualShock 4 kontrol cihazı kullanmak mümkün olacak.
Ayrıca Bkz. "Steam PC oyuncularının tercihi Windows 10 64 bit"
Remote Play özelliklerinin yanı sıra yeni 3.50 firmware güncellemesi aynı zamanda kendinizi çevrimdışı olarak ayarlama, arkadaşlarınız için çevirimiçi bildirimler ve oyun etkinliği zamanlayıcısı gibi yetenekler de içeriyor. Sony ayrıca tüm parti üyelerinin arkadaşlarının ne oynadığını görerek onların oyununa kolayca katılabilecekleri bir özellik de sunuyor.
Şirket, PlayStation 4 için 3.50 güncellemesini yarın genel kullanıma sunacak. Yazılım güncellemesi başladıktan sonra kullanıcılar Mac ve PC için Remote Play uygulamalarını Sony'nin web sitesinden indirilebilecekler.
Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor
 
Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor
 

http://blog.us.playstation.com/2016/04/05/playstation-3-50-system-software-update-out-tomorrow/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Uzaktan oynatma desteğinde verilen ekran çözünürlük desteği xbox One dan hala iyi.
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mrtdgci89 3 yıl
sony eski bir bilgisayar üreticisi olmasına rağmen mac gibi bir rakibide düşünmüş işlerinede gelmiştir gerçi
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-Oxy.gen- 3 yıl
steam linkle aynı mantıkla çalışıcak o zaman biri pcdeki görüntüyü tvye aktarıyo diğeri psdeki görüntüyü pc ve mac'de oynatıyor.
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shadowtr 3 yıl
Klavye mouse desteği de gelirse tamamdır. FPS oyunlarını rahatlıkla oynayabilirim...
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hacı.basat 3 yıl
Yeni fw'lerde jailbreak muhtemelen çalışmayacaktır, güncelleyecekler geri dönüşü olmayan bir yola girebilirler, gerçi ülkemizde halihazırda jailbreak yapan zaten yok ama bilginize. skidrowreloaded.com/...
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Bu güncellemeye büyük diyorsanız siz bu işi bilmiyorsunuz.
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ajdarvevo 3 yıl
MinPayne
Uzaktan oynatma desteğinde verilen ekran çözünürlük desteği xbox One dan hala iyi.

çayı püskürttüm
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Uzaktan oynatma desteğinde verilen ekran çözünürlük desteği xbox One dan hala iyi.
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