Sony'nin orta segmentteki yeni silahı Xperia C5 Ultra resmiyet kazandı

Bir tarafta yeni amiral gemi modelleri hazırlıklarını sürdüren Sony, diğer taraftan da orta segmentte güçlü adımlar atabilmek adına yeni modeller geliştiriyor. Bunlardan birisi olan Xperia C5 Ultra resmiyet kazandı.





Sony'nin orta segmentte Phablet sınıfına dahil ettiği Xperia C5 Ultra 6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Sony Bravia Engine 2 ve Super Vivid Mode ile canlı renkler ve daha parlak görüntüler sağlanıyor.





Ancak ekranın öne çıkan özelliği kenarlardan neredeyse çerçevesiz görünmesi. Bu sayede 79.6mm genişliğe sahip olan telefon 8.2mm de kalınlık profili sunuyor. Tabi bu ince çerçevenin üst ve alt kenarları etkilemediğini belirtmek gerek.





Daha önce bazı görseller internete sızdırılmış ve bu tasarımın Xperia Z4 Ultra adındaki bir modele ait olacağı iddia edilmişti. Ancak görünen o ki Sony bu tasarımı Xperia C5 Ultra modelinde kullandı. Bununla birlikte firmanın Xperia Z5 Plus adını alacağı iddia edilen yeni amiral gemi modelinde de aynı tasarımı benimsemesi sözkonusu.





Modelde MediaTek'in MTK6752 yongaseti kullanılıyor. 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan yongasetinde 700MHz frekansında çalışan 2 çekirdekli Mali-T760 grafik birimi bulunuyor. Bu haliyle modelin sınıfında iddialı bir performans yakalaması muhtemel.





2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite sunan model kamera tarafındaki geliştirmeleri ile özellikle özçekim tutkunlarını hedefliyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki LED flaş destekli Exmor RS tabanlı kameraya ön kısımdaki yine LED flaş destekli 13MP çözünürlüğünde Exmor RS tabanlı kamera eşlik ediyor. Sony bu kameraya PROselfie adını vermiş. Çeşitli yazılımlarla kameranın yetenekleri de artırılmış.





2930mAh gücündeki bataryadan enerjisini karşılayan model Android 5.0 üzerinde Xperia arayüzünü çalıştırıyor. Tek elle kullanım kolaylığı açısından arayüzde alanı 4 inçe düşürebilen mini bir mod da yer alıyor.





Sony tek şarjda 2 güne kadar kullanım süresi vaad ederken, suya dayanıklılık ve stereo hoparlör özellikleri şu an için listede yer almıyor. Ancak satış döneminde bu değişir mi bilemiyoruz. Model ay ortasından itibaren satışa sunulacak. Fiyatı konusunda bir bilgi yok.