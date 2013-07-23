Sony'nin ortaya çıkan "Lens-Kamera" konsepti için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Sony'nin geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıkan "Lens-Kamera" konsepti için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Dahili sensörü, depolama birimi ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı destekleriyle akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar ile kullanılabilecek Lens-Kamera konseptinin haberini teknoloji dünyasına duyuran SonyAlphaRumors, konu hakkında yeni bilgiler elde etti. Bu doğrultuda iki farklı Lens-Kamera konsepti üzerinde çalıştığını öğrendiğimiz Sony'nin, ilk modelde yakın zamanda duyurduğu RX100 MII fotoğraf makinesinin 1-inç sensörünü ve Zeiss marka lens, diğer model üzerinde ise 10 kat optik yakınlaştırma sağlayan lensle beraber 1/2.3-inç 18MP CMOS sensör kullandığı belirtiliyor. Daha çok akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılması beklenen bu teknoloji sayesinde lensler, özel bir aparat yardımıyla akıllı cihazlar üzerine takılabilecek, bağımsız olarak farklı açılarda rahatlıkla kullanılabilecek ve en üst seviye fotoğraf / video kalitesi elde edilebilecek.

SonyAlphaRumors tarafından ilk yayınlanan haberde de olduğu gibi yüksek doğruluk oranı verilen yeni gelişmelerin, kısa zaman içerisinde yeni bilgiler ile detaylanması bekleniyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-more-info-about-the-bodyless-lens-camera-and-a-good-nex-ff-news/