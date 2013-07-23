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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin ortaya çıkan "Lens-Kamera" konsepti için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

5 yıl
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41
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin ortaya çıkan
Dahili sensörü, depolama birimi ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı destekleriyle akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar ile kullanılabilecek Lens-Kamera konseptinin haberini teknoloji dünyasına duyuran SonyAlphaRumors, konu hakkında yeni bilgiler elde etti. Bu doğrultuda iki farklı Lens-Kamera konsepti üzerinde çalıştığını öğrendiğimiz Sony'nin, ilk modelde yakın zamanda duyurduğu RX100 MII fotoğraf makinesinin 1-inç sensörünü ve Zeiss marka lens, diğer model üzerinde ise 10 kat optik yakınlaştırma sağlayan lensle beraber 1/2.3-inç 18MP CMOS sensör kullandığı belirtiliyor. Daha çok akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılması beklenen bu teknoloji sayesinde lensler, özel bir aparat yardımıyla akıllı cihazlar üzerine takılabilecek, bağımsız olarak farklı açılarda rahatlıkla kullanılabilecek ve en üst seviye fotoğraf / video kalitesi elde edilebilecek.
SonyAlphaRumors tarafından ilk yayınlanan haberde de olduğu gibi yüksek doğruluk oranı verilen yeni gelişmelerin, kısa zaman içerisinde yeni bilgiler ile detaylanması bekleniyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-more-info-about-the-bodyless-lens-camera-and-a-good-nex-ff-news/ Yorum Yaz
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yukuberk 5 yıl en beğenilen
Anlaşılan Sony ifa fuarında tüm rakiplerini kökünden kazıyacak.
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OverClocK1ng 5 yıl
Ve Sony, Nokia nın 41MP balonunu patlatır...
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ziper_gazi_ 5 yıl
OverClocK1ng
Ve Sony, Nokia nın 41MP balonunu patlatır...

patlasa patlasa galaxy camera patlar..
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St Batuhan 5 yıl
flexii_87

St Batuhan
flexii_87 Bu da its a xperia z hahaa

İşte böyle insanlar sağolsun ortamlar bozuluyor, öncelikle Xperia Z tamamen kamera odaklı değil, ayrıca OIS yani optical image stabilizer Xperia Z de yok, dijital olarak var eh bu durumda olmayan şeye dair karşılaştırmada bence yine iyi başarım göstermiş :) Düşünürsek sen ve senin gibi laf etme amaçlı koyanlar nedeniyle zaten nokia karşılaştırmasına giriliyor ve saçma bir durum.
hee yani yukarda laf söyleyenler iş karıştırmıyo öylemi? yani bizi konuşunca iş karışıyo ortam bozuluyo öylemi?? xpreia z kamera odaklı değil demişşinde, cıkmadan önce 13 megapikse, hdr cekim vs.. birsürü şey zırvaladılar, sonuç : tırt cıktı fakat burda hala gercekleri görmek istemeyip kafasının dikine giden insanlara bişeyleri anlatmaay calşıyoruz, kanıtlıyoruzda, ama ısrar algılamak istemiyolar burda bi kaç kişi laf etmiş, bende karşılık verdim, laf ebeliği yaparak değil gösterek
yılların kamera deneyimi bir firma sonuçta, yapması gerkiyo, yapsın onuda takdir edelim. mesela su altında kullanım olayı cok iyi takdir ediyorum, bazen kıskanıyorum, keşke su altından cekebilsem diye


Pardon ama dalga amaçlı söylemle gelirsen böyle bir tepkiyi de görmen gayet normal olmalı değil mi sence? Ayrıca her firma mp yüksekliğiyle reklam yapar ve video da hdr olayı farklıydı. Yeni geliştirdikleri Exmor RS'in reklamını da yapmaları gayet doğal, kendi ürünleri açısından Z ile yaptılar, bunu kullanan Oppo'da var ve Sony önce ona verdi ona bakılırsa. Eh bu durumda sence asıl kamera odaklı telefon bu mu oluyor bu reklamlardan ötürü? Yoksa sence kamera odaklı gerçek telefon Honami mi olacak? Beni ilgilendiren senin yaklaşımındı zaten ve bence hiç tırt çıkan bir ürün değil. Bazı koşullardaki sonuçları daha iyi de olabilirdi ama günün sonunda ben gayet mutluyum çektiği fotoğraflardan. Tek sıkıntım son zamanlardaki siyah piksek olayı ve İstanbul'a dönüşümde ürünü elden servise verip umarım biraz baskıcı tutumla kısa zamanda çözülmesini sağlayacağım ama neler olur neler biter bilemem tabi.


Son olarak, Nokia sadece telefona yönelen bir firma, klasik bir söylem olacak ama Sony kamera da üretiyor ve çeşitli kulvarlara yönelik ürettiği ürünleri öyle dengeli sunmalı ki birbirini engellemesin. Başka bir arkadaş yazmış, Canon'u kullanmayı bırakmış. Firma elindeki kameralardan üstün kameralı küçük bir telefon üretirse zaten o kameralar alınmaz hale gelecektir. Şimdi sadece böyle bir imkan sunup android ekosisteminin geneline kamera satabilmek de ayrı bir adım ve kazanç kapısı. İyi bir başarım gösterirse her türlü ekmeği yer Sony.

edit: bu arada biraz sert yazmış olabilirim belki ama ciddi manada tartışma yaratılmasına karşıyım artık
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St Batuhan 5 yıl
flexii_87
Bu da its a xperia z hahaa


İşte böyle insanlar sağolsun ortamlar bozuluyor, öncelikle Xperia Z tamamen kamera odaklı değil, ayrıca OIS yani optical image stabilizer Xperia Z de yok, dijital olarak var eh bu durumda olmayan şeye dair karşılaştırmada bence yine iyi başarım göstermiş :) Düşünürsek sen ve senin gibi laf etme amaçlı koyanlar nedeniyle zaten nokia karşılaştırmasına giriliyor ve saçma bir durum.
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flexii_87 5 yıl St Batuhan
St Batuhan

flexii_87

Bu da its a xperia z hahaa



İşte böyle insanlar sağolsun ortamlar bozuluyor, öncelikle Xperia Z tamamen kamera odaklı değil, ayrıca OIS yani optical image stabilizer Xperia Z de yok, dijital olarak var eh bu durumda olmayan şeye dair karşılaştırmada bence yine iyi başarım göstermiş :) Düşünürsek sen ve senin gibi laf etme amaçlı koyanlar nedeniyle zaten nokia karşılaştırmasına giriliyor ve saçma bir durum.

hee yani yukarda laf söyleyenler iş karıştırmıyo öylemi? yani bizi konuşunca iş karışıyo ortam bozuluyo öylemi??

xpreia z kamera odaklı değil demişşinde, cıkmadan önce 13 megapikse, hdr cekim vs.. birsürü şey zırvaladılar, sonuç : tırt cıktı

fakat burda hala gercekleri görmek istemeyip kafasının dikine giden insanlara bişeyleri anlatmaay calşıyoruz, kanıtlıyoruzda, ama ısrar algılamak istemiyolar

burda bi kaç kişi laf etmiş, bende karşılık verdim, laf ebeliği yaparak değil gösterek


yılların kamera deneyimi bir firma sonuçta, yapması gerkiyo, yapsın onuda takdir edelim. mesela su altında kullanım olayı cok iyi takdir ediyorum, bazen kıskanıyorum, keşke su altından cekebilsem diye
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iboocum 5 yıl
1020 patlamaz ben elimde kamera çantamda ayrı lens mi taşıycam
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makaramasuko 5 yıl
galaxy camera zaten patlamış
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blackzeros 5 yıl
burda ki innovasyonu anlayamadiniz galiba, gelmis lens fotosu koymussunuz ,bu harici kamerali bir sensor ,telefonunuzda kamera olmasa bile nfc ve kablosuz varsa sorun olmaycak gelecekte, 1 inchlik sensor nokianinkinden yuzde 50 buyuk ve fotograf kalitesi cok daha iyi olacaktir ,sensoru aldiniz mi artik telefonu degistirdiginiz zaman sensoru yeni telefona takmaniz yeterli olucak.
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oktayakgoz 5 yıl
yorumları okudum da konunun Nokia ile ne alakası var anlayamadım. oldu olacak Nokia yı full hd çekim yapan profesyonel kameralar ile kıyaslayın. sonuç itibari ile ayrı bir aparat olan ürün. uygun özelliğe sahip bütün cihazlar ile kullanılabiliyor. bunun rakibi kesinlikle Nokia 41 mp değil.
ne zaman sony benim lumia 920 ile çektiğim resimden iyi çeken bir cep telefonu yapar o zaman belki birşeyler patlar yoksa bizde biliyoruz ki sony nin hali hazırda profesyonel kameraları var.
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hawloo 5 yıl
Alın size yenilik o zaman.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Illustrious. 5 yıl hawloo
hawloo
Alın size yenilik o zaman.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nokinin takoz eosuna gönderme amaçlı hazırlanmış resimi buraya hangi mantıkla koydun merak ediyorum ergen tokozcumm benim
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Illustrious. 5 yıl
Leğen sever Samsungcularla Takoz sever Nokicilerin ortak bi özelliği var bu forumda, o özellik ne mi?







Sanırım bunları 2013-14 yılları arasında SONY belleyecek aman şey belirtecek. Görücez bakalım izliyoruz.. Fena şeyler. ;)
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ziper_gazi_ 5 yıl
OverClocK1ng
Ve Sony, Nokia nın 41MP balonunu patlatır...

patlasa patlasa galaxy camera patlar..
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etlik 5 yıl
İlk video da sony gayet başarılıydı yenilik ve özellik olarak
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hawloo 5 yıl
OverClocK1ng
Ve Sony, Nokia nın 41MP balonunu patlatır...

Karşılaştırma yapılsın ilk ben senin balonunu patlatacağım. ;)
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DH Misafiri 5 yıl
theyapici hehe tırt cikmis git kutlama yap ,okuma yazmayi yeni mi ogreniyon , iki taen var biri rx100 m2 deki 1 inchlik sensor ,digeri 1/2,3 inchlik sensor.
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