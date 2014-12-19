Sony'nin sızan dökümanlarında Xperia Z4 izleri





Sony'nin bir süredir başının dertte olduğu hackler grubu filmlerden sonra önemli şirket bilgilerini de sızdırmaya başladı. Bunlardan en önemlileri Bond Spectre film senaryosu ve filmde kullanılacak Xperia Z serisi akıllı telefonun çizimleri oldu.





Sony Pictures başkan yardımcısı George Leon tarafından başkan Michael Lynton'a gönderilen maillerde filmde Daniel Craig'in kullanacağı akıllı telefon ile ilgili bazı bilgiler yer alıyor. Model dördüncü nesil Xperia Z olarak adlandırılmış. Xperia Z4 yanında başka Z4 türevlerine de yer verileceği açıklanmış.





Xperia Z4'ün ilk tasarım örnekleri olduğu düşünülen görsellerde cam kaplama ve yuvarlatılmış köşe tasarımının devam ettiği görülürken, genel görünümün göze daha hoş geldiği dikkatlerden kaçmıyor. Ancak bu tasarım sadece filme mi özel olacak yoksa nihai sürümde mi bu şekilde gelecek bilinmiyor.





Maillerde telefonların Mayıs ve Kasım aylarında piyasada olacağına vurgu yapılmış. Bu da CES 2015 fuarında Xperia Z4 ve Xperia Z4 Compact'ın tanıtılacağını ancak en erken Mayıs ayında piyasaya çıkacağı ihtimalini doğuruyor. Xperia Z4 Ultra ise muhtemelen IFA 205 fuarında tanıtılacak ve Kasım ayında satışa sunulacak.





Bununla birlikte Daniel Craig'in Xperia Z4 kullanması karşılığında yaklaşık olarak 5 milyon dolarlık bir ücret daha alacağı konuşuluyor. Ayrıca sınırlı üretim bir Bond telefonu için de 1 milyon dolarlık bir lisans ücreti ayrılmış. Tanıtılmasına az bir süre kalan yeni nesil Xperia akıllı telefonları ile ilgili elimize bilgiler geçtikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Pictures-leak-allegedly-reveals-the-Xperia-Z4-or-an-early-design-of-it_id63953