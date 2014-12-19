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Sony'nin sızan dökümanlarında Xperia Z4 izleri

4 yıl
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54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin sızan dökümanlarında Xperia Z4 izleri

Sony'nin bir süredir başının dertte olduğu hackler grubu filmlerden sonra önemli şirket bilgilerini de sızdırmaya başladı. Bunlardan en önemlileri Bond Spectre film senaryosu ve filmde kullanılacak Xperia Z serisi akıllı telefonun çizimleri oldu.

Sony Pictures başkan yardımcısı George Leon tarafından başkan Michael Lynton'a gönderilen maillerde filmde Daniel Craig'in kullanacağı akıllı telefon ile ilgili bazı bilgiler yer alıyor. Model dördüncü nesil Xperia Z olarak adlandırılmış. Xperia Z4 yanında başka Z4 türevlerine de yer verileceği açıklanmış.

Xperia Z4'ün ilk tasarım örnekleri olduğu düşünülen görsellerde cam kaplama ve yuvarlatılmış köşe tasarımının devam ettiği görülürken, genel görünümün göze daha hoş geldiği dikkatlerden kaçmıyor. Ancak bu tasarım sadece filme mi özel olacak yoksa nihai sürümde mi bu şekilde gelecek bilinmiyor. 

Maillerde telefonların Mayıs ve Kasım aylarında piyasada olacağına vurgu yapılmış. Bu da CES 2015 fuarında Xperia Z4 ve Xperia Z4 Compact'ın tanıtılacağını ancak en erken Mayıs ayında piyasaya çıkacağı ihtimalini doğuruyor. Xperia Z4 Ultra ise muhtemelen IFA 205 fuarında tanıtılacak ve Kasım ayında satışa sunulacak. 

Bununla birlikte Daniel Craig'in Xperia Z4 kullanması karşılığında yaklaşık olarak 5 milyon dolarlık bir ücret daha alacağı konuşuluyor. Ayrıca sınırlı üretim bir Bond telefonu için de 1 milyon dolarlık bir lisans ücreti ayrılmış. Tanıtılmasına az bir süre kalan yeni nesil Xperia akıllı telefonları ile ilgili elimize bilgiler geçtikçe paylaşmaya devam edeceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Pictures-leak-allegedly-reveals-the-Xperia-Z4-or-an-early-design-of-it_id63953 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mocle 4 yıl
vay vay vay
Sony candır
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crower74 4 yıl
Her kullanıcıya değil sanırım... Makalede de o şekilde yazıyor..
Xperia Lounge kontrol ettiğimde bende gözükmedi...
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rcelik21 4 yıl
Kaç tane Xperia var acaba, galaxyi de geçti Sony neyse o da samsung gibi bir gün akıllanır.
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Road.Runner 4 yıl
xperiablog.net/...

modern combat 5 sony kullanıcılarına beleş.

@ekrem71
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Mr xXx 4 yıl
Arkadaş bu nedir böyle Bir Sony Xperia Z sahibi olarak yatıyorum kalkıyorum yeni model çıkıyor ve 1800tl vererek aldığım telefonumun her geçen saniye değeri düşüyor hadi parasını geçtim, bıktım vallahi bıktım artık sabah uyanınca kendime soruyorum bugun hangi sony modeli çıkacak diye
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.Aslan. 4 yıl
6 ayda bir amiral gemisimi çıkartılır ya
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BirkanBilen 4 yıl
Videonun 16. saniyesinde ejderhanın(Dragon) gölgesiyle adamın gölgesi karşı karşıya geliyor.Bu da snapdragon 810'un habercisi olabilir.Bir önceki modelleri gölgede bırakacak sonucunu çıkardım..Genelde renkler ve gece çekimi üzerinde durmuşlar.Bide videoda yeni bir model geliyor havası var. Lenslerde iyileştirme yapmışlar videonun 11.saniyesi.Sanki donanımsal ois geliyor gibi,açılar la ilgili ipucu vermişler.Seside unutmayalım.Tabiki lolipop olacak.
Saygılar,
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oguzhan_48 4 yıl BirkanBilen
BirkanBilen

Videonun 16. saniyesinde ejderhanın(Dragon) gölgesiyle adamın gölgesi karşı karşıya geliyor.Bu da snapdragon 810'un habercisi olabilir.Bir önceki modelleri gölgede bırakacak sonucunu çıkardım..Genelde renkler ve gece çekimi üzerinde durmuşlar.Bide videoda yeni bir model geliyor havası var. Lenslerde iyileştirme yapmışlar videonun 11.saniyesi.Sanki donanımsal ois geliyor gibi,açılar la ilgili ipucu vermişler.Seside unutmayalım.Tabiki lolipop olacak.
Saygılar,

aynen açıklamışsın çoğu şeyi sony böyle tanıtımları sever.. açıklamaların hepsi yerinde ve mantıklı.
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stevejones 4 yıl BirkanBilen
BirkanBilen
Videonun 16. saniyesinde ejderhanın(Dragon) gölgesiyle adamın gölgesi karşı karşıya geliyor.Bu da snapdragon 810'un habercisi olabilir.Bir önceki modelleri gölgede bırakacak sonucunu çıkardım..Genelde renkler ve gece çekimi üzerinde durmuşlar.Bide videoda yeni bir model geliyor havası var. Lenslerde iyileştirme yapmışlar videonun 11.saniyesi.Sanki donanımsal ois geliyor gibi,açılar la ilgili ipucu vermişler.Seside unutmayalım.Tabiki lolipop olacak.
Saygılar,



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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
İlk çıkan Z, piyasanın 50 yıl gerisinden geliyordu. Yeni çıkacak olan Z4 ise 40 yıl geriden gelecek.

Gördüğünüz gibi adamlar azimli
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
İlk çıkan Z, piyasanın 50 yıl gerisinden geliyordu. Yeni çıkacak olan Z4 ise 40 yıl geriden gelecek.

Gördüğünüz gibi adamlar azimli


SfZafZsfZadssfADSd:sdXD çok komikti
bi sony başlığını da trolleme la.tadında bırak biz de usandık
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YediGüzelAdam 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
İlk çıkan Z, piyasanın 50 yıl gerisinden geliyordu. Yeni çıkacak olan Z4 ise 40 yıl geriden gelecek.

Gördüğünüz gibi adamlar azimli



Poster
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citadel 4 yıl
" Abi 4 çıkmış 5'i verin 6'yı bekliyorum "

Cem YILMAZ sağolsun, taaaa ne zaman gördü bunların olacağını :)
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tr_insan 4 yıl
SIRF JAMES BOND KULLANIYOR DİYE Z4 ALINABİLİR
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sonofrhye 4 yıl
Mevsimlik akıllı telefon üreteni de ilk defa görüyorum.
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