Sony'nin yeni Xperia amiral gemisinin görüntüleri sızdırıldı

Hatırlayacağınız üzere dün Sony'nin yeni Xperia HB216 ismiyle anılan amiral gemisi telefonunun teknik detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise cihaza ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı.

Sony, 2013 yılında OmniBalance tasarım diliyle başlatmış olduğu Xperia Z serisini Xperia Z5 modeline kadar devam ettirdi. Daha sonra isim değişikliğine giden Japon teknoloji devi; yoluna Xperia XZ serisi ile devam etmeye başladı. Bu seride de aynı tasarım dilinin yansıtıldığını gördük. Tasarımdaki birkaç ufak makyajlamalarla stratejisini sürdüren Sony, 5 sene sonra tasarım anlayışını değiştirmişe benziyor.

“Mirai” tasarım diliyle sahneye çıkmaya hazırlanan Sony, 2018 yılında bizleri çerçevesiz ekranlı Xperia modelleriyle tanıştıracak gibi görünüyor. Sızdırılan görsele baktığımız zaman alt ve yan kısımlardaki çerçevelerin neredeyse tamamen tıraşlandığını görüyoruz. Üst tarafta ise kamera ve birtakım sensörlerin bulunduğu küçük bir çerçeve bulunuyor.

Söylentiler cihazın Ocak 2018'de düzenlenecek olan CES 2018 fuarında (Tüketici Elektroniği Konferansı) tanıtılacağı yönünde.



https://www.phonearena.com/news/Alleged-Xperia-XZ2-image-may-be-our-first-look-at-Sonys-new-all-screen-design_id100816