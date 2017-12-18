Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin yeni Xperia amiral gemisinin görüntüleri sızdırıldı

Sony'nin yeni Xperia amiral gemisi telefonunun teknik özelliklerinin sızdırılmasından sonra, şimdi de cihaza ait olduğu iddia edilen bir görsel internette paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde...
1 yıl
11,7b
1
47
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin yeni Xperia amiral gemisinin görüntüleri sızdırıldı
Hatırlayacağınız üzere dün Sony'nin yeni Xperia HB216 ismiyle anılan amiral gemisi telefonunun teknik detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise cihaza ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı.
Sony, 2013 yılında OmniBalance tasarım diliyle başlatmış olduğu Xperia Z serisini Xperia Z5 modeline kadar devam ettirdi. Daha sonra isim değişikliğine giden Japon teknoloji devi; yoluna Xperia XZ serisi ile devam etmeye başladı. Bu seride de aynı tasarım dilinin yansıtıldığını gördük. Tasarımdaki birkaç ufak makyajlamalarla stratejisini sürdüren Sony, 5 sene sonra tasarım anlayışını değiştirmişe benziyor.
“Mirai” tasarım diliyle sahneye çıkmaya hazırlanan Sony, 2018 yılında bizleri çerçevesiz ekranlı Xperia modelleriyle tanıştıracak gibi görünüyor. Sızdırılan görsele baktığımız zaman alt ve yan kısımlardaki çerçevelerin neredeyse tamamen tıraşlandığını görüyoruz. Üst tarafta ise kamera ve birtakım sensörlerin bulunduğu küçük bir çerçeve bulunuyor. 
Söylentiler cihazın Ocak 2018'de düzenlenecek olan CES 2018 fuarında (Tüketici Elektroniği Konferansı) tanıtılacağı yönünde. 
  

https://www.phonearena.com/news/Alleged-Xperia-XZ2-image-may-be-our-first-look-at-Sonys-new-all-screen-design_id100816 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cheelik 1 yıl en beğenilen
sorun çerçevede değilmiş telefon yine tipsiz duruyor
Yanıtla +56
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 1 yıl
Telefonun ekranı kapalı. Her an kenarlardan çerçeveler çıkacakmış gibi bir havası var.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peske 1 yıl
Çok güzel görünüyor umarım elde tutusuda görüntüsü kadar güzel olur
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
se_runtome 1 yıl
2018'de net 2 cihaz sd845 ile çıkacakmış
xz2 ekimde ve xz pro-a haziran yazıyor

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se_runtome 1 yıl
2018 model tasarım geliştirmeleri imişşş
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Bence telefon simetrik olmalı, alt ve üsteki boşluklar azaltılabilir stereo hoparlörler yok edilmemeli pil kapasitesi artırılmalı . Ön kamera koymadan tamamen çerçevesiz telefon yapabilirler. Arkaya ekran ya da ayana koyarak öz çekim yapılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
conrado 1 yıl
üstte az bi çerçeve altta hiç yok
aynı iphone x ucubesine benzer bu şekilde.
üstteki kadar altta da olsun stereo hoparlor olsun.
simetri bozulmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arizaeren 1 yıl
Yine oval yine ucube! Bu sony de tasarim anlayisi yok (tasarimciyim!) bu tasarim dilinin adi olsa olsa bomzai kafa ucai olur!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl
üst çerçeve kadar alt kısımda da olabilirmiş orantı bakımından illa sıfırlamaları gerekmiyor özellik atacaklarına tasarımı zarif bir forma soksalar yeter...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xamaximax 1 yıl
kenarları yumuşatsa diyen arkadaşlar yumuşatsa samsung kopyası diyecek tüm telefonların tasarımları aynı oldu diyecek ya neyse telefonda tasarım dönemi sona erdi zaten hepsi tek bir cam ekran çok abartılıyor bu telefon konuları alo whatsapp bi iki foto çek intagram youtube bitti 1000 lirayada bu 6 lirayada bu ne farkı var biz zengin bir ülke değiliz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
3 taraf çarçevesiz baya iddialı da stereo hoparlör gidiyor galiba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 1 yıl
Şunun bir de compact'ını yapsalar tadından yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 1 yıl
Çerçeve güzel ama tasarım yine kötü. Sivri köşeler rahatsız edici görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11736 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia ve
7 etiket daha ces 2018 çerçevesiz ekran Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Alibaba'dan CES Fuarı'na: Fikirden ürüne gitmek 1 yıl Sürekli beğeni isteyen gönderilere Facebook’tan geçit yok 1 yıl Volkswagen'den 400 beygirlik Arteon geliyor 1 yıl İlk yerli güneş enerji paneli üretim tesisinin temeli bu hafta atılıyor 1 yıl Google, ARCore Developer Preview 2'yi yayınlandı 1 yıl e-Devlet’in tasarımı tamamen yenilendi 1 yıl CRISPR alanındaki ilk klinik deneme 2018’de yapılabilir 1 yıl Araç plakalarında yeni dönem: Sahtesi basılamayacak 1 yıl Gece uyurken vücuttan enerji üretmek mümkün mü? 1 yıl Kamikaze İHA’ların TSK’ya teslimatı gerçekleştirildi 1 yıl Filminden önce Jumanji: Vahşi Orman'ın mobil oyunu geldi 1 yıl Bloodhound SSC dünya kara hız rekorunu kırmaya hazırlanıyor 1 yıl Lockheed Martin süpersonik yolcu jeti üretecek 1 yıl Büyük yılbaşı çekilişi ile 5000 TL değerinde ödüller sizi bekliyor 1 yıl Hackerlar, Ortadoğu'daki bir enerji santralinin operasyonlarını durdurdu 1 yıl Ağ Tarafsızlığı sonrasında internet kullanıcılarını neler bekliyor? 1 yıl Yunan basınında Türk Savunma Sanayi endişesi 1 yıl Tesla Süperşarj istasyonlarının kullanımını kısıtlıyor 1 yıl Cep telefonlarının sağlığa zararı ile ilgili yeni endişe verici bildiri 1 yıl Huawei, Android kullanımını kolay ve hızlı hale getiriyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony'nin yeni Xperia amiral gemisinin görüntüleri sızdırıldı Sonraki TUSAŞ’tan uçak motoru üretimine 205 milyon liralık yatırım 1 yıl Xiaomi de Snapdragon yonga setli dizüstü modeli hazırlıyor 1 yıl SIM kart üreticisi Gemalto satıldı 1 yıl BlackBerry World uygulama mağazası kapanıyor 1 yıl Asus ROG Maximus X Formula Z370 incelemesi "Sıvı soğutmalı, meraklısına anakart" 1 yıl Kendi enerjisini üreten akıllı sera sistemi geliştirildi 1 yıl Mercedes-Benz'in yeni tasarım stüdyosu Fransa'da açılıyor 1 yıl Facebook arkadaşlarınızı bir ay sessize alabilirsiniz 1 yıl iTunes'un Windows Mağazası'na gelişi süresiz ertelendi 1 yıl Xiaomi'nin yeni bombaları l Galaxy S9 çıkış tarihi l Mobilite 1 yıl ISS'te görevli astronotlar Star Wars: The Last Jedi'ı kaçırmayacak 1 yıl Sony'nin yeni amiral gemisinin detayları sızdırıldı 1 yıl Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı kullanıma açıldı 1 yıl Mozilla’dan tepki çeken hamle: Firefox’a gizlice eklenti kuruldu! 1 yıl Galaxy S9 serisi Şubat ayındaki MWC 2018'de tanıtılabilir 1 yıl Bosch'tan elektrikli otomobil bataryaları için dev hamle 1 yıl Ziyaretçilerinin bilgisayarlarında madencilik yazılımı çalıştıran sitelerin sayısı giderek artıyor 1 yıl Huawei ile mobil fotoğrafçılıkta RAW kalitesi 1 yıl Güç otomobilinde olsun: Star Wars temalı Renault Zoe satışa sunuldu 1 yıl Avrupa Birliği, ABD'nin talebini reddetti: Apple davasına müdahil olamayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim