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Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia LT30 ''Mint'' detaylanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18b
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24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia LT30 ''Mint'' detaylanıyor
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Sony Mobile, Xperia serisi yeni akıllı telefonlar konusundaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Görünüşe göre firmanın üzerinde çalıştığı modellerden birisi LT30. LT30p ''Mint'' kod adlı modele ait olduğu öne sürülen AnTuTu test sonuçları, fotoğraf örneği ve XML (UAProf) dosyası internette paylaşıldı.
Blog of Mobile cephesinden gelen bilgilere göre AnTuTu'dan toplamda 4968 puan alan LT30p'nin işlemci hızı 1026 MHz olarak görünüyor. Öte yandan XML (UAProf) dosyasını incelediğimizde akıllı telefonda 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu kullanılmış. İşlemci muhtemelen 1.5 GHz saat hızında çalışacaktır. Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle gelen modelin ekran çözünürlüğü ise 720 x 1280 piksel.
LT30a (Kuzey Amerika), LT30at (AT&T) ve LT30p'nin XML (UAProf) dosyaları sırasıyla şu şekilde;
  • http://wap.sonymobile.com/UApof/LT30aR701.xml
  • http://wap.sonymobile.com/UApof/LT30atR701.xml
  • http://wap.sonymobile.com/UApof/LT30pR701.xml
LT30 ile çekilen fotoğraf örneğini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sony Xperia LT30'un ne zaman resmiyet kazanacağı henüz bilinmiyor.
Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia LT30 ''Mint'' detaylanıyor
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http://ameblo.jp/povtc/entry-11277491382.html?frm_src=thumb_module Yorum Yaz
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xxxx1 7 yıl en beğenilen
mnc07
bu da htc gibi oldu boyuna model çıkarıyo

sen ve sen gibiler neden rahatsız oluyor anlamadım,adamlar global bir marka her kıtaya ürün sunuyor bütçe ve donanıma göre...
bırakalım şu Apple 'dan gelen tek model akımı modasını,adamlar ürün duyurdukca millet rahatsız oluyor,bunlara ne oluyorsa...
mnc07bu da htc gibi oldu boyuna model çıkarıyosen ve sen gibiler neden rahatsız oluyor anlamadım,adamlar global bir marka her kıtaya ü...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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tugrul6733 7 yıl
xxxx1
mnc07bu da htc gibi oldu boyuna model çıkarıyo
sen ve sen gibiler neden rahatsız oluyor anlamadım,adamlar global bir marka her kıtaya ürün sunuyor bütçe ve donanıma göre...bırakalım şu Apple dan gelen tek model akımı modasını,adamlar ürün duyurdukca millet rahatsız oluyor,bunlara ne oluyorsa...

sizde sonuna kadar haklısınız. ama arkadaş herhalde htc çok model çıkardı zarara yaşadı ya ondan bahsetti herhalde. bir de forumda mı anasayfa haberlerinde mi ne bir yazı okumuştum htc nin tasarımları birbirine benziyor demiş. ona göre bak iphone 3d den beri hep aynı tasarım 4 çıkıyo aynı biraz değiştirilmiş 4s aynı ıpad dediğin iphone'nun büyütülmüşü. bence htc vb firmaları tasarım aynı olduğundan dolayı eleştirmemeliyiz.
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dreamblue35 7 yıl
sony şu mp3 mp4 playerlarda kullandığı clear bass clear stereo ve bass boost gibi özellkileri eklerse şayet görüntüde liderliği çoktan kaptırdı bu çıkacak telefondan istediği satışı elde eder(1000 tl' yi geçmemek kaydıla belki ben de o zaman alabilirim) :)
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berce 7 yıl
walla ben sony'den samsung s3'den daha iyi bir telefon bekliyorum onu yapasıya kadar bekleyecem hala çıkarmadılar adam akıllı bir telefon yapmaları bir çok model çıkartmalarından daha iyi
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imortho0308 7 yıl
Ben şahsen fiyatlara bakarak daha iyi bir cihaz bekliyodum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ZZ RAT 7 yıl
grafik islemci, pil omru, kamera kalitesi ve en onemlisi tasarimi
Samsung ve HTC karsisinda is yapip yapmayacagini belirleyecek.
sony'den cok iyi bir tasarim bekliyorum.
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armanatilgan 7 yıl
Fotoğraf gerçekten çok ilgi çekiciymiş. 40 yaşındaki bir kadın bu konuştuklarımdan habersiz bir şeyler sunuyor..
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UnInvited_Guest 7 yıl
O değil de sony sembolünü değiştirmedi mi hâla, ericsondan kalma sembol değil mi şu yeşilli.
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.::Orochi::. 7 yıl
Kapitalist Sony :-o
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Pardus Linux 7 yıl
Yeni model çıkartıyor tamam da hem donanım hem tasarım sürekli aynı hani yeni demese kimse anlamıycak neredeyse
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sticer12 7 yıl
bence telefonların her bölgede satışa başlamaması göze alınarak çok telefon çıkması piyasanın hızlanmasını ve her kişinin bir cihaz sahip olmasına yardımcı olabilir(ama bence):)
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waspsich 7 yıl
Sızan fiyatlandırma bilgilerinde en yüksek fiyatlı model olarak görünüyodu bu cihaz son kullanıcıya ulaşmadan biraz daha iyileştirilebilir. Ben şahsen fiyatlara bakarak daha iyi bir cihaz bekliyodum.
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