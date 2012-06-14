Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia LT30 ''Mint'' detaylanıyor

Sony Mobile, Xperia serisi yeni akıllı telefonlar konusundaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Görünüşe göre firmanın üzerinde çalıştığı modellerden birisi LT30. LT30p ''Mint'' kod adlı modele ait olduğu öne sürülen AnTuTu test sonuçları, fotoğraf örneği ve XML (UAProf) dosyası internette paylaşıldı.



Blog of Mobile cephesinden gelen bilgilere göre AnTuTu'dan toplamda 4968 puan alan LT30p'nin işlemci hızı 1026 MHz olarak görünüyor. Öte yandan XML (UAProf) dosyasını incelediğimizde akıllı telefonda 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu kullanılmış. İşlemci muhtemelen 1.5 GHz saat hızında çalışacaktır. Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle gelen modelin ekran çözünürlüğü ise 720 x 1280 piksel.

LT30a (Kuzey Amerika), LT30at (AT&T) ve LT30p'nin XML (UAProf) dosyaları sırasıyla şu şekilde;



http://wap.sonymobile.com/UApof/LT30aR701.xml

http://wap.sonymobile.com/UApof/LT30atR701.xml

http://wap.sonymobile.com/UApof/LT30pR701.xml



LT30 ile çekilen fotoğraf örneğini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.





Sony Xperia LT30'un ne zaman resmiyet kazanacağı henüz bilinmiyor.



http://ameblo.jp/povtc/entry-11277491382.html?frm_src=thumb_module