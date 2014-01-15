Sony'nin yeni amiral gemi modeli Şubat ayı sonundaki MWC 2014 etkinliğinde tanıtılabilir





Sony'nin bu yıl amiral gemi modeli olarak Xperia Z1 ile devam edeceklerini açıklamasına rağmen, kısa süre içerisinde yeni bir amiral gemi modeli iddiaları bitmek bilmiyor.





Firmaya yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Sony, Xperia Z2 veya Sirius kod adlı yeni amiral gemi modeli üzerinde bir süredir çalışmalarına devam ediyor. Xperia Z2 pek çok açıdan Xperia Z1 ile benzer ögeler taşıyacak. Snapdragon 800 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte kamera, Xperia tasarım konsepti bunlar arasında yer alırken bazı ögeler ise oldukça farklı.





Sony'nin yeni cihazında ekran boyutunu 5.2 inçe, çözünürlüğü ise 2560x1440 piksele yükselteceği belirtiliyor. RAM miktarı 3GB olurken, batarya da 3700mAh seviyesine çıkacak. Ancak pilin daha fazla yer kaplayacak olması tasarım anlamında bazı değişiklikler olabileceğinin sinyalini veriyor.





Toza ve suya dayanıklılık sertifikalarını aynen devam ettireceği dile getirilen yeni modelde Sony görüntü kalitesini artıran Mobile Bravia Engine 3 ve geliştirilmiş X-Reality teknolojilerine de ilk kez yer verecek.





Modelin beklenen lansman tarihi ise MWC 2014 etkinliği. Sonrasında modelin global olarak satışına başlanacağı belirtiliyor.

http://vr-zone.com/articles/sony-sirius-go-official-xperia-z2-mwc-quad-hd-5-2-inch-screen-tow/69334.html