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Sony'nin yeni amiral gemi modeli Şubat ayı sonundaki MWC 2014 etkinliğinde tanıtılabilir

5 yıl
7,8b
1
77
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin yeni amiral gemi modeli Şubat ayı sonundaki MWC 2014 etkinliğinde tanıtılabilir

Sony'nin bu yıl amiral gemi modeli olarak Xperia Z1 ile devam edeceklerini açıklamasına rağmen, kısa süre içerisinde yeni bir amiral gemi modeli iddiaları bitmek bilmiyor. 

Firmaya yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Sony, Xperia Z2 veya Sirius kod adlı yeni amiral gemi modeli üzerinde bir süredir çalışmalarına devam ediyor. Xperia Z2 pek çok açıdan Xperia Z1 ile benzer ögeler taşıyacak. Snapdragon 800 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte kamera, Xperia tasarım konsepti bunlar arasında yer alırken bazı ögeler ise oldukça farklı.

Sony'nin yeni cihazında ekran boyutunu 5.2 inçe, çözünürlüğü ise 2560x1440 piksele yükselteceği belirtiliyor. RAM miktarı 3GB olurken, batarya da 3700mAh seviyesine çıkacak. Ancak pilin daha fazla yer kaplayacak olması tasarım anlamında bazı değişiklikler olabileceğinin sinyalini veriyor. 

Toza ve suya dayanıklılık sertifikalarını aynen devam ettireceği dile getirilen yeni modelde Sony görüntü kalitesini artıran Mobile Bravia Engine 3 ve geliştirilmiş X-Reality teknolojilerine de ilk kez yer verecek. 

Modelin beklenen lansman tarihi ise MWC 2014 etkinliği. Sonrasında modelin global olarak satışına başlanacağı belirtiliyor. 

http://vr-zone.com/articles/sony-sirius-go-official-xperia-z2-mwc-quad-hd-5-2-inch-screen-tow/69334.html Yorum Yaz
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EKE58 5 yıl en beğenilen
Sony sağlamlığı apayrı bir şey cidden.Umarım çerçeveleri biraz ince tutarlar.O zamam albenisi yüksek olur.
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Gürbüz G 5 yıl
Adamlar Z1 2014'te tek amiral gemimiz olacak diye bas bas bağırıyor.

Bizim DH zorla Z2'yi çıkartacak
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1 Avatar
se_runtome 5 yıl
Biri bana 8974 AB ve AC arasındaki farkı söylebilir mi samsung Ac Sirius. Ab
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Teknode 5 yıl
Snapdragon 800'e 2k ekran gelirse yine saçma olur Z'nin full hd de tam performans verememe durumu yaşanır.
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mu5tafa 5 yıl
Gmd elite z1 i de z2 yi de yer.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Hani tek amiral Z1'di lan

Tabi baktılar S805'li modeller geliyor yemedi
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Ragnarok. 5 yıl
Sony çerçeve yapmayı öğrendiği zaman piyasanın tek hakimi olacak.
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olağan_şüpheli 5 yıl
ekran full hd kalaymış iyiymiş aslında.
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CorelDraw04 5 yıl
şu amiral kelimesinden artık nefret ediyorum .sony 5 ayda bir amiral çıkıyor .önceki telefonuda öldürüyor nasılmı yazılımı keserek
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aycibin 5 yıl
z1 dev 3000mah'ye ragmen tatminkar batarya performansı sunamadı.demekki bu konuda bazı eksikleri var.

ayrıca ses kalitesinde de htc one'ı yakalaması gerekiyor çünkü s4 mükemmele yakın ses verirken s5'te daha da iyi kalite sunacakmış.bu lige oynuyorsa mutlaka çizgiyi yakalamalı.bir de 2K yerine fullHD'de kalması akıllıca olur.

bir de ekrana oranla kasayı ufaltması lazım.zaten şu an bile en iri 5" telefon.
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letibit 5 yıl
sony daha iyisini yapana kadar en iyisi sony yine D
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DH Misafiri 5 yıl
inew V3den çalıntı diyen arkadaş...O bildirim ışığını Sony Xperia ZLde kullandı zaten ocak başında önce bi araştırda yaz...Xperia ZR M ve miro modellerindede kullanıyor zaten hatta miro ZLdende önce 2011 sonu çıkmıştı...Sony en çzgün firmalardan biridir saçmalamışsın...
rootzwiki.com/...
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dış kapının iç mandalı 5 yıl
hep cinliler calacak degil ya.
bildirim isigi inew v3ten calinti.
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e_capkan 5 yıl dış kapının iç mandalı
dış kapının iç mandalı

hep cinliler calacak degil ya.
bildirim isigi inew v3ten calinti.

fotoğraftan bahsediyorsa xperia zl o :)

gsmarena.com/...

ocak 2013te duyuruldu
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony bi önceki modelin hatalarını düzeltip yeni bi modelmiş gbi tanıtmaktan ne zaman vazgececek
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xxxx1 5 yıl
Sony'nin marka değerine,mühendisliğine kimse bir şey diyemez...bir çok marka tarafında feyiz alınan idol bir markadır...
lakin Sony;konsala tv ye yada fotoğraf&kamera birimine yaptığı ar-ge yi kesinlikle mobil tarafına yapmadı yapmıyorda,yani en ezik tarafıdır mobil kolu...
zira yaşı yetenler bilir,Sony;Ericssonla birleşme 'den öncede mobil sektörde silikti,başarısızdı 90s- 2000 arası!o dönemin abileri Nokia,Ericsson,Motorola gibi orijinal cep telefonu ve altyapısı üreten firmalardı,ve bu firmalar network ağı da kuran marka değeri çok yüksek firmalardı.
özetle,Sony tarafına baktığımızda Sony nin en özgün ve başarılı modelleri Ericsson ile ortaklığında yaşanmış ve Ericsson'un ayrılışıyla bitmiştir.Ericsson'un piyasadan çekilmesi ayrıca büyük bir kayıptır mobil platformlar için.Nokia 'nın Microsofta geçmesi,Motorola'nın Google geçmesi esir düşmüşlerdir içleri oyulmuştur...
Sony kesinlikle iyi yönetilmiyor genel olarak, iki kurucuları öldükten sonra 2000 yıllarda sonra düşüş içerisinde.Mobil sektörde bir bir sözcüleri hedeflerinin ilk 5 içinde kalmak gibi saçmasapan bir itiraflarıda ayrıca vardır.
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