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Sony'nin yeni üst düzey akıllı telefonu ve diğer elektronik cihazlarında TRILUMINOS panel kullanılacak

6 yıl
3,5b
1
30
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony'nin yeni üst düzey akıllı telefonu ve diğer elektronik cihazlarında TRILUMINOS panel kullanılacak

Sony, TRILUMINOS markasını ilk kez Ağustos 2004'te duyurduğu Qualia serisine mensup LED aydınlatmalı LCD televizyonunda kullanmıştı. Sıradan LCD'lerin aksine arka aydınlatma ünitesi beyaz floresanlar yerine kırmızı, yeşil ve mavi LED'lerden meydana gelen bu çözüm, piyasaya sürüldüğü dönemde en geniş renk yelpazesine sahip görüntüleme aygıtı olarak nitelendirilmişti. 2009 yılında bu teknolojiye eklenen bölgesel karartma özelliği sayesinde görüntünün yalnızca gerektiğinde ve belirli bir bölgesinde parlaklık artılabiliyordu. Böylece hem daha gerçekçi bir görüntü hem de güç tasarrufu sağlanmıştı. 2013'te yeniden evrim geçiren TRILUMINOS'un Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan yeni Sony BRAVIA W900, W950 ve X9000A gibi üst düzey televizyonlara eşlik edeceği müjdelenmişti. Firmadan gelen son bildirilere göre; CES 2013 katılımcılarını oldukça etkileyen bu yeni nesil teknolojinin kullanım alanı akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, projektör, dijital fotoğraf makinesi, video kamera, optik oynatıcı ve oyun konsollarına kadar uzanacak. 

Sony'nin yeni üst düzey akıllı telefonu ve diğer elektronik cihazlarında TRILUMINOS panel kullanılacak

Yeni BRAVIA TV'lerinin Tayvan ve Filipinler'deki tanıtımlarında 2013 tüketici elektroniği yol haritasından bahseden Japon üretici, dijital fotoğraf makinesi, video kamera, Blu-ray - DVD oynatıcı ve yakında çıkış yapacak PlayStation 4 oyun konsolunu TRILUMINOS teknolojisinin sağladığı renk yelpazesiyle uyumlu hale getireceğini; bu teknolojinin entegre edildiği yeni televizyonlar, bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı telefonlar geliştirmekte olduğunu beyan etti. CES 2013'te detayları açıklanan TRILUMINOS'un yeni versiyonu, daha önceki çok renkli LED aydınlatma sisteminden çok daha farklı bir prensibi benimsiyor. Beyaz LED'lerden çok daha ucuz olan mavi LED'ler ile arka aydınlatma sağlayan Sony, iki farklı kuantum noktacık türünü yapısında ihtiva eden bir katman sayesinde mavi ışığı kırmızıya ve yeşile çevirerek görüntüyü oluşturuyor.
Nanokristal olarak da bilinen oldukça küçük boyutlardaki yarı iletken kuantum noktacıklar, esnek yapısı sayesinde farklı kullanım alanlarına kolayca uyarlanabiliyor. Kuantum noktacık endüstrisinin son yıllarda öne çıkan ismi Nanosys, geliştirdiği çözümleri LG Innotek ve Samsung'a pazarlarken; çeşitli fuarlarda ciddi tanıtım faaliyetlerinde bulunarak adını sektöre duyurmuştu. Bununla birlikte piyasadaki bir diğer oyuncu QD Vision, rakibinin aksine faaliyetlerini gayet sakin bir şekilde küçük çapta sürdürüyordu. CES 2013'te Sony ile yeni TRILUMINOS teknolojisi ve yeni nesil BRAVIA TV'leri geliştirdiği duyurulduğunda, tüm sektörü şaşkına çevirmişti. Yeni ortaklıklarıyla ilgili açıklamada bulunan ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Middlesex County'ye bağlı Lexington şehrindeki üreticinin kurucularından Seth Coe-Sullivan, Sony ile bir süredir gizlilik içerisinde ortaklıklarına devam ettiklerini ve bunun sonucunda benzersiz ürünler ortaya koyduklarını ifade etmişti.
Mavi LED aydınlatmayla üretim maliyetini düşürdüğü gibi gelecekte pazarın hakimi olması beklenen OLED panellerle aynı düzeyde renk yelpazesi sunan yeni TRILUMINOS, özellikle QD Vision nanomateryal üreticisinin 2004'teki kuruluşundan bu yana devam eden yoğun çalışmalarının sağladığı katkılarla günümüzde sıvı kristal ekranları bu seviyeye taşıyabiliyor. 2010'da firmada CEO'luğa getirilen Jason Carlson'dan önceki dönemde aydınlatma çözümlerine yönelik faaliyet gösteren QD Vision, Carlson'un gelişiyle panel teknolojilerine odaklanmaya başlamış. Yıl sonuna kadar satılacak milyonlarca BRAVIA televizyondan büyük bir gelir elde ederek strateji değişikliğinin ne kadar doğru bir karar olduğunu göstereceklerini belirten Carlson, Lexington'daki fabrikalarında görev alan çalışanlarının sayısını da artırmayı planladıklarını dile getirmişti.
OLED panel kullanmadan OLED'ler ile eşdeğer renkler sunabilmeyi mümkün kılan Sony'nin yeni ürünleri, 2013 ikinci yarısında çıkış yapacak yeni Xperia amiral gemi akıllı telefonunda da kendine yer bulacak. VR-Zone'nin kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Ağustos-Ekim döneminde resmi tanıtımı gerçekleştirilecek telefon, Qualcomm'un Mayıs'ta seri üretimine başlayacağı Snapdragon 800 çipseti ve 16MP Cyper-shot kamera sensörünü bünyesinde barındıracak. Bu verilerin ne kadar doğru olduğu bilinmez, ancak TRILUMINOS ekran teknolojisiyle tecrübeli üreticinin tüketicilerinden gelen ekran eleştirilerini kulak ardı etmediği gözler önüne serilmiş olacak. Bu teknoloji, sıradan bir LCD'yi OLED seviyesinde görüntü verebilen, daha geniş izleme açısına sahip ve yüksek kontrast oranlı bir ürüne çevirebiliyor. TRILUMINOS ile desteklenen ekranlar hakkında yeni detayların 19-24 Mayıs tarihlerinde Vancouver, Kanada'da düzenlenecek SID Ekran Haftası 2013 fuarında paylaşılması bekleniyor.
Sony'nin yeni üst düzey akıllı telefonu ve diğer elektronik cihazlarında TRILUMINOS panel kullanılacak

http://www.eprice.com.tw/funky/talk/11/4934/1/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NaKaMa 6 yıl en beğenilen
aha sony z eskidi
2 Yanıt Yanıtla +35
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akbirkurt 6 yıl goro1982
goro1982

arkaaşlar sony honomi
5inç 1080p Full HD ekran
20 MP Carl Zeiss lensli çift Xenon flashlı kamera
Özel Walkman ses çipi (S-Master MX Digitial Amplifier)
Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2.3 GHz işlemci
Adreno 330 GPU
2GB RAM
3000 mAh battery
Su ve toz geçirmezlik

Önünde saygıyla eğiliyorum:)
goro1982arkaaşlar sony honomi5inç 1080p Full HD ekran20 MP Carl Zeiss lensli çift Xenon flashlı kameraÖzel Walkman ses...
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General. 6 yıl
Hadi Sony kim tutar seni kalitede rakibin yok bu senin farkın sabırsızlıkla bekliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
Sony bu gidisle ne samsung ne iphone kalir ah bide su android stabilile olsa
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cepni27 6 yıl
Şehr-i Hüzün
goro1982arkaaşlar sony honomi 5inç 1080p Full HD ekran20 MP Carl Zeiss lensli çift Xenon flashlı kameraÖzel Walkman ses çipi (S-Master MX Digitial Amplifier)Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2.3 GHz işlemciAdreno 330 GPU2GB RAM3000 mAh batterySu ve toz geçirmezlik
Çift xenon, 2.3 ghz Hayali konsept cihaz manyaklığı başlamış yine.

ORJİNAL MARAŞ DONDURMASI YANINDA ORJİNAL GAZİANTEP BAKLAVASI TADININ BİRLİKTELİĞİNİ VERDİ ŞİMDİ. DADINDAN DOYULMAZ O ZAMAN.
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cepni27 6 yıl
goro1982
arkaaşlar sony honomi 5inç 1080p Full HD ekran20 MP Carl Zeiss lensli çift Xenon flashlı kameraÖzel Walkman ses çipi (S-Master MX Digitial Amplifier)Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2.3 GHz işlemciAdreno 330 GPU2GB RAM3000 mAh batterySu ve toz geçirmezlik

ORJİNAL MARAŞ DONDURMASI YANINDA ORJİNAL GAZİANTEP BAKLAVASI TADININ BİRLİKTELİĞİNİ VERDİ ŞİMDİ. DADINDAN DOYULMAZ O ZAMAN.
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DH Misafiri 6 yıl
Ah be sony bunları S4 çıkmadan önce yapsaydın ya
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aziz77 6 yıl
Artık seni kimse tutamaz..
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PostMortem 6 yıl
Monitörlere de gelseler keşke.
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goro1982 6 yıl
arkaaşlar sony honomi
5inç 1080p Full HD ekran
20 MP Carl Zeiss lensli çift Xenon flashlı kamera
Özel Walkman ses çipi (S-Master MX Digitial Amplifier)
Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2.3 GHz işlemci
Adreno 330 GPU
2GB RAM
3000 mAh battery
Su ve toz geçirmezlik
2 Yanıt Yanıtla +1
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akbirkurt 6 yıl goro1982
goro1982

arkaaşlar sony honomi
5inç 1080p Full HD ekran
20 MP Carl Zeiss lensli çift Xenon flashlı kamera
Özel Walkman ses çipi (S-Master MX Digitial Amplifier)
Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2.3 GHz işlemci
Adreno 330 GPU
2GB RAM
3000 mAh battery
Su ve toz geçirmezlik

Önünde saygıyla eğiliyorum:)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şehr-i Hüzün 6 yıl goro1982
goro1982
arkaaşlar sony honomi
5inç 1080p Full HD ekran
20 MP Carl Zeiss lensli çift Xenon flashlı kamera
Özel Walkman ses çipi (S-Master MX Digitial Amplifier)
Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2.3 GHz işlemci
Adreno 330 GPU
2GB RAM
3000 mAh battery
Su ve toz geçirmezlik

Çift xenon, 2.3 ghz
Hayali konsept cihaz manyaklığı başlamış yine.
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Illustrious. 6 yıl
Bazıları'nın bu işe aklı ermiyo harbiden yok o eskidi yok bu eskidi teknoloji bu yerindemi sayacak? Sony z eskidi diyenlerin kafası almıyormu Sony bir sonraki amiral gemisini çıkarır çıkarmaz diğer markalarında hemen telefon tanıtacağını..sizin mantığınıza göre samsung şimdi s5 projesini çoktan tamamlamıştır s4de hurdalık bu durumda haha.. Çok komik olmayın demek isteğim teknoloji işi bu sonu YOK. Ben Xperia S yi bekledim almadım T yi bekledim gelmedi türkiyeye Zde işte bukadar dedim başka modellerin çıkacağı belli ama sürekli beklemek aptallıktan başka bişey değil
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cihanleanne 6 yıl
süper
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mipa90 6 yıl
NaKaMa
aha sony z eskidi

nesi eskidi? agustosta tanıtımı yapılım eylul ekımde cıkıcak telefondan bahsedıyoruz farkındamısın? her marka yılda 2 amıral gemi çıkarıyor. ki xperia z den 9 ay sonra cıkıcak bır telefon yanı yarım yıldan da fazla.
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kımyasal 6 yıl
O kadar dedik Sony dandik LCD den vazgeçsin diye.XZ alanları lcd-tft ile bence üzdü.her ne kadar telefonlarını mükemmel olarak anlatıp kendilerini kandırsalarda Sony rakiplerine nazaran kötü bir panel sergiledi.umarım yeni teknolojisi ile oled ve ıps çözümlerinden daha üst bir hizmet sunar bu sayede telefon,televizyon pazarında rakiplerini zorlayacak,üst sıralara çıkacaktır.
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Angelica 6 yıl kımyasal
kımyasal

O kadar dedik Sony dandik LCD den vazgeçsin diye.XZ alanları lcd-tft ile bence üzdü.her ne kadar telefonlarını mükemmel olarak anlatıp kendilerini kandırsalarda Sony rakiplerine nazaran kötü bir panel sergiledi.umarım yeni teknolojisi ile oled ve ıps çözümlerinden daha üst bir hizmet sunar bu sayede telefon,televizyon pazarında rakiplerini zorlayacak,üst sıralara çıkacaktır.

Siyahları CRT monitörler kadar derin versin ve tüm renkler gercege en yakın yada gercek gibi olsun gerisi önemsiz. Yok yandan yok tepeden bakınca bunlar önemsiz efendim.
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