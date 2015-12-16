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Sosyal Medyaya Veli İzni Şartı

Avrupalı parlamenterlerin bugün görüşmesini yaptığı sosyal medyaya veli izni konusu yarın sonuçlanacak. Sonuçlara göre 16 yaşından küçükler veli izni ile sosyal medya kullanabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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Yarın sonuçlanacak olan parlamenterlerin görüşmesinde onay çıkarsa yarından itibaren 16 yaşından küçük çocukların Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi sosyal ağları kullanabilmesi için veli izni gerekecek.
Sosyal Medyaya Veli İzni Şartı
 
Avrupa Parlamentosu bugünlerde bir yasa değişikliği üzerinde çalışıyor. Birçok sosyal medya şirketinin ve çocuk koruma uzmanlarının karşı çıktığı bazı yasalarda değişikliğe gidilmesi düşünülüyor. Son dakika değişiklik önergesine göre "16 yaşından küçük bir çocuğun özel verilerinin işleme konması, velilik sorumluluğu bulunan kişiler tarafından izin verilmediği sürece yasa dışı kabul edilir" denildi. Yani 16 yaşından küçük bir bireyin sosyal medya kullanması ve bu sosyal ağların bilgilerini kullanmak istemesi sürecinde veli izninin şart koşulacağı bildirildi.

Komiteye göre sosyal ağlar gençlerin birçoğunu eğitimsel ve sosyal fırsatlardan mahrum bırakıyor ve tehlikeli bulunuyor.  Bazı uzmanlara göre sorunlu ergenlik geçiren kişilerin sosyal ağları kullanması daha da ciddi tehlike yaratabiliyor. Uzmanların ve komitenin fikirlerinin yanı sıra bu işten para kazanan sosyal medya şirketleri ve bu şirketlerin avukatları aynı görüşte değil. Onlara göre bu yasa, sosyal medya sitelerini denetleme konusunda işleri zorlaştıracak. Yasanın onay kararı yarın çıkacak. 

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umut_baris 3 yıl en beğenilen
Kullanımına tamamen karşı çıkmaya yürekleri yetmiyor. Açgözlülükte dibi bulmuşlar. Kimi sömüreceklerini iyi biliyorlar.

Çocuklara sosyal medya çok şey katar o yaşta zaten.
Kullanımına tamamen karşı çıkmaya yürekleri yetmiyor. Açgözlülükte dibi bulmuşlar. Kimi sömüreceklerini iyi biliyorlar.Çocuklara sosyal medya çok ş...
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C.CEMİL 3 yıl
konu 16 Aralıkta açılmış ve yarın çıkacak sonuca göre denilmiş
ee sonuç ne oldu ?
editör kardeş sonucu da bildirsen yani :)
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Pi 3 yıl
Komple yasaklansin su sacmalik


Neymis efendim ilkokul ortaokul arkadaşımızı bulacakmisiz. Zaten adam gibi arkadas olsan aramana gerek kalmazdi. Bulacan da ne olacak?

Oyle sacma bir hal aldi ki su mevzu. Evde yumurta kiriyor adam. Neymis yumurta keyfi. Kimisi tuvalete gidip orada yaptiginin resmini cekip koyacak neredeyse nete. Cok bos beles millet olduk cok.
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orithyia 3 yıl
evet bencede cocuklar icin iyi olur
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maximus8282 3 yıl
Bu gibi platformları tümden yasaklamalı insanları zombileştiriyor. Herkes elinde cihaz birbirinin farkında değil. Adam gerçek hayatta yansıttığı kişiliğinden çok farklı olanını sosyal medya da kullanıyor, buda kendine güveni vb bir sürü psikolojik soruna yol açıyor.
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RevivaL 3 yıl
Biz zamanı gelince nasıl kısıtlayacağız acaba ? Veya başarabilecek miyiz ?
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ipli jeton 3 yıl Relmasli
Halihazırda zaten yaşlarını büyük göstererek hesap açıyorlar. Aslında güzel bir uygulama olur da, ama pratikte uygulanabilirliği çok zayıf.
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kadirirdem 3 yıl
bu iyi birşey bence ama suistimal edilmeye çok müsait bir durum ve tonlarca hesap var hangisine bakılacak...
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sistemli adam 3 yıl
Çok isabetli olur.
Ülkemizde böyle bir karar alınsa, özgürlük, diktatorya kelimeleri havada uçuşur.
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römercan 3 yıl
Avrupalılar da bıktı demek sahte yaşamlardan ve katlanarak artan narsisizmden.
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Lotusx 3 yıl
Giren yine girer dicemde klasik kaçıcak galiba.s.s
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Master_Evil 3 yıl
bu gidişle tc kimlik gerekecek facebooka
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Seyrim 3 yıl
Güzel olur.. Kısıtlanmalı..
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Umutcan 3 yıl
Türkiye'deki kısıtlamaların sebebi ile bu bir mi ? Türkiye'de bu tarz siteler hükümete karşı yapılan paylaşımlardan dolayı sansürleniyor, çocukların psikolojisi için değil. Birisi halkını düşünüyor, birisi ise kendi iktidarını.
Ki burada sansür de yok, veli izin verirse mis gibi takılır, tek sorun uygulanabilmesi.
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