Sosyal Medyaya Veli İzni Şartı

Yarın sonuçlanacak olan parlamenterlerin görüşmesinde onay çıkarsa yarından itibaren 16 yaşından küçük çocukların Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi sosyal ağları kullanabilmesi için veli izni gerekecek.

Avrupa Parlamentosu bugünlerde bir yasa değişikliği üzerinde çalışıyor. Birçok sosyal medya şirketinin ve çocuk koruma uzmanlarının karşı çıktığı bazı yasalarda değişikliğe gidilmesi düşünülüyor. Son dakika değişiklik önergesine göre "16 yaşından küçük bir çocuğun özel verilerinin işleme konması, velilik sorumluluğu bulunan kişiler tarafından izin verilmediği sürece yasa dışı kabul edilir" denildi. Yani 16 yaşından küçük bir bireyin sosyal medya kullanması ve bu sosyal ağların bilgilerini kullanmak istemesi sürecinde veli izninin şart koşulacağı bildirildi.





Komiteye göre sosyal ağlar gençlerin birçoğunu eğitimsel ve sosyal fırsatlardan mahrum bırakıyor ve tehlikeli bulunuyor. Bazı uzmanlara göre sorunlu ergenlik geçiren kişilerin sosyal ağları kullanması daha da ciddi tehlike yaratabiliyor. Uzmanların ve komitenin fikirlerinin yanı sıra bu işten para kazanan sosyal medya şirketleri ve bu şirketlerin avukatları aynı görüşte değil. Onlara göre bu yasa, sosyal medya sitelerini denetleme konusunda işleri zorlaştıracak. Yasanın onay kararı yarın çıkacak.