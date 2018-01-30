Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor

Sosyal ağlar popüler oldukça paralel olarak bir sektörü daha yükselişe geçirdi. O da sosyal medya takipçi satıcıları. Milyonlarca takipçinin alınıp satıldığı sektörde bazı kanunsuzluklar da yaşanıyor.

Görünen yüzüne kanmayın

YouTube, Pinterest, Twitter gibi sosyal ağlara takipçi sağlamasıyla ünlü Devumi platformu önemli bir soruşturmaya konu oldu. Ünlüler de dahil onlarca müşteriye on milyonlarca sahte sosyal medya takipçisi satan Devumi kimlik hırsızlığıyla suçlanıyor.

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New York eyalet savcısı Eric Schneiderman, Devumi’nin sahte takipçilerinde gerçek insanların fotoğraf, isim, yaşadığı yer gibi bilgilerini kullandığını belirterek soruşturma başlattı. Devumi’nin yaklaşık 55 bin gerçek Twitter kullanıcısının bilgilerini aldığı ve bot hesaplara aktardığı ifade ediliyor. Hatta bu kullanıcılardan bazıları 18 yaşın altında.

Normalde bot takipçi satışlarında herhangi bir hukuki engel yok ancak bu tarz haberi olmadan sisteme dahil edilen veya kimlik bilgileri kopyalanarak kullanılan kişiler varsa bu kez suç teşkil etmeye başlıyor.