Twitter fotoğrafları kırpmak için gelişmiş yapay zekâ teknolojisi kullanıyor

Twitter üzerinde bir fotoğraf paylaştığınız zaman sistem bunu biraz kırparak ana sayfada ön izleme olacak şekilde boyutlandırıyor. Kullanıcı ön izlemeye tıkladığında ise orijinal boyutlar karşısına çıkıyor.

Öğrenen sistemler

Twitter fotoğrafların daha anlamlı şekilde boyutlandırılması için yüz tanıma teknolojilerinden faydalanıyor. Ne var ki insan unsurunun olmadığı fotoğraflarda kırpma işlemi biraz garipleşiyor ve farklı noktalardan ön izleme oluşturuyor.

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"Twitter kamera özelliklerini güçlendiriyor"

Twitter şimdi bunun önüne geçmek için gelişmiş yapay zekâ teknolojileri kullanmaya başladı. Yeni sistem fotoğraflardaki nesnelerin sınırlarını belirlemeye veya kullanıcıların hangi bölgelere bakma ihtimali olduğunu anlamaya çalışıyor. Bunlar genelde metinler, hayvanlar ve yüksek kontrastlı bölgeler oluyor.

Sosyal ağ yeni yapay zekasını eğitmek için damıtma adı verilen bir yöntem kullanılıyor. Belirli bir görsel dizisi üzerinde tahminler üreten yapay zekâ işlemciyi zorlayabilecek kısımları da çıkarabiliyor. Yeni sistem öncekine göre 10 kat daha hızlı kırpma yapabiliyor.