Sosyal ağlar bizden ne kadar kazanıyor?

Sosyal ağlar internet dünyasının artık önemli bir gerçeği. Önceki yıllarda kullanıcılar büyük siteler ve dev portallarda vakit geçirirken artık hepsinin yerini sosyal ağlar alıyor. Kişilerin birbirleriyle paylaşım yapmasına ve duygularını ifade etmesine imkan veren sosyal ağlar bu yüzden çok popüler.





Ancak şu unutulmamalı ki sosyal ağları var eden tek şey kullanıcıları. İçerik yüklenmeden, paylaşım olmadan veya ziyaret edilmeden sosyal ağlar bir hiç sayılır. Bu bakımdan sosyal ağların tek geçim kaynağı kullanıcılar dersek yanılmış olmayız.





Kullanıcıların kendi içeriklerini değişerek para kazanması düşüncesiyle yeni bir proje geliştiren MyCube sitesi 2010 yılında sosyal ağlarda ne kadar içerik paylaşıldığını ve firmaların ne kadar kazandığını belirten bir araştırma raporu yayınladı. Raporda inanılmaz istatistikler bulunuyor.





Metin, not, fotoğraf gibi genel içerik anlamında 2010 yılında Facebook’ta 360 milyar içerik paylaşılırken, yıl sonuna doğru üye sayısı 600 milyona yükselmiş. 2010 yılında Twitter’da 25 milyar mesaj gönderilirken yıl sonundaki üye sayısı 175 milyon olmuş. Şu an Facebook 750 milyon üyeye ulaştığını söylerken Twitter 250 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda.





Video olarak 2010 yılında her dakika 35 saatlik video YouTube’a yüklenmiş ve her ay 60 milyar video izlenmiş. Facebook’a her ay yüklenen video sayısı 20 milyon iken izlenen video sayısı 2 milyar.





Resim olarak 2010 yılında Flickr’a her dakika 3000’den fazla resim eklenirken ay bazında bu sayı 130 milyon olmuş. Facebook’a her ay eklenen resim sayısı 3 milyar iken yıl sonunda bu rakam 36 milyar olmuş.





Firmaların sosyal ağlarındaki reklamlardan kazandıkları 2010 yılı karları ise Facebook 1.860 milyar $, YouTube 945 milyon $, MySpace 288 milyon $, LinkedIn 243 milyon $, Twitter ise 45 milyon $ şeklinde. MyCube bu rakamların 2011 yılı için en az ikiye katlanacağını belirtiyor.