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Sosyal ağlar bizden ne kadar kazanıyor?

7 yıl
3b
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16
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağlar internet dünyasının artık önemli bir gerçeği. Önceki yıllarda kullanıcılar büyük siteler ve dev portallarda vakit geçirirken artık hepsinin yerini sosyal ağlar alıyor. Kişilerin birbirleriyle paylaşım yapmasına ve duygularını ifade etmesine imkan veren sosyal ağlar bu yüzden çok popüler.

Ancak şu unutulmamalı ki sosyal ağları var eden tek şey kullanıcıları. İçerik yüklenmeden, paylaşım olmadan veya ziyaret edilmeden sosyal ağlar bir hiç sayılır. Bu bakımdan sosyal ağların tek geçim kaynağı kullanıcılar dersek yanılmış olmayız.

Kullanıcıların kendi içeriklerini değişerek para kazanması düşüncesiyle yeni bir proje geliştiren MyCube sitesi 2010 yılında sosyal ağlarda ne kadar içerik paylaşıldığını ve firmaların ne kadar kazandığını belirten bir araştırma raporu yayınladı. Raporda inanılmaz istatistikler bulunuyor.

Metin, not, fotoğraf gibi genel içerik anlamında 2010 yılında Facebook’ta 360 milyar içerik paylaşılırken, yıl sonuna doğru üye sayısı 600 milyona yükselmiş. 2010 yılında Twitter’da 25 milyar mesaj gönderilirken yıl sonundaki üye sayısı 175 milyon olmuş. Şu an Facebook 750 milyon üyeye ulaştığını söylerken Twitter 250 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda.

Video olarak 2010 yılında her dakika 35 saatlik video YouTube’a yüklenmiş ve her ay 60 milyar video izlenmiş. Facebook’a her ay yüklenen video sayısı 20 milyon iken izlenen video sayısı 2 milyar.

Resim olarak 2010 yılında Flickr’a her dakika 3000’den fazla resim eklenirken ay bazında bu sayı 130 milyon olmuş. Facebook’a her ay eklenen resim sayısı 3 milyar iken yıl sonunda bu rakam 36 milyar olmuş.

Firmaların sosyal ağlarındaki reklamlardan kazandıkları 2010 yılı karları ise Facebook 1.860 milyar $, YouTube 945 milyon $, MySpace 288 milyon $, LinkedIn 243 milyon $, Twitter ise 45 milyon $ şeklinde. MyCube bu rakamların 2011 yılı için en az ikiye katlanacağını belirtiyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
herkesi tebrik ederim adamları zengiiin etmişiniz_!
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Takao 7 yıl
facebook 4milyar dolar kazancak oha!
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mehmetferhat 7 yıl
Rakamlar dehşet ya. Çok büyük paralar kazanıyorlar.
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Glitz 7 yıl
Myspace'nin karı pek gerçekçi gelmedi?
alpa07
DH nekadar kazanıyor?acaba

:)
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johonwayni 7 yıl
Video olarak 2010 yılında her dakika 35 saatlik video YouTube’a yüklenmiş ve her ay 60 milyar video izlenmiş. Facebook’a her ay yüklenen video sayısı 20 milyon iken izlenen video sayısı 2 milyar.


60 Milyar video! Müthiş!
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alpa07 7 yıl
DH nekadar kazanıyor?acaba
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Kuseyr 7 yıl alpa07
alpa07

DH nekadar kazanıyor?acaba


bunu bende merak ediyorum
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Nike 7 yıl
Twitter yakında sollar bu gidişle gündemden hiç geri kalmıyorsun çok güzel bence..
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kıraslan 7 yıl Nike
Nike

Twitter yakında sollar bu gidişle gündemden hiç geri kalmıyorsun çok güzel bence..


twitter ile facebook rakip bile olamaz birbirlerine...

benim gözümde twitter=hi5,badoo...

öncelikle bir sosyal ağın popüler olması,tutulması için nickname sistemini ortadan kaldıracaksın...

kısa ve öz;isim soyisim......ve sonuç olarak aradığını zorlanmadan bulmalısın...

peki twitterde arkadaşını bulmak için ne kadar uğraştın,kimbilir nickini ne yazdı?
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séquestre 7 yıl
Rakamlar müthiş ..
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Çati34 7 yıl
aynen öyle reklamlar cok iyi
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Xagdas 7 yıl
Uzun metraj film çekip sinemada değil sadece facebook'ta yayınlansa, sayfaya da bir sürü reklam alınsa... Hem daha fazla para kazanırlar kesinlikle, hem biz bedava film seyretmiş oluruz, hem de bir ilk olur. Aha da tarihe not düşüyorum.
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sadtneverdie 7 yıl
36 milyar fotoğraf :S
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ucak965 7 yıl
Filmlerde bile Twitter, Facebook adı geçiyor.
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Helldancer 7 yıl
MIRC' in gözünü seveyim...
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