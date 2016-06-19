Sosyal ağlarda, terörist saldırıları önceden tahmin etmek mümkün mü?

Milyarlarca insanı bir araya getiren sosyal ağlar, pek çok araştırma ve inceleme projesinin de çıkış noktası oluyor. Bir grup araştırmacı, terörist saldırıları daha gerçekleşmeden sosyal ağlarda tespit edebilecek bir algoritma geliştiriyor.

Bazı uzmanlar, sosyal ağları insanların duygusal yapısına benzetiyor. Sinirlenen veya tabiri yerindeyse gazlanan insanların eyleme geçmesi gibi, önemli toplumsal olaylar veya saldırılar öncesinde de sosyal ağlarda belirli bir ilgi grubu etrafında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Miami Üniversitesi araştırmacıları, algoritma geliştirebilmek amacıyla Rusya’nın popüler sosyal ağı Vkontakte üzerinde bir çalışma yapıyor. Çalışmada, kafa kesme veya infaz gibi etkinlikler ile ilgili gönderiler filtreleniyor. Daha sonra bunların IŞİD ile ilişkisi araştırılıyor. Ekip, temel manada bir algoritma geliştirmeyi başarmış.

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Ekip, büyük IŞİD gruplarına karşı odaklanmanın algoritmayı açık edebileceğini düşünüyor. Bu bakımdan daha küçük gruplar takip ediliyor. Özellikle küçük grupların yeni bir hareketliliği daha net bir şekilde yansıttığı ve bunu takip ederek hareketliliğin nereye yöneleceğinin anlaşılabileceği ifade ediliyor.

Proje ile ilgili bulgular Science dergisinde yayınlanmış durumda ancak henüz algoritma bir saldırıyı önceden tahmin edemedi. Bu bakımdan ne kadar pratik olacağını kestirmek zor. Bunun için belli bir sürenin geçmesi gerekecek.