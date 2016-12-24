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Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum

Ülkemiz dizi sektörüne yeni bir soluk getiren BluTV, yakın zamanda Haluk Bilginer, Ali Atay ve Serkan Keskin gibi isimlerin rol aldığı ilk yerli online dizi "Masum" ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,5b
1
60
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum
Geçtiğimiz şubat ayında o zamanlar henüz ülkemize yeni giriş yapmış olan Netflix’e rakip olarak hizmete sunulan BluTV, dizi sektörünün geleceğine yön verebilecek bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Öyle ki -çekimlerine haziran ayında başlanan- Türkiye’nin ilk yerli online dizisi ünvanına sahip "Masum" için geri sayım içerisinde olan dijital içerik platformu, yayıncılık alanında yepyeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor.
Her ne kadar online dizi kültürü Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler servislerle özellikle yurt dışında ciddi anlamda yol katetmiş olsa da, ülkemizde reklam gelirleri, potansiyel izleyici kitlesi (reyting), internet bağlantı hızları ve Adil Kullanım Kotası gibi uygulamalar nedeniyle şu ana kadar pek tercih edilmedi. BluTV ise önümüzdeki ocak ayında yayına girecek olan bu yeni dizi ile hem mevcut eksikliği gidermeyi hem de Türk izleyicilerin dijital yayınlara ilgisini ölçmeyi hedefliyor.
Haluk Bilginer, Ali Atay, Nur Sürer, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan gibi usta isimlerin yer aldığı dizi 60 dakikalık 8 bölümden oluşacak. Üstelik polisiye ve dram türündeki hikaye reklamsız şekilde ekranlara gelecek. D Productions’ın yapımcılığını üstlendiği, Altın Portakal ödüllü Seren Yüce’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Masum bakalım nasıl bir etki yaratacak...

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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
60 dk ve 8 bölüm. kesin izlerim.kadro da güzel.
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Guest-00B482800 2 yıl
Sıfır Bir?
2 Yanıt Yanıtla +30
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Guest-D7F4BA6BC 2 yıl
İlk değil

Yapımın pahalı olması, popüler oyuncuların oynuyor olması diziyi "dizi" yapmaz. Düşük bütçeli belki onlarca dizi var.
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3 Avatar Avatar Avatar
kucukoglu 2 yıl
kadro
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Sansürsüz tiyatro gibi film ve malum bilgi çağı herkes net kullanıyor.İyi fikir çoğalması dileğiyle çoğu kişi akıllı tvde kullanıyor ve yaygın
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CapsLockTR 2 yıl
17 Ağustos'da Kanal D'de yayınlanmaya başlayacakmış. Biz şimdi boşuna mı para verdik?
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Gencbeyiin 2 yıl
BluTv ile anlaşmalı
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Barış Manço 2 yıl
Türk dizilerinde bir kaç film izlerim sadece fazlası olmaz. Onların hepsinin de yayın hayatı sonlandı. Tekrarlarını izliyorum bazen.
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BlackLead 2 yıl Barış Manço
Barış Manço
Türk dizilerinde bir kaç film izlerim sadece fazlası olmaz. Onların hepsinin de yayın hayatı sonlandı. Tekrarlarını izliyorum bazen.

buna türk dizisi gibi yaklaşmayın bu ayrı bambaşka.
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yürüyenmerdiven 2 yıl
Para veripte izlemem bu diziye youtubeye koyarlarsa o başka.
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BlackLead 2 yıl yürüyenmerdiven
yürüyenmerdiven
Para veripte izlemem bu diziye youtubeye koyarlarsa o başka.

senin izlemene gerek yok zaten.
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Kartal Göz 2 yıl
46 dizisi fena değildi. Bakalım bu nasıl olacak.
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piqbid 2 yıl
Netflix kredi kartı özellikli banka kartimi kabul ediyor. Blutv kabul etmedi. Ayrıca netflix gibi tv uygulamaları da yok. Netflix'e rakip olmak için daha cok yol almaları gerek
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HAAltuntas 2 yıl
Netflix'e rakip
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shadowtr 2 yıl
BluTV'nin acilen masaüstü uygulaması ve çevrimdışı izleme seçeneği getirmesi gerekiyor, eğer Türkiye'de iş yapmak istiyorsa... Mevcut internet şartlarında online izlemek çok zor.
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