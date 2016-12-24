Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum

Geçtiğimiz şubat ayında o zamanlar henüz ülkemize yeni giriş yapmış olan Netflix’e rakip olarak hizmete sunulan BluTV, dizi sektörünün geleceğine yön verebilecek bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Öyle ki -çekimlerine haziran ayında başlanan- Türkiye’nin ilk yerli online dizisi ünvanına sahip "Masum" için geri sayım içerisinde olan dijital içerik platformu, yayıncılık alanında yepyeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor.

Her ne kadar online dizi kültürü Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler servislerle özellikle yurt dışında ciddi anlamda yol katetmiş olsa da, ülkemizde reklam gelirleri, potansiyel izleyici kitlesi (reyting), internet bağlantı hızları ve Adil Kullanım Kotası gibi uygulamalar nedeniyle şu ana kadar pek tercih edilmedi. BluTV ise önümüzdeki ocak ayında yayına girecek olan bu yeni dizi ile hem mevcut eksikliği gidermeyi hem de Türk izleyicilerin dijital yayınlara ilgisini ölçmeyi hedefliyor.

Haluk Bilginer, Ali Atay, Nur Sürer, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan gibi usta isimlerin yer aldığı dizi 60 dakikalık 8 bölümden oluşacak. Üstelik polisiye ve dram türündeki hikaye reklamsız şekilde ekranlara gelecek. D Productions’ın yapımcılığını üstlendiği, Altın Portakal ödüllü Seren Yüce’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Masum bakalım nasıl bir etki yaratacak...