Sosyal ağlarla ilgili 30 dikkat çekici istatistik

Günlük yaşamdaki standart iletişim kanallarından biri halini alan sosyal ağlar, her geçen gün hayatın içindeki etkisini artırmaya devam ediyor. Özellikle mobil cihazların etkinliği ve mobil internet hizmetlerindeki oransal ucuzlama, bu bağlamda teşvik edici etki gösteriyor. Küresel ölçekte mobil cihaz kullanıcılarının en az %46’sı cihazları üzerinden sosyal ağlara erişim sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Her sosyal ağın aynı zamanda ticari bir işletme nitelikleri taşıması da kaçınılmaz. Bu noktada altı çizilen konu ise kullanıcı potansiyelinin ne kadarlık diliminin ticari verimliliğe sahip olduğu. Pazar araştırmalarına göre amacına uygun olarak bu rakamın en yüksek olduğu yer %62 ile LinkedIn. Twitter’da %50, Facebook’ta ise %30 seviyeleri dile getiriliyor.Sosyal ağlar için bir çok rakam konuşulur, bir çok bilgi paylaşılır. Şimdi gelin güncel bilgiler ışığında, ilgi çekebilecek bu rakamlara biraz daha yakından bakalım.Aylık 316 milyon kullanıcı Twitter’a erişim sağlıyor.Günde 500 milyon tweet gönderiliyor.Twitter kullanıcılarının %77’si ABD dışından giriş yapıyor.Aktif kullanıcıların %88’i mobil cihazlardan bağlanıyor.1.39 Milyar’dan fazla aylık aktif kullanıcı mevcut (geçtiğimiz yılın son rakamlarına göre).Her dakika 510 yorum atılıyor, 293.000 durum güncellemesi ve 136.000 fotoğraf yüklemesi gerçekleştiriliyor.Kullanıcıların %23’ü hesaplarını günde en az 5 kez kontrol ediyor.Fotoğraflar Facebook’ta diğer tüm ağlardan daha çok ilgi görüyor.LinkedIn’de 1.5 milyon grup var.Kullanıcıların %27’si hesaplarına mobil cihazlardan ulaşıyor.3 milyondan fazla şirket sayfası mevcut.Kullanıcıların %50’den fazlası lisans veya yüksek lisans mezunu.Kullanıcıların sadece %20’si 30 yaşın altında.Bugüne kadar 16 milyar fotoğraf yüklenmiş. Silinmiş fotoğraflar bu sayıya dahil değil.Ortalama bir kullanıcının hesabında 40 fotoğraf var.1.2 milyon takipçi ile MTV en popüler marka hesabı konumunda.Tüm platforma saniyede 1000 yorum geliyor.Her gün 5 milyon yeni fotoğraf yükleniyor.359 milyon aylık aktif kullanıcı bulunuyor.1 milyardan fazla Google+ hesabı mevcut ve bu sayı her yıl %33 artıyor.Z Kuşağı olarak adlandırılan 2000’li yılların gençliği arasında Google+ kullanım oranı %29 olarak gösteriliyor.Kullanıcıların %69’u bayanlardan oluşuyor.Üyelerin sadece %6’sı Pinterest hesaplarını Facebook ile bağlaşmış durumda.Yiyecek Pinterest’ın en popüler konuları arasında. Kullanıcıların %57’si yiyecekler ile etiketlenmiş kategorilerde konuşuyor.Pinterest’taki pin’lerin %80’i repin’lerden oluşuyor.DonanımHaber’de 1,5 milyondan fazla kayıtlı üye var.Bugüne kadar 110 milyondan fazla mesaj atılmış.DonanımHaber Forumları’nda en popüler 2 kategori Konu Dışı ve Donanım.DonanımHaber toplamda 12 sunucu üzerinde çalışıyor ve sadece foruma ait makinelerden bir tanesinde 384GB RAM mevcut.DonanımHaber forumlarına dakikada 29 mesaj gönderiliyor.