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Sosyal ağlarla ilgili 30 dikkat çekici istatistik

Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, DonanımHaber, Google+ ve LinkedIn ile ilgili, ilgi çekici olabilecek 25 istatistiki bilgiyi derledik. Kullanıcı sayılarından, gönderi istatistiklerine kadar he
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sosyal ağlarla ilgili 30 dikkat çekici istatistik
Günlük yaşamdaki standart iletişim kanallarından biri halini alan sosyal ağlar, her geçen gün hayatın içindeki etkisini artırmaya devam ediyor. Özellikle mobil cihazların etkinliği ve mobil internet hizmetlerindeki oransal ucuzlama, bu bağlamda teşvik edici etki gösteriyor. Küresel ölçekte mobil cihaz kullanıcılarının en az %46’sı cihazları üzerinden sosyal ağlara erişim sağlıyor.

Her sosyal ağın aynı zamanda ticari bir işletme nitelikleri taşıması da kaçınılmaz. Bu noktada altı çizilen konu ise kullanıcı potansiyelinin ne kadarlık diliminin ticari verimliliğe sahip olduğu. Pazar araştırmalarına göre amacına uygun olarak bu rakamın en yüksek olduğu yer %62 ile LinkedIn. Twitter’da %50, Facebook’ta ise %30 seviyeleri dile getiriliyor.

Sosyal ağlar için bir çok rakam konuşulur, bir çok bilgi paylaşılır. Şimdi gelin güncel bilgiler ışığında, ilgi çekebilecek bu rakamlara biraz daha yakından bakalım.

Twitter:
1. Aylık 316 milyon kullanıcı Twitter’a erişim sağlıyor.
2. Günde 500 milyon tweet gönderiliyor.
3. Twitter kullanıcılarının %77’si ABD dışından giriş yapıyor.
4. Aktif kullanıcıların %88’i mobil cihazlardan bağlanıyor.

Facebook:
5. 1.39 Milyar’dan fazla aylık aktif kullanıcı mevcut (geçtiğimiz yılın son rakamlarına göre).
6. Her dakika 510 yorum atılıyor, 293.000 durum güncellemesi ve 136.000 fotoğraf yüklemesi gerçekleştiriliyor.
7. Kullanıcıların %23’ü hesaplarını günde en az 5 kez kontrol ediyor.
8. Fotoğraflar Facebook’ta diğer tüm ağlardan daha çok ilgi görüyor.

LinkedIn:
9. LinkedIn’de 1.5 milyon grup var.
10. Kullanıcıların %27’si hesaplarına mobil cihazlardan ulaşıyor.
11. 3 milyondan fazla şirket sayfası mevcut.
12. Kullanıcıların %50’den fazlası lisans veya yüksek lisans mezunu.
13. Kullanıcıların sadece %20’si 30 yaşın altında.

Instagram:
14. Bugüne kadar 16 milyar fotoğraf yüklenmiş. Silinmiş fotoğraflar bu sayıya dahil değil.
15. Ortalama bir kullanıcının hesabında 40 fotoğraf var.
16. 1.2 milyon takipçi ile MTV en popüler marka hesabı konumunda.
17. Tüm platforma saniyede 1000 yorum geliyor.
18. Her gün 5 milyon yeni fotoğraf yükleniyor.

Google+:
19. 359 milyon aylık aktif kullanıcı bulunuyor.
20. 1 milyardan fazla Google+ hesabı mevcut ve bu sayı her yıl %33 artıyor.
21. Z Kuşağı olarak adlandırılan 2000’li yılların gençliği arasında Google+ kullanım oranı %29 olarak gösteriliyor.

Pinterest:
22. Kullanıcıların %69’u bayanlardan oluşuyor.
23. Üyelerin sadece %6’sı Pinterest hesaplarını Facebook ile bağlaşmış durumda.
24. Yiyecek Pinterest’ın en popüler konuları arasında. Kullanıcıların %57’si yiyecekler ile etiketlenmiş kategorilerde konuşuyor.
25. Pinterest’taki pin’lerin %80’i repin’lerden oluşuyor.

DonanımHaber:
26. DonanımHaber’de 1,5 milyondan fazla kayıtlı üye var.
27. Bugüne kadar 110 milyondan fazla mesaj atılmış.
28. DonanımHaber Forumları’nda en popüler 2 kategori Konu Dışı ve Donanım.
29. DonanımHaber toplamda 12 sunucu üzerinde çalışıyor ve sadece foruma ait makinelerden bir tanesinde 384GB RAM mevcut.
30. DonanımHaber forumlarına dakikada 29 mesaj gönderiliyor.
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DraGonS 3 yıl en beğenilen
12 tane sunucu çalışıyor 384gb ram var ama sık sık çöküyoruz. İşin hüsran tarafı bu ne yazık ki.
2 Yanıt Yanıtla +22
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nihoo383 3 yıl
DraGonS
12 tane sunucu çalışıyor 384gb ram var ama sık sık çöküyoruz. İşin hüsran tarafı bu ne yazık ki.

Bir tanesinde 384gb ram var denilmiş. Diğerlerinde yok heralde o yüzden çöküyor forum :D
DraGonS12 tane sunucu çalışıyor 384gb ram var ama sık sık çöküyoruz. İşin hüsran tarafı bu ne yazık ki.Bir tanesinde 384gb ram var de...
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
nihoo383
DraGonS12 tane sunucu çalışıyor 384gb ram var ama sık sık çöküyoruz. İşin hüsran tarafı bu ne yazık ki.
Bir tanesinde 384gb ram var denilmiş. Diğerlerinde yok heralde o yüzden çöküyor forum :D

Yılın Yorumu der giderim :D
nihoo383DraGonS12 tane sunucu çalışıyor 384gb ram var ama sık sık çöküyoruz. İşin hüsran tarafı bu ne yazık ki.Bir tanesinde 384g...
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MoÇü 3 yıl
Google+nın o kadar aktif kullanıcı olması şaşırttı
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Yarın unutacağım bilgiler verdiğim için teşekkürler.Hepsini teker teker okudum.
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Patren 3 yıl
384 gb ramli sunucu kullanmak yerine 64 gb lı daha çok sunucu kullanın daha iyi
zaten 384 gb ramli sunucu çökünce direk diğerleride çöketiyordur
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GoldPunch 3 yıl
DH Forum ile ilgilu daha ayrıntılı istatistik için buraya bakabilirsiniz.

forum.donanimhaber.com/...
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fallofahero 3 yıl
başlık 25 istatistik içerik dh dahil 25 istatistik ama toplmada 30 istatistik :) güzel espri olmuş ama biraz ezik kaçmış tr deki teknoloji siteleri ile kıyaslansa uzak ara fark atabilecekken devlerin yanında çerez gibi kalmış 384gb ram ha :) google facebook twitter yanında hemde :)
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gun 3 yıl fallofahero
Bahsettiğiniz dünya devlerinin makinalarının tanesinde maksimum 64 gb oluyor hatta daha az. Bizim bir iki tanesinde böyle olmasının nedeni bizim geri kalmışlığımız, onlar 12 sunucu yerine 30 ucuz sunucuda dağıttık olarak çalıştırıyor böylece daha güvenli ve ucuz oluyor. Ama bunu yapabilmek içinde bizim geçmişten gelen alt yapıdan vazgeçmemiz gerek.
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interwap 3 yıl
Serverda kaç TB veri var?
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gun 3 yıl interwap
Toplamda 10 tb bir veri var. Db, kodlar resim, video vs.
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alemburda34 3 yıl
384gb ram var ama forum yazilimi en son resmi guncelleme ne zaman aldi acaba ? Bir konuya girmek icin kac sorgu yapiyor. Bunlari bulup optimize eden var mi?
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qrolica 3 yıl
31.DonanımHaber'de kayıtlı olan üyelerin %95 erkek ve %90'ı tipsiz
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
nihoo383
DraGonS12 tane sunucu çalışıyor 384gb ram var ama sık sık çöküyoruz. İşin hüsran tarafı bu ne yazık ki.
Bir tanesinde 384gb ram var denilmiş. Diğerlerinde yok heralde o yüzden çöküyor forum :D

Yılın Yorumu der giderim :D
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-Oxy.gen- 3 yıl
arkadaşa katılıyorum. reklam engelleyici kullanıyorum dh'de kapalı şekilde çalışıyor ama forum çok hantal sanırsın m.ö donanımla giriyorum siteye..
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