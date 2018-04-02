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Sosyal medyada 2018’in trendleri

Sosyal medya'da en çok hangi mecraları kullanıyoruz? Bir günde hangi platformda kaç paylaşım yapıyoruz? Sosyal medya kullanım trendleri ile ilgili veriler haberimizde.
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sosyal medyada içerik tüketim alışkanlıkları ve zaman geçirdiğimiz mecralar, bazen dönemsel bir trend ile ciddi değişimlere uğrayabiliyor. Peki 2018 itibariyle dünyada en popüler platformlar hangileri? Mobile en çok entegre olmuş sosyal medya sitesi hangisi? Profesyonel sosyal medya hizmetleri sunan crovu.co merak edilen soruların yanıtlarını derledi.

En çok kullanılan sosyal medya mecraları

Facebook, aylık 2 milyar aktif kullanıcı ile zirvede. Dünyada internete erişimi olan 3.5 milyara yakın insan olduğunu da vurgulamak gerekli. Facebook’u 1.5 milyar kullanıcı ile Youtube, 800 milyon kullanıcıyla da Instagram takip ediyor. Twitter, 330 milyon, LinkedIn ise 110 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Sosyal medya kullanıcıları "Hikayeleri" sevdi mi?

Snapchat ile başlayan hikaye furyası, Instagram ile trend haline gelmiş ardından da Facebook, Whatsapp gibi mecralarda da yer almıştı. Instagram hikayelerini, her gün 300 milyon kişi kullanıyor. Whatsapp ve diğer mecralarda hikayeler bu kadar popüler hale gelmiş değil ancak günlük 300 milyon kişi, ciddi bir penetrasyonu ifade ediyor.


Mobil kullanım alışkanlıkları bakımından sosyal ağlar

2016’nın son çeyreğinde mobil ziyaretçi trafiği, masaüstü web trafiğini geride bırakarak mobil devrimin habercisi oldu. Peki hangi sosyal ağlar, mobil kullanım oranında bir adım önde? Facebook trafiğinin yüzde 68'i mobilden geliyor, Twitter ise yüzde 86 oranında bir mobil kullanıma sahip. İlginç bir şekilde, LinkedIn’de kullanımın yüzde 74’ü masaüstü kaynaklı.

Sosyal medya nüfusu 2018’de de artacak

Tahminlere göre, şu anda 2.46 milyar olan sosyal medya kullanıcı sayısında yüzde ona yakın bir büyüme olacak. 2018 içinde 160 milyon yeni sosyal medya kullanıcısı bekleniyor. Dünyada genelinde, 8 milyara yakın insandan 4 milyarının internete erişiminin olmadığını da söylemek gerekli.

Hangi platformda, kaç paylaşım yapılıyor?

Facebook’ta bir günde, kullanıcılar toplamda 55 milyon durum güncellemesi paylaşıyor. Twitter kullanıcıları ise, bir günde 550 milyon tweet atıyor. Instagram’da 95 milyon gönderi paylaşılırken, Youtube’a 475 bin saatlik video içeriği yükleniyor.

Mobil kullanıcılar ‘sabırsız’

Falcon.io tarafından sunulan verileri derleyen Crovu’nun dikkat çekmekte fayda gördüğü son detay ise, mobil kullanıcıların yavaş bir yüklenme hızına karşı tahammülsüz olduğu. Yapılan araştırmaya göre, mobil kullanıcıların %53’ü bir içerik yüklenirken 3 saniyeden fazla beklemek yerine, sayfayı kapatıp çıkıyor.


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sniper23 1 yıl
Sosyal Medya her gün milyonlarca çöp içerik üretmekten ve istihbarat aleti olmaktan fazlası değil.
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