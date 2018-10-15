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Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak görev alacaklar

İnternet aracılığı ile bir araya gelen binlerce drone pilotu kolluk kuvvetlerine ve arama-kurtarma çalışmalarına destek olabilmek için gönüllü bir proje başlattılar.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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havacılık
Zeynep Yolcu
Yazar
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Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak görev alacaklar
 
Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilmeyi hedefleyen bir çalışma başlattı. Proje kapsamında hazırlanan sisteme girip kayıt yaptıran drone pilotları, ihtiyaç halinde kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerine gönüllü olarak destek sağlamayı hedefliyor.
Gelecekte hayatımızda daha fazla yer alması ön görülen dronelar fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra artık askeri alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımları veya izlenmesi gibi alanlarda da faaliyet veriyor.
Droneların özellikle son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin ve arama-kurtarma ekiplerinin de adeta vazgeçilemez birer yardımcısı olmuş durumda. Bu anlamda sosyal medyada bir araya gelen bine yakın drone pilotu hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine destek olabilecek bir çalışma başlattı. Projenin kurucularından üniversite öğrencisi Furkan Eryılmaz yaptıkları bu çalışmayı basın mensuplarına anlattı.
Drone kullanıcıları olarak sosyal medyada 20-25 bin kadar kişi olduklarını ifade eden Eryılmaz, "Biz şahsi olarak kolluk kuvvetlerimize 'size destek olmak istiyoruz, ihtiyacınız olduğu anda bize ulaşabilirsiniz' diyerek dilekçelerimizi veriyoruz. Fakat bunu toplu olarak yaparsak daha faydalı olabileceğini düşündük. Bu anlamda başlattığımız projeye yaklaşık bin kişi kadar bir katılım oldu. Drone kullanıcıları oluşturduğumuz haberhavada.com adresine girip iletişim bilgilerini kaydediyorlar ve bu da bizim sistemimize düşüyor. Proje bitiminde oluşacak bu listeyi 81 il ve ilçelerdeki kolluk kuvvetlerine dağıtmayı amaçladık. Ayrıca sadece kolluk kuvvetlerine değil arama-kurtarma ve ilk yardım ekiplerine de bu listeyi dağıtmayı hedefledik" dedi.

"İhtiyaç halinde destek vermeye hazırız"

Kolluk kuvvetlerinde insansız hava araçlarının zaten var olduğunu ancak bazı zamanlarda cihaz ve pilot yetersizliklerinin olabileceğini kaydeden Eryılmaz, "Bizim amacımız bu zamanlarda kolluk kuvvetlerimize destek olmak. Zaten onların böyle bir gücü var. Ama yetersiz kalındığı zamanlarda onlara tüm gücümüz ve ekipmanımızla destek vermek istedik" diye konuştu.

"Projemizi geliştirmek istiyoruz"

"Yavaş yavaş emniyet müdürlerimizi ve komutanlarımızı gezerek, böyle bir projemizin olduğunu söyleyip, onları bilgilendiriyoruz" diyen Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti:
"Şuan bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda proje amacına ulaşınca bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Örneğin bütün drone kullanıcılarını bir araya toplayıp, kolluk kuvvetlerine destek verebileceğimiz bir mobil uygulama tarzında düşüncelerimiz de var. Tabi öncelikle bu projeyi bitirmeye bakıyoruz. Proje bitiminden sonra hepsini gerçekleştirmek istiyoruz.
https://www.dha.com.tr/istanbul/aramakurtarmalarda-gonullu-goruntu-destegi-saglayacaklar/haber-1604137 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 ay
Kesinlikle katılıyorum. Askeri personel bir kaçağın aranmasında sivilden yardım istemez.
Bir orman yangınında zaten helikopterin çalışma alanında kesinlikle drone kaldıramazsınız.
Sahil Güvenlik kurum olarak cihaz aldıramasa bile bağışlarla bunu rahatlıkla temin edebilir ki şirketler 10 bin liralık cihazları seve seve talep etmeleri halinde bağış yapabilirler. Bir özel kişi/şahıs bu operasyonda görev alamaz
Askeri ve polis kanalına girmiyorum bile
Bunları söyleyince taş koymak olarak algılayabilirsiniz ama cahillikle yapılmış bir girişim.
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AKTeknisyen 7 ay
İlgili birimler (AFAD Jandarma SGK Sahil güvenlik v.s) talep etmedikçe sakın bu işe girişmesinler.Organizasyonun içine fiili olarak dahil edilmedikçe dışarıdan yardım edelim derlerse ancak karmaşa doğar.
İşin hukuki, emir komuta yanlarına hiç girmiyorum bile.
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