Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak görev alacaklar

Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilmeyi hedefleyen bir çalışma başlattı. Proje kapsamında hazırlanan sisteme girip kayıt yaptıran drone pilotları, ihtiyaç halinde kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerine gönüllü olarak destek sağlamayı hedefliyor.

Droneların özellikle son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin ve arama-kurtarma ekiplerinin de adeta vazgeçilemez birer yardımcısı olmuş durumda. Bu anlamda sosyal medyada bir araya gelen bine yakın drone pilotu hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine destek olabilecek bir çalışma başlattı. Projenin kurucularından üniversite öğrencisi Furkan Eryılmaz yaptıkları bu çalışmayı basın mensuplarına anlattı.

20-25 bin kadar kişi olduklarını ifade eden Eryılmaz, "Biz şahsi olarak kolluk kuvvetlerimize 'size destek olmak istiyoruz, ihtiyacınız olduğu anda bize ulaşabilirsiniz' diyerek dilekçelerimizi veriyoruz. Fakat bunu toplu olarak yaparsak daha faydalı olabileceğini düşündük. Bu anlamda başlattığımız projeye yaklaşık bin kişi kadar bir katılım oldu. Drone kullanıcıları oluşturduğumuz haberhavada.com adresine girip iletişim bilgilerini kaydediyorlar ve bu da bizim sistemimize düşüyor. Proje bitiminde oluşacak bu listeyi 81 il ve ilçelerdeki kolluk kuvvetlerine dağıtmayı amaçladık. Ayrıca sadece kolluk kuvvetlerine değil arama-kurtarma ve ilk yardım ekiplerine de bu listeyi dağıtmayı hedefledik" dedi. Drone kullanıcıları olarak sosyal medyadakadar kişi olduklarını ifade eden Eryılmaz, "Biz şahsi olarak kolluk kuvvetlerimize 'size destek olmak istiyoruz, ihtiyacınız olduğu anda bize ulaşabilirsiniz' diyerek dilekçelerimizi veriyoruz. Fakat bunu toplu olarak yaparsak daha faydalı olabileceğini düşündük. Bu anlamda başlattığımız projeye yaklaşık bin kişi kadar bir katılım oldu. Drone kullanıcıları oluşturduğumuzadresine girip iletişim bilgilerini kaydediyorlar ve bu da bizim sistemimize düşüyor. Proje bitiminde oluşacak bu listeyi 81 il ve ilçelerdeki kolluk kuvvetlerine dağıtmayı amaçladık. Ayrıca sadece kolluk kuvvetlerine değil arama-kurtarma ve ilk yardım ekiplerine de bu listeyi dağıtmayı hedefledik" dedi.

"İhtiyaç halinde destek vermeye hazırız"



Kolluk kuvvetlerinde insansız hava araçlarının zaten var olduğunu ancak bazı zamanlarda cihaz ve pilot yetersizliklerinin olabileceğini kaydeden Eryılmaz, "Bizim amacımız bu zamanlarda kolluk kuvvetlerimize destek olmak. Zaten onların böyle bir gücü var. Ama yetersiz kalındığı zamanlarda onlara tüm gücümüz ve ekipmanımızla destek vermek istedik" diye konuştu.

"Projemizi geliştirmek istiyoruz"

"Yavaş yavaş emniyet müdürlerimizi ve komutanlarımızı gezerek, böyle bir projemizin olduğunu söyleyip, onları bilgilendiriyoruz" diyen Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti:

https://www.dha.com.tr/istanbul/aramakurtarmalarda-gonullu-goruntu-destegi-saglayacaklar/haber-1604137

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Gelecekte hayatımızda daha fazla yer alması ön görülenlar fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra artık askeri alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımları veya izlenmesi gibi alanlarda da faaliyet veriyor."Şuan bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda proje amacına ulaşınca bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Örneğin bütün drone kullanıcılarını bir araya toplayıp, kolluk kuvvetlerine destek verebileceğimiz bir mobil uygulama tarzında düşüncelerimiz de var. Tabi öncelikle bu projeyi bitirmeye bakıyoruz. Proje bitiminden sonra hepsini gerçekleştirmek istiyoruz.